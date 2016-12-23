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Charles Krauthammer: How Obama abdicated in Aleppo

By Charles Krauthammer
Washington Post

Published: December 23, 2016 - 05:51 PM
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