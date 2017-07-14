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Charles Krauthammer: Bungled collusion is still collusion

By Charles Krauthammer
Washington Post

Published: July 14, 2017 - 07:34 PM
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Letters to the editor: July 15 — Concealed carry, not the problem many predicted, and wind power deserves support

In reference to the July 11 editorial “Concealed carry goes everywhere,” I’m guessing that none of those on the Beacon Journal’s editorial board carries concealed. Anyone who carries regularly knows how easy it is to forget that they’re armed. The feel of the pistol is quickly forgotten when one wears it on a daily basis. The Ohio House bill that would relax the penalty allows for such forgetfulness.

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