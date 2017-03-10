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Catherine Rampell: Republicans want to cut taxes, not fix health care

By Catherine Rampell
Washington Post Writers Group

Published: March 10, 2017 - 10:22 PM
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