Catherine Rampell: How a muzzle turns into a megaphone

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogV2hhdCYjODIxNztzIHRoZSBiZXN0IHdheSB0byBtYWtlIHN1cmUgYSBt
ZXNzYWdlIGdldHMgaGVhcmQ/IFRyeSB0byBtdXp6bGUgaXQuPC9wPjxwPkJvdGggbGliZXJhbHMg
YW5kIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMgYXJlIG5ld2x5IHJlZGlzY292ZXJpbmcgdGhlIHBvbGl0aWNhbCBw
b3dlciBvZiB0aGlzIHBoZW5vbWVub24sIGtub3duIGFzIHRoZSBTdHJlaXNhbmQgRWZmZWN0Ljwv
cD48cD5UaGUgdGVybSByZWZlcnMgdG8gd2hhdCBoYXBwZW5zIHdoZW4gYW4gYXR0ZW1wdCB0byBj
ZW5zb3IgaW5mb3JtYXRpb24gYmFja2ZpcmVzIGFuZCBpbnN0ZWFkIHVuaW50ZW50aW9uYWxseSBk
cmF3cyBtb3JlIGF0dGVudGlvbiB0byB0aGUgY2Vuc29yc2hpcCB0YXJnZXQuIEl0cyBuYW1lc2Fr
ZSBpcyBCYXJicmEgU3RyZWlzYW5kLCB3aG8gaW4gMjAwMyBzdWVkIGEgcGhvdG9ncmFwaGVyIGZv
ciBpbmNsdWRpbmcgYSBwaG90b2dyYXBoIG9mIGhlciBNYWxpYnUgaG9tZSBhbW9uZyBhIHNlcmll
cyBvZiAxMiwwMDAgYWVyaWFsIGltYWdlcyBkb2N1bWVudGluZyBDYWxpZm9ybmlhIGNvYXN0YWwg
ZXJvc2lvbi4gVGhhbmtzIHRvIHRoZSBsYXdzdWl0LCB3aGljaCB3YXMgdW5zdWNjZXNzZnVsLCB0
aGlzIHByZXZpb3VzbHkgbGl0dGxlLXNlZW4gcGhvdG8gc29vbiByZWNlaXZlZCBlbm9ybW91cyBw
dWJsaWNpdHkgYW5kIGh1bmRyZWRzIG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiB2aWV3cy48L3A+PHA+UGxlbnR5
IG9mIG90aGVyIGNlbGVicml0aWVzLCBjb21wYW5pZXMgYW5kIGdvdmVybm1lbnQgYWdlbmNpZXMg
aGF2ZSBjb21lIHRvIHJ1ZSB0aGUgdGltZXMgdGhleSBpbmFkdmVydGVudGx5IHB1YmxpY2l6ZWQg
dGhpbmdzIHRoZXkgd2VyZSB0cnlpbmcgdG8gc21vdGhlci4gTWVhbndoaWxlLCBwcm92b2NhdGV1
cnMgYW5kIGFjdGl2aXN0cyBoYXZlIGxlYXJuZWQgaG93IHRvIHdlYXBvbml6ZSB0aGUgU3RyZWlz
YW5kIEVmZmVjdCwgdXNpbmcgY2Vuc29yc2hpcCBhdHRlbXB0cyB0byBhbXBsaWZ5IHRoZWlyIG93
biB2b2ljZXMuPC9wPjxwPkFmdGVyIGFsbCwgc3VwcHJlc3Npb24gb2Ygc3BlZWNoIG5vdCBvbmx5
IGdlbmVyYXRlcyBtb3JlIHB1YmxpYyBpbnRlcmVzdCwgYXMgYnlzdGFuZGVycyBzY3JhbWJsZSB0
byBsZWFybiB3aGF0IGFsbCB0aGUgZnVzcyBpcyBhYm91dDsgaXQgY2FuIGFsc28gd2luIHRoZSBz
cGVha2VyIHN5bXBhdGh5IGFuZCB0aGUgbW9yYWwgaGlnaCBncm91bmQuPC9wPjxwPlNvIGZhciB0
aGlzIG1vbnRoLCB0aGVyZSBoYXZlIGJlZW4gdHdvIG1ham9yICYjODIxMjsgYW5kLCBpbiBkaWZm
ZXJlbnQgd2F5cywgaW5zdHJ1Y3RpdmUgJiM4MjEyOyBleGFtcGxlcyBvZiBwb2xpdGljYWwgc3Bl
ZWNoIGJlaW5nIGFtcGxpZmllZCBieSBjZW5zb3JzaGlwLjwvcD48cD5PbiBUdWVzZGF5LCBkdXJp
bmcgU2VuYXRlIGRlYmF0ZSBvdmVyIHRoZSBjb25maXJtYXRpb24gb2YgU2VuLiBKZWZmIFNlc3Np
b25zLCBSLUFsYS4sIGFzIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwsIFNlbi4gRWxpemFiZXRoIFdhcnJlbiwg
RC1NYXNzLiwgYmVnYW4gcmVhZGluZyBhIDE5ODYgbGV0dGVyIGZyb20gY2l2aWwgcmlnaHRzIGlj
b24gQ29yZXR0YSBTY290dCBLaW5nLiBLaW5nIGhhZCBvcHBvc2VkIFNlc3Npb25zJiM4MjE3O3Mg
bm9taW5hdGlvbiB0byBhIGZlZGVyYWwganVkZ2VzaGlwLCBvbiBncm91bmRzIHRoYXQgaGUgaGFk
IHVzZWQgaGlzIHBvc2l0aW9uIGFzIGEgZmVkZXJhbCBwcm9zZWN1dG9yIHRvIHN1cHByZXNzIGJs
YWNrIHZvdGVzLjwvcD48cD5BcyBzaGUgcmVhZCBLaW5nJiM4MjE3O3MgbGV0dGVyLCBXYXJyZW4g
d2FzIHN0b3BwZWQsIHNjb2xkZWQgYW5kIGZvcm1hbGx5IHNpbGVuY2VkIGJ5IFJlcHVibGljYW4g
c2VuYXRvcnMuIFRoZSByZWFzb24/IFNoZSBoYWQgYXBwYXJlbnRseSB2aW9sYXRlZCBTZW5hdGUg
UnVsZSAxOSwgd2hpY2ggYmFycyB0aGUgaW1wdWduaW5nIG9mIG1vdGl2ZXMgYW5kIGNvbmR1Y3Qg
b2YgYSBjb2xsZWFndWUuPC9wPjxwPlRoZXNlIHNlbmF0b3JpYWwgc25vd2ZsYWtlcywgaXQgc2Vl
bXMsIHdlcmUgbW9yZSBpbnRlcmVzdGVkIGluIHNpbGVuY2luZyBzcGVlY2ggdGhleSBkaXNsaWtl
ZCB0aGFuIHJlYnV0dGluZyBpdC48L3A+PHA+TmV2ZXIgbWluZCB0aGF0IFJ1bGUgMTkgaXMgcmFy
ZWx5IGludm9rZWQsIG9yIHRoYXQgaXQgc2VlbXMgcGFydGljdWxhcmx5IHdyb25naGVhZGVkIHRv
IHNodXQgZG93biBjcml0aWNpc20gb2YgYSBzZW5hdG9yIHdoZW4gdGhlIHN1YmplY3Qgb2YgZGVi
YXRlIGlzIHByZWNpc2VseSB0aGF0IHNlbmF0b3ImIzgyMTc7cyBjaGFyYWN0ZXIsIGNvbmR1Y3Qg
YW5kIHN1aXRhYmlsaXR5IGZvciBhbm90aGVyIG9mZmljZS4gV2hhdGV2ZXIgUmVwdWJsaWNhbnMg
dGhvdWdodCB0aGV5IHdlcmUgYWNoaWV2aW5nLCB0aGUgcHJpbWFyeSBjb25zZXF1ZW5jZXMgd2Vy
ZSB0byBlbmVyZ2l6ZSB0aGUgbGVmdCBhbmQgbWFrZSBLaW5nJiM4MjE3O3Mgb25jZS1vYnNjdXJl
IGxldHRlciBnbyB2aXJhbC4gPC9wPjxwPldhcnJlbiBoYXMgbm90IGluZGljYXRlZCB0aGF0IHNo
ZSB3YXMgdHJ5aW5nIHRvIGdvYWQgaGVyIGNvbGxlYWd1ZXMgaW50byBzaWxlbmNpbmcgaGVyLiBC
dXQgc2hlIGNvdWxkIGhhdmUgaGFyZGx5IGNvbmNlaXZlZCBvZiBhIGJldHRlciB3YXkgdG8gbWFn
bmlmeSBoZXIgbWVzc2FnZSwgb3IgaGVyIG93biBzdGF0dXJlLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1NoZSB3
YXMgd2FybmVkLiBTaGUgd2FzIGdpdmVuIGFuIGV4cGxhbmF0aW9uLiBOZXZlcnRoZWxlc3MsIHNo
ZSBwZXJzaXN0ZWQsJiM4MjIxOyBNYWpvcml0eSBMZWFkZXIgTWl0Y2ggTWNDb25uZWxsLCBSLUt5
LiwgZGVjbGFyZWQsIGluIHBocmFzaW5nIHRoYXQgc2VlbXMgcGVyZmVjdGx5IHNjcmlwdGVkIGZv
ciBhIDIwMjAgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBhaWduIGFkLiA8L3A+PHA+IEEgd2VlayBlYXJsaWVy
LCBvbiB0aGUgb3Bwb3NpdGUgY29hc3QsIGEgY29tcGxldGVseSBkaWZmZXJlbnQga2luZCBvZiBj
aGFyYWN0ZXIgZnJvbSB0aGUgb3RoZXIgc2lkZSBvZiB0aGUgcG9saXRpY2FsIHNwZWN0cnVtIGFw
cGVhcmVkIHRvIGxldmVyYWdlIHRoZSBTdHJlaXNhbmQgRWZmZWN0IGZvciBsZXNzIG5vYmxlIHB1
cnBvc2VzLjwvcD48cD5NaWxvIFlpYW5ub3BvdWxvcywgQnJlaXRiYXJ0IHdyaXRlciBhbmQgc2xl
YXp5IHByb2Zlc3Npb25hbCB0cm9sbCwgaGFzIGJ1aWx0IGEgY2FyZWVyIG91dCBvZiBzdG9raW5n
IFBhdmxvdmlhbiBvdXRyYWdlIGFuZCBjZW5zb3JzaGlwIGF0dGVtcHRzIGZyb20gdGhlIGxlZnQg
aW4gb3JkZXIgdG8gYnVpbGQgaGlzIGF1ZGllbmNlIG9uIHRoZSByaWdodC4gSGUgaGFzIG1vY2tl
ZCBKZXdzLCBNdXNsaW1zLCBBZnJpY2FuIEFtZXJpY2FucywgZmVtaW5pc3RzLCBwZW9wbGUgd2hv
IGFyZSBvdmVyd2VpZ2h0IGFuZCB0aGUgTEdCVCBjb21tdW5pdHkgKHRob3VnaCBoZSBoaW1zZWxm
IGlzIGdheSksIGFtb25nIG90aGVycy48L3A+PHA+Q2xlYXJseSwgdGhlIGdvYWwgaXMgdG8gYmFp
dCBoaXMgaW50ZWxsZWN0dWFsIG9wcG9uZW50cyAobm90IGFsbCBvZiB3aG9tIGFyZSBsaWJlcmFs
LCBtaW5kIHlvdSkgaW50byB0cnlpbmcgdG8gZm9yY2libHkgc2lsZW5jZSBoaW0uIDwvcD48cD5T
b21ldGltZXMgeW91JiM4MjE3O3JlIG5vdCB0cnlpbmcgdG8gc2NvcmUuIFNvbWV0aW1lcyB5b3Um
IzgyMTc7cmUganVzdCB0cnlpbmcgdG8gZHJhdyBhIGZvdWwuPC9wPjxwPlN1cmUgZW5vdWdoLCBZ
aWFubm9wb3Vsb3MmIzgyMTc7cyBvcHBvbmVudHMgaGFwcGlseSBvYmxpZ2UsIHdpdGggaGVja2xl
cywgdGhyZWF0cyBhbmQgc29tZXRpbWVzIGV2ZW4gdmlvbGVuY2UgJiM4MjEyOyBzdWNoIGFzIHRo
ZSByaW90cyB0aGF0IGVydXB0ZWQgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2FsaWZvcm5pYSBhdCBC
ZXJrZWxleSB0aGlzIG1vbnRoLCB3aGljaCBsZWQgdG8gdGhlIGNhbmNlbGxhdGlvbiBvZiBoaXMg
dGFsayBhbmQgaGlzIGV2YWN1YXRpb24gZnJvbSBjYW1wdXMuIDwvcD48cD4gVGhlIHJpb3RzIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBzaWxlbmNlIFlpYW5ub3BvdWxvcywgaG93ZXZlcjsgaW5zdGVhZCwgdGhlIHJl
c3VsdGluZyBjb3ZlcmFnZSBtZWdhcGhvbmVkIGhpcyB1Z2x5IG1lc3NhZ2UgdG8gYSBtdWNoIGJy
b2FkZXIgYXVkaWVuY2UgYW5kIHdpbGwgaGVscCBoaW0gc2VsbCBtb3JlIGJvb2tzLCBzY2hlZHVs
ZSBtb3JlIGx1Y3JhdGl2ZSBzcGVha2luZyBnaWdzIGFuZCByZWNlaXZlIG1vcmUgc3ltcGF0aGV0
aWMgdHdlZXRzIGZyb20gb3VyIHNpdHRpbmcgcHJlc2lkZW50LiAoUHJlc2lkZW50IFRydW1wLCB1
bmRlciB0aGUgZ3VpZGFuY2Ugb2YgZm9ybWVyIEJyZWl0YmFydCBwdWJsaXNoZXIgU3RlcGhlbiBL
LiBCYW5ub24sIGhhcyBhbHNvIHByb3ZlZCBlc3BlY2lhbGx5IGFkZXB0IGF0IGFsY2hlbWl6aW5n
IGxpYmVyYWwgaW5kaWduYXRpb24gaW50byBzZWxmLWFnZ3JhbmRpemluZyBuZXdzIGNvdmVyYWdl
Lik8L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIG1hbnkgY29tcGVsbGluZyBhcmd1bWVudHMgZm9yIHdoeSBwcm90
ZWN0aW5nIGZyZWUgc3BlZWNoLCBpbmNsdWRpbmcgc3BlZWNoIHlvdSBkaXNhZ3JlZSB3aXRoIG9y
IGV2ZW4gYWJob3IsIGlzIGltcG9ydGFudC4gSXQmIzgyMTc7cyBlbnNocmluZWQgaW4gb3VyIENv
bnN0aXR1dGlvbjsgaXQgaXMgYW1vbmcgdGhlIHNhY3JlZCBsaWJlcmFsIHZhbHVlcyB3ZSBwcm9t
b3RlIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHdvcmxkOyBmcmVlIGFuZCBvcGVuIGRpYWxvZ3VlIGhlbHBzIGFk
dmFuY2Ugc2NpZW50aWZpYyBpbnF1aXJ5OyBhbmQgc28gb24uPC9wPjxwPkJ1dCBvbmUgdW5kZXJh
cHByZWNpYXRlZCBhcmd1bWVudCBpcyBzZWxmLWludGVyZXN0LiBGb3JjaWJseSBzaWxlbmNpbmcg
YW5kIHRoZXJlYnkgbWFydHlyaW5nIHlvdXIgb3Bwb25lbnRzICYjODIxMjsgcmF0aGVyIHRoYW4g
ZW1wbG95aW5nIGNvdW50ZXItc3BlZWNoIHRvIGV4cG9zZSB0aGVtIGFzIHdyb25nIG9yLCBiZXR0
ZXIgeWV0LCByaWRpY3Vsb3VzICYjODIxMjsgbWF5IGJlIGV4YWN0bHkgd2hhdCB0aGV5IHdhbnQg
eW91IHRvIGRvLjwvcD48cD5SYW1wZWxsIGlzIGEgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IFdyaXRlcnMgR3Jv
dXAgY29sdW1uaXN0LiBTaGUgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNyYW1w
ZWxsQHdhc2hwb3N0LmNvbSI+Y3JhbXBlbGxAd2FzaHBvc3QuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBv
biBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY3JhbXBlbGwiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2NyYW1wZWxsJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.