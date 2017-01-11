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Catherine Rampell: Our government is as good as its data

By Catherine Rampell
Washington Post Writers Group

Published: January 11, 2017 - 07:16 PM

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