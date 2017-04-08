Catherine Rampell: How do we boost our productivity?

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQW4gdWdseSB0cmVuZCBoYXMgYmVlbiBwdXp6bGluZywgYW5kIHBlcnR1
cmJpbmcsIGVjb25vbWlzdHMuIEFuZCB1bmRlciBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAsIGl0IG1pZ2h0IGdl
dCB3b3JzZS48L3A+PHA+VGhlIHRyZW5kIGlzIGluIGEgbWVhc3VyZSBjYWxsZWQgJiM4MjIwO3By
b2R1Y3Rpdml0eSYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBiYXNpY2FsbHksIGhvdyBtdWNoIHN0dWZmIHdlIHBy
b2R1Y2UgZnJvbSBhIGdpdmVuIGFtb3VudCBvZiBsYWJvciBhbmQgY2FwaXRhbC4gUHJvZHVjdGl2
aXR5IHRlbmRzIHRvIHJpc2Ugb3ZlciB0aW1lLCBhcyBuZXcgdGVjaG5vbG9naWVzIGhlbHAgdXMg
ZmluZCBiZXR0ZXIsIG1vcmUgZWZmaWNpZW50IHdheXMgdG8gY2h1cm4gb3V0IGdvb2RzIGFuZCBz
ZXJ2aWNlcy48L3A+PHA+VGhpbms6IG1lY2hhbml6ZWQgYWdyaWN1bHR1cmUgdnMuIGhvcnNlIGFu
ZCBwbG93LjwvcD48cD5XaGVuIHByb2R1Y3Rpdml0eSBncm93cywgdGhlIGVjb25vbXkgYW5kIGxp
dmluZyBzdGFuZGFyZHMgZG8sIHRvby4gSWYgd2UgY2FuIHByb2R1Y2UgbW9yZSBvdXRwdXQgd2l0
aCB0aGUgc2FtZSBhbW91bnQgb2YgaW5wdXRzLCB0aGUgY291bnRyeSBnZXRzIHJpY2hlci4gVGhh
bmtzIHByaW1hcmlseSB0byB0ZWNobm9sb2dpY2FsIHByb2dyZXNzLCB0aGUgYXZlcmFnZSBVLlMu
IHdvcmtlciB0b2RheSB3b3VsZCBuZWVkIHRvIHdvcmsgb25seSBhYm91dCAxNyB3ZWVrcyB0byBl
YXJuIHRoZSBlbnRpcmUgYW5udWFsIGluY29tZSBvZiB0aGUgYXZlcmFnZSB3b3JrZXIgYSBjZW50
dXJ5IGFnbywgaW4gaW5mbGF0aW9uLWFkanVzdGVkIHRlcm1zLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMgcHJv
bWlzZWQgdG8gbWFrZSB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBtdWNoIHdlYWx0aGllciwgYW5kIGV2ZW4g
dG8gZG91YmxlIHRoZSBwYWNlIG9mIGdyb3NzIGRvbWVzdGljIHByb2R1Y3QgZ3Jvd3RoLiBJZiBo
ZSB3YW50cyB0byBhY2hpZXZlIGFueXRoaW5nIGNsb3NlIHRvIHRoZXNlIGdvYWxzICYjODIxMjsg
ZXNwZWNpYWxseSB3aGlsZSBhIGxhcmdlIGNodW5rIG9mIHRoZSB3b3JrZm9yY2UgaXMgYWdpbmcg
aW50byByZXRpcmVtZW50ICYjODIxMjsgaGUgbmVlZHMgYSBidXJzdCBvZiBwcm9kdWN0aXZpdHkg
Z3Jvd3RoLjwvcD48cD5VbmZvcnR1bmF0ZWx5IGZvciBoaW0sIHRoZSB0cmVuZHMgaGF2ZSBiZWVu
IGhlYWRpbmcgaW4gZXhhY3RseSB0aGUgd3JvbmcgZGlyZWN0aW9uLjwvcD48cD5BZnRlciByZWxh
dGl2ZWx5IGJyaXNrIHByb2R1Y3Rpdml0eSBncm93dGggaW4gdGhlIGxhdGUgMTk5MHMgYW5kIGVh
cmx5IDIwMDBzLCB0aGUgbnVtYmVycyBzbG93ZWQgdG8gYSBjcmF3bCBzdGFydGluZyBhcm91bmQg
MjAwNS4gV29yc2UsIHRoZSBCdXJlYXUgb2YgTGFib3IgU3RhdGlzdGljcyBqdXN0IHJlcG9ydGVk
IHRoYXQgcHJvZHVjdGl2aXR5IGFjdHVhbGx5IGZlbGwgbGFzdCB5ZWFyLCBmb3IgdGhlIGZpcnN0
IHRpbWUgc2luY2UgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgR3JlYXQgUmVjZXNzaW9uLjwvcD48cD5JbiBvdGhl
ciB3b3JkcywgdGhlIHJpY2hlc3QgZWNvbm9teSBpbiB0aGUgd29ybGQgc29tZWhvdyBqdXN0IGdv
dCBhIGxpdHRsZSBsZXNzIGVmZmljaWVudC48L3A+PHA+RXhwZXJ0cyBhcmVuJiM4MjE3O3Qgc3Vy
ZSB3aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgb24sIGJ1dCB0aGV5IGhhdmUgYSBmZXcgdGhlb3JpZXMuPC9w
PjxwPlNvbWUgYmxhbWUgbWlzbWVhc3VyZW1lbnQgYW5kIGFyZ3VlIHRoYXQgb2ZmaWNpYWwgc3Rh
dHMgZG9uJiM4MjE3O3QgY2FwdHVyZSB0aGUgZnVsbCB2YWx1ZSBvZiBuZXdmYW5nbGVkIGZyZWVi
aWVzIHN1Y2ggYXMgRmFjZWJvb2suIEJ1dCBhIEJyb29raW5ncyBJbnN0aXR1dGlvbiBwYXBlciBs
YXN0IHllYXIgZm91bmQgdGhhdCBjb3VudGluZyB0aGUgbWFya2V0IHZhbHVlIG9mIGFsbCBmcmVl
IG1lZGlhIHdvdWxkIGNoYW5nZSBvdXRwdXQgYW5kIHByb2R1Y3Rpdml0eSBudW1iZXJzIHZlcnkg
bGl0dGxlLiBCZXNpZGVzLCBldmVuIGluIGluZHVzdHJpZXMgZmFyIHJlbW92ZWQgZnJvbSBTbmFw
Y2hhdCwgcHJvZHVjdGl2aXR5IGdyb3d0aCBoYXMgc2xvd2VkLjwvcD48cD5EZW1vZ3JhcGhpY3Mg
Y291bGQgYmUgdG8gYmxhbWUsIGEgbmV3IEludGVybmF0aW9uYWwgTW9uZXRhcnkgRnVuZCByZXBv
cnQgYXJndWVzLCBzaW5jZSBhbiBvbGRlciB3b3JrZm9yY2UgY2FuIGJlIGxlc3MgcHJvZHVjdGl2
ZSBhbmQgaW5ub3ZhdGl2ZS4gUmVkdWNlZCBidXNpbmVzcyBkeW5hbWlzbSAmIzgyMTI7IGZld2Vy
IHN0YXJ0LXVwcyBhbmQgZmV3ZXIgZmFpbHVyZXMgb2Ygb2xkZXIsIGxlc3MtcHJvZHVjdGl2ZSAm
IzgyMjA7em9tYmllJiM4MjIxOyBmaXJtcyAmIzgyMTI7IG1heSBwbGF5IGEgcm9sZSwgdG9vLjwv
cD48cD5UaGUgbW9zdCB0cm91YmxpbmcgZXhwbGFuYXRpb24sIHRob3VnaCwgaXMgdGhhdCB3ZSBt
YXkgaGF2ZSBhbHJlYWR5IHdydW5nIG1vc3Qgb2YgdGhlIHByb2R1Y3Rpdml0eSBnYWlucyB3ZSBj
YW4gb3V0IG9mIHRoZSBjb21wdXRlciBhZ2UsIGFuZCB3ZSBoYXZlbiYjODIxNzt0IHNlZW4gc2lt
aWxhciBoaWdoLXZhbHVlIGludmVudGlvbnMgc2luY2UuIE1vcmVvdmVyLCB0aGUgbmV4dCBnZW5l
cmF0aW9uIG9mIGVjb25vbXktdHJhbnNmb3JtaW5nIGlkZWFzIG1pZ2h0IGp1c3QgYmUgaGFyZGVy
IHRvIGZpbmQuPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBub3QgdGhlIHNhbWUgYXMgc2F5aW5nIHRoZXJl
JiM4MjE3O3Mgbm90aGluZyBsZWZ0IHRvIGludmVudCwgdGhvdWdoIHNvbWV0aW1lcyB0aGUgYXJn
dW1lbnQgZ2V0cyBjYXJpY2F0dXJlZCB0aGF0IHdheS4gUHJvbWlzaW5nIGRldmVsb3BtZW50cyBy
ZW1haW4gaW4gdGhlIHBpcGVsaW5lLCBpbiBzZWxmLWRyaXZpbmcgY2FycywgdGhlICYjODIyMDtJ
bnRlcm5ldCBvZiBUaGluZ3MsJiM4MjIxOyBiaW90ZWNoIHJlc2VhcmNoIGFuZCBzbyBvbi48L3A+
PHA+VW50aWwgdGhlbiwgdGhlIHBvbGljeSB0b29scyBhdmFpbGFibGUgZm9yIGluY3JlYXNpbmcg
cHJvZHVjdGl2aXR5IGdyb3d0aCBhcmUgbGltaXRlZC4gVGhleSBkbyBleGlzdCwgdGhvdWdoLCBh
bmQgVHJ1bXAgYXBwZWFycyB0byBiZSBub3Qgb25seSBpZ25vcmluZyB0aGVtLCBidXQgcHVyc3Vp
bmcgcHJldHR5IG11Y2ggdGhlIG9wcG9zaXRlIGFnZW5kYS48L3A+PHA+Rm9yIGV4YW1wbGUsIGlm
IHlvdSB3YW50IHRvIGdldCBtb3JlIGlubm92YXRpb24sIHlvdSAoZHVoKSBuZWVkIG1vcmUgUiZh
bXA7RCAmIzgyMTI7IGVzcGVjaWFsbHkgdGhlIGJhc2ljIHJlc2VhcmNoIHRoYXQgY291bGQgcHJv
ZHVjZSBnYWlucyBhY3Jvc3MgbXVsdGlwbGUgaW5kdXN0cmllcy4gQmFzaWMgcmVzZWFyY2ggdGVu
ZHMgdG8gYmUgbGVzcyBhdHRyYWN0aXZlIHRvIHByaXZhdGUgY29tcGFuaWVzIGZvciBleGFjdGx5
IHRoaXMgcmVhc29uLCB0aG91Z2g7IGJ1c2luZXNzZXMgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBmb290
IHRoZSBiaWxsIGlmIHRoZXkgd29uJiM4MjE3O3QgY2FwdHVyZSBhbGwgdGhlIHByb2NlZWRzLjwv
cD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IHB1YmxpYyBmdW5kaW5nIGlzIHVzZWZ1bCAmIzgyMTI7IGFu
ZCB3aHkgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgcGxhbiB0byBjdXQgdGhlIGJ1
ZGdldHMgb2YgdGhlIE5hdGlvbmFsIEluc3RpdHV0ZXMgb2YgSGVhbHRoIGFuZCBvdGhlciBzY2ll
bmNlIGFnZW5jaWVzIGlzIHNvIGJhY2t3YXJkLjwvcD48cD5XZWxjb21pbmcgbW9yZSBpbW1pZ3Jh
bnRzICYjODIxMjsgd2hvIHRlbmQgdG8gYmUgeW91bmdlciBhbmQgdG8gZm91bmQgbmV3IGJ1c2lu
ZXNzZXMgYXQgaGlnaGVyIHJhdGVzIHRoYW4gbm9uLWltbWlncmFudHMgJiM4MjEyOyB3b3VsZCBh
bHNvIGJlIGhlbHBmdWwsIHBhcnRpY3VsYXJseSBpZiB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGhpZ2gtc2tpbGxl
ZC4gQXMgd291bGQgaW52ZXN0aW5nIGluIGVkdWNhdGlvbiBhbmQgdHJhaW5pbmcgZm9yIHdvcmtl
cnMgYWxyZWFkeSBoZXJlLjwvcD48cD5JbmZyYXN0cnVjdHVyZSBzcGVuZGluZyBjYW4gaGVscCBw
cm9tb3RlIHByaXZhdGUtc2VjdG9yIHByb2R1Y3Rpdml0eSwgYW5kIGl0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRo
aW5nIFRydW1wIGhhcyBleHByZXNzZWQgaW50ZXJlc3QgaW4uIEJ1dCBoaXMgcGxhbiB0byBnaXZl
IHRheCBicmVha3MgdG8gcHJpdmF0ZSBmaXJtcyB0byBidWlsZCByZXZlbnVlLXByb2R1Y2luZyBw
cm9qZWN0cyBpcyBub3Qgb2J2aW91c2x5IHRoZSByaWdodCBzdHJhdGVneSBmb3IgdGhpcyBnb2Fs
LjwvcD48cD5GaW5hbGx5LCB0cmFuc2Zvcm1hdGl2ZSBpbm5vdmF0aW9ucyBuZWVkIG5vdCBuZWNl
c3NhcmlseSBjb21lIGZyb20gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuIEl0JiM4MjE3O3MgbmljZSBpZiB0
aGV5IGRvLCBidXQgaWYgdGhlIGlkZWFzIGFyZSBiaWcgZW5vdWdoLCBBbWVyaWNhbiBpbmR1c3Ry
aWVzIHdpbGwgc3RpbGwgYmVuZWZpdC48L3A+PHA+V2hhdCBtYXkgYmUgYmVzdCBmb3IgVS5TLiBw
cm9kdWN0aXZpdHkgZ3Jvd3RoLCB0aGVuLCB3b3VsZCBiZSB0byBlbmNvdXJhZ2UgdGhlIHByb2dy
ZXNzIG9mIENoaW5hIGFuZCBJbmRpYSB0b3dhcmQgYmVjb21pbmcgZGV2ZWxvcGVkIG1hcmtldCBl
Y29ub21pZXMgJiM4MjEyOyB0byBoZWxwIGRyYXcgb3V0IGZyb20gdGhlaXIgY29tYmluZWQgMi42
IGJpbGxpb24gY2l0aXplbnMgbW9yZSAmIzgyMjA7U3RldmUgSm9ic2VzIGFuZCBUaG9tYXMgRWRp
c29ucywmIzgyMjE7IGFzIFNhbiBGcmFuY2lzY28gRmVkZXJhbCBSZXNlcnZlIHJlc2VhcmNoZXIg
Sm9obiBHLiBGZXJuYWxkIHB1dHMgaXQuPC9wPjxwPlRoYXQgcHJvYmFibHkgbWVhbnMgJiM4MjEy
OyBteSB3b3Jkcywgbm90IEZlcm5hbGQmIzgyMTc7cyAmIzgyMTI7IG1vcmUgZW5nYWdlbWVudCB3
aXRoIHRoZSB3b3JsZCwgYW5kIGEgZm9jdXMgb24gaW5zdGl0dXRpb24tYnVpbGRpbmcgYW5kIGZy
ZWVyIHRyYWRlLiBCcm9hZGx5IHNwZWFraW5nLCBpdCBtZWFucyBubyBsb25nZXIgdmlld2luZyB0
aGUgZ2xvYmFsIGVjb25vbXkgYXMgYSB6ZXJvLXN1bSBnYW1lLjwvcD48cD5BZ2Fpbiwgbm90IGV4
YWN0bHkgYXQgdGhlIHRvcCBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIHRvLWRvIGxpc3QuIFRoYXQmIzgyMTc7
cyBib3RoIGhpcyBsb3NzIGFuZCBvdXJzLjwvcD48cD5SYW1wZWxsIGlzIGEgV2FzaGluZ3RvbiBQ
b3N0IGNvbHVtbmlzdC4gU2hlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjcmFt
cGVsbEB3YXNocG9zdC5jb20iPmNyYW1wZWxsQHdhc2hwb3N0LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIg
b24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NyYW1wZWxsIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtjcmFtcGVsbCZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.