All CATEGORIES
☰ Menu

Catherine Rampell: How a muzzle turns into a megaphone

By Catherine Rampell
Washington Post Writers Group

Published: February 12, 2017 - 10:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Sen. Elizabeth Warren, D-Mass. reacts to being rebuked by the Senate leadership and accused of impugning a fellow senator, Attorney General-designate, Sen. Jeff Sessions, R-Ala., Wednesday on Capitol Hill in Washington Warren was barred from saying anything more on the Senate floor about Sessions after she quoted from an old letter from Martin Luther King Jr.'s widow about Sessions. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


MORE IN EDITORIAL

rampell13cut J. Scott Applewhite - AP
Catherine Rampell: How a muzzle turns into a megaphone

WASHINGTON: What’s the best way to make sure a message gets heard? Try to muzzle it.

Letters to the editor: Defining when America is great and praise for the president protecting the border — Feb. 13
Take the center lane to a safer state Route 18
robinson12cut
Eugene Robinson: Republicans abandon their outrage
Letters to the editor: Portman’s troubling support for Betsy DeVos and good science aids democracy -- Feb. 12
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next