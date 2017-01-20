Charles Krauthammer: Obama concludes with two shocking acts

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQmFyYWNrIE9iYW1hIGRpZCBub3QgZ28gb3V0IHF1aWV0bHkuIEhpcyB1
bnF1aWV0IGZpbmFsIGFjdHMgd2VyZSwgaW4gcGFydCwgb3ZlcnNoYWRvd2VkIGJ5IGEgc3VjY2Vz
c29yIHdobyByZWZ1c2VkIHRvIGNvbWUgaW4gcXVpZXRseSBhbmQsIGluIHBhcnQsIGJ5IE9iYW1h
JiM4MjE3O3Mgb3duIGVuZGxlc3MsIHNlbnRpbWVudGFsIGZhcmV3ZWxsIHRvdXIuIEJ1dCB0aGVy
ZSB3YXMgbm90aGluZyBub3N0YWxnaWMgb3Igc2VudGltZW50YWwgYWJvdXQgT2JhbWEmIzgyMTc7
cyBsYXN0IGFjdHMuIFR3byBvZiB0aGVtIHdlcmUgc2ltcGx5IHNob2NraW5nLjwvcD48cD5QZXJo
YXBzIHdlIHNob3VsZCBoYXZlIGtub3duLiBBdCB0aGUgMjAxNSBXaGl0ZSBIb3VzZSBjb3JyZXNw
b25kZW50cyBkaW5uZXIsIGhlIGpva2VkIGFib3V0IHdoZXRoZXIgaGUgaGFkIGEgYnVja2V0IGxp
c3Q6ICYjODIyMDtXZWxsLCBJIGhhdmUgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgcmh5bWVzIHdpdGggYnVja2V0
IGxpc3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UdXJucyBvdXQsIGhlIHdhc24mIzgyMTc7dCBraWRkaW5nLiBD
b21tdXRpbmcgdGhlIHNlbnRlbmNlIG9mIENoZWxzZWEgTWFubmluZywgb25lIG9mIHRoZSBncmVh
dCB0cmFpdG9ycyBvZiBvdXIgdGltZSwgaXMgZmluZ2VyLWluLXRoZS1leWUgd2lsbGZ1bG5lc3Mu
IE9iYW1hIHRvb2sgMjggeWVhcnMgb2ZmIHRoZSBzZW50ZW5jZSBvZiBhIHNvbGRpZXIgd2hvIHN0
b2xlIGFuZCB0aGVuIHJlbGVhc2VkIHRocm91Z2ggV2lraUxlYWtzIGFsbW9zdCBoYWxmIGEgbWls
bGlvbiBtaWxpdGFyeSByZXBvcnRzIHBsdXMgYW5vdGhlciBxdWFydGVyLW1pbGxpb24gU3RhdGUg
RGVwYXJ0bWVudCBkb2N1bWVudHMuPC9wPjxwPlRoZSBjYWJsZXMgd2VyZSBlbWJhcnJhc3Npbmc7
IHRoZSBtaWxpdGFyeSBzZWNyZXRzIHdlcmUgYWxtb3N0IGNlcnRhaW5seSBkZWFkbHkuIFRoZXkg
amVvcGFyZGl6ZWQgdGhlIGxpdmVzIG5vdCBqdXN0IG9mIEFtZXJpY2FuIHNvbGRpZXJzIG9uIHR3
byBhY3RpdmUgZnJvbnRzICYjODIxMjsgSXJhcSBhbmQgQWZnaGFuaXN0YW4gJiM4MjEyOyBidXQg
b2YgbG9jYWxzIHdobyB3ZXJlLCBhdCBncmVhdCBwZXJpbCwgc2VjcmV0bHkgYWlkaW5nIGFuZCBh
YmV0dGluZyB1cy4gQWZ0ZXIgTWFubmluZyYjODIxNztzIGRvY3VtZW50cyByZWxlYXNlLCB0aGUg
VGFsaWJhbiAmIzgyMjA7d2VudCBvbiBhIGtpbGxpbmcgc3ByZWUmIzgyMjE7IChhY2NvcmRpbmcg
dG8gaW50ZWxsaWdlbmNlIHNvdXJjZXMgcXVvdGVkIGJ5IEZveCBOZXdzKSBvZiB0aG9zZSB3aG8g
Zml0IHRoZSBkZXNjcmlwdGlvbiBvZiBpbmRpdmlkdWFscyB3b3JraW5nIHdpdGggdGhlIFVuaXRl
ZCBTdGF0ZXMuPC9wPjxwPk1vcmVvdmVyLCB3ZSB3aWxsIGJlIGludm9sdmVkIGluIG1hbnkgc2hh
ZG93eSBjb25mbGljdHMgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgd29ybGQuIExvY2FscyB3aWxsIGhhdmUgdG8g
Y2hvb3NlIGJldHdlZW4gdXMgb3Igb3VyIGVuZW1pZXMuIFdvdWxkIHlvdSBjaG9vc2UgYSBzaWRl
IHRoYXQgaXMgc28gZm9yZ2l2aW5nIG9mIGEgbGVha2VyIHdobyBiZXRyYXlzIGhlciBjb3VudHJ5
ICYjODIxMjsgYW5kIHlvdT88L3A+PHA+RXZlbiB0aGUgd29yZCAmIzgyMjA7bGVha2VyJiM4MjIx
OyBpcyBtaXNsZWFkaW5nLiBMZWFrIG1ha2VzIGl0IHNvdW5kIGxpa2UgYSBwaWVjZSBvZiBpbmZv
cm1hdGlvbiBhIHdoaXN0bGVibG93ZXIgZ2l2ZXMgV29vZHdhcmQgYW5kIEJlcm5zdGVpbiB0byBl
eHBvc2UgbWlzZGVlZHMgaW4gaGlnaCBvZmZpY2UuIFRoaXMgd2FzIG5vdGhpbmcgb2YgdGhlIHNv
cnQuIEl0IHdhcyB0aGUgaW5kaXNjcmltaW5hdGUgZHVtcGluZyBvZiBhIG1vdW50YWluIG9mIG5h
dGlvbmFsIHNlY3VyaXR5IHNlY3JldHMgY2VydGFpbiB0byBicmluZyBoYXJtIHRvIEFtZXJpY2Fu
IHRyb29wcywgYWxsaWVzIGFuZCBpbnRlcmVzdHMuPC9wPjxwPk9iYW1hIGNvbnNpZGVyZWQgTWFu
bmluZyYjODIxNztzIDM1LXllYXIgc2VudGVuY2UgZXhjZXNzaXZlLiBPbiB0aGUgY29udHJhcnku
IEl0IHdhcyBsZW5pZW50LiBNYW5uaW5nIGNvdWxkIGhhdmUgYmVlbiAmIzgyMTI7IGFuZCBpbiBw
cmV2aW91cyBhZ2VzLCBtaWdodCB3ZWxsIGhhdmUgYmVlbiAmIzgyMTI7IGhhbmdlZCBmb3Igc3Vj
aCB0cmVhc29uLiBOb3cgc2hlIHdhbGtzIGFmdGVyIHNldmVuIHllYXJzLjwvcD48cD5XaGF0IG1h
a2VzIHRoaXMgY29tbXV0YXRpb24gc28gc3BlY3RhY3VsYXJseSBpbi15b3VyLWZhY2UgaXMgaXRz
IGh5cG9jcmlzeS4gSGVyZSBpcyBhIHByZXNpZGVudCB3aG8gc3BlbnQgd2Vla3MgYmFuZ2luZyB0
aGUgZHJ1bXMgb3ZlciB0aGUgaGFybSBpbmZsaWN0ZWQgYnkgV2lraUxlYWtzIHdpdGggaXRzIHJl
bGVhc2Ugb2Ygc3RvbGVuIG1hdGVyaWFscyBhbmQgZW1haWxzIGR1cmluZyB0aGUgZWxlY3Rpb24g
Y2FtcGFpZ24uIEhlIGRlbWFuZGVkIGEgcmVwb3J0IGltbWVkaWF0ZWx5LiBIZSBpbXBvc2VkIHNh
bmN0aW9ucyBvbiBSdXNzaWEuIEhlIHByZWVuZWQgYWJvdXQgdGhlIHNhbmN0aXR5IG9mIHRoZSBB
bWVyaWNhbiBwb2xpdGljYWwgcHJvY2Vzcy48L3A+PHA+T3ZlciB3aGF0PyBXaGF0IGV4YWN0bHkg
d2FzIHJlbGVhc2VkPyBBIGNhbXBhaWduIGNoYWlybWFuJiM4MjE3O3MgcHJpdmF0ZSBlbWFpbHMg
YW5kIERlbW9jcmF0aWMgTmF0aW9uYWwgQ29tbWl0dGVlIGNoYXR0ZXIsIGkuZS4gY2FtcGFpZ24g
Z29zc2lwLCBiYWNrYml0aW5nLCBpbmRpc2NyZXRpb25zIGFuZCBjeW5pY2lzbS4gVGhlIHVzdWFs
IHN0dWZmLCBlbWJhcnJhc3NpbmcgYnV0IG5vdCBkYW5nZXJvdXMuIE5vIG5hdGlvbmFsIHNlY3Vy
aXR5IHNlY3JldHMsIG5vIGNsYXNzaWZpZWQgbWF0ZXJpYWwsIG5vIGV4cG9zdXJlIG9mIGFueW9u
ZSB0byBoYXJtLCBqdXN0IHRvIHJpZGljdWxlIGFuZCBvcHByb2JyaXVtLjwvcD48cD5UaGUgb3Ro
ZXIgbGFzdC1taW51dGUgT2JhbWEgYm9tYnNoZWxsIG9jY3VycmVkIGZvdXIgd2Vla3MgZWFybGll
ciB3aGVuLCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4gbmVhcmx5IGEgaGFsZi1jZW50dXJ5LCB0aGUg
VW5pdGVkIFN0YXRlcyBhYmFuZG9uZWQgSXNyYWVsIG9uIGEgY3J1Y2lhbCBTZWN1cml0eSBDb3Vu
Y2lsIHJlc29sdXRpb24sIGFsbG93aW5nIHRoZSBwYXNzYWdlIG9mIGEgY29uZGVtbmF0aW9uIHRo
YXQgd2lsbCBwbGFndWUgYm90aCBJc3JhZWwgYW5kIGl0cyBjaXRpemVucyBmb3IgeWVhcnMgdG8g
Y29tZS4gQWZ0ZXIgZWlnaHQgeWVhcnMgb2YgcmVhc3N1cmFuY2UsIE9iYW1hIHNlaXplZCB0aGUg
Y2hhbmNlICYjODIxMjsgZnJlZSBvZiBwb2xpdGljYWwgYWNjb3VudGFiaWxpdHkgZm9yIGhpbXNl
bGYgYW5kIGhpcyBwb3RlbnRpYWwgRGVtb2NyYXRpYyBzdWNjZXNzb3IgJiM4MjEyOyB0byBkbyBw
ZXJtYW5lbnQgZGFtYWdlIHRvIElzcmFlbC4gKFRoZSBVLlMuIGhhcyBubyBwb3dlciB0byByZXZl
cnNlIHRoZSBTZWN1cml0eSBDb3VuY2lsIHJlc29sdXRpb24uKTwvcD48cD5EYW5pZWwgUGF0cmlj
ayBNb3luaWhhbiwgdGhlIFUuUy4gYW1iYXNzYWRvciB0byB0aGUgVS5OLiB3aG8gd2VudCBvbiB0
byBiZSBhIGdyZWF0IERlbW9jcmF0aWMgc2VuYXRvciwgb25jZSBhcmd1ZWQgcGFzc2lvbmF0ZWx5
IHRoYXQgaW4gdGhlIGFudGktQW1lcmljYW4sIGFudGktZGVtb2NyYXRpYyBzd2FtcCBvZiB0aGUg
VS5OLiwgQW1lcmljYSBzaG91bGQgYWN0IHVud2F2ZXJpbmdseSBpbiBvcHBvc2l0aW9uIGFuZCBu
ZXZlciBnaXZlIGluIHRvIHRoZSBqYWNrYWxzLiBPYmFtYSBqb2luZWQgdGhlIGphY2thbHMuPC9w
PjxwPldoeT8gVG8gY3VycnkgZmF2b3Igd2l0aCB0aGUgaW50ZXJuYXRpb25hbCBsZWZ0PyBBZnRl
ciBhbGwsIE9iYW1hIGxlYXZlcyBvZmZpY2UgYXMgYSByZWxhdGl2ZWx5IHlvdW5nIG1hbiBvZiA1
NS4gSGlzIG5leHQgY2hhcHRlciBjb3VsZCB2ZXJ5IHdlbGwgYmUgYXMgYSBsZWFkZXIgb24gdGhl
IGludGVybmF0aW9uYWwgc3RhZ2UsIHBlcmhhcHMgYXQgdGhlIFUuTi4gKHNlY3JldGFyeS1nZW5l
cmFsPykgb3Igc29tZSB0cmFuc25hdGlvbmFsIChvc3RlbnNpYmx5KSBodW1hbiByaWdodHMgb3Jn
YW5pemF0aW9uLiBXaGF0IGJldHRlciBkZW1vbnN0cmF0aW9uIG9mIGJvbmEgZmlkZXMgdGhhbiBh
IGdyYXR1aXRvdXMgYXR0YWNrIG9uIElzcmFlbD8gT3IgdGhlIGFib3V0LWZhY2Ugb24gTWFubmlu
ZyBhbmQgV2lraUxlYWtzPyBPciB0aGUgZnJlZWluZyBvZiBhIHN0aWxsIHVucmVwZW50YW50IFB1
ZXJ0byBSaWNhbiB0ZXJyb3Jpc3QsIE9zY2FyIExvcGV6IFJpdmVyYSwgYWxzbyBwdWxsZWQgb2Zm
IHdpdGggdGhyZWUgZGF5cyByZW1haW5pbmcgaW4gaGlzIHByZXNpZGVuY3kuPC9wPjxwPkEgbW9y
ZSBsaWtlbHkgZXhwbGFuYXRpb24sIGhvd2V2ZXIsIGlzIHRoYXQgdGhlc2UgYXJlIGFjdHMgbm90
IG9mIGNhbGN1bGF0aW9uIGJ1dCBvZiBhdXRoZW50aWNpdHkuIFRoaXMgaXMgT2JhbWEgYmVpbmcg
T2JhbWEuIEhlIGxlZnQgb2ZmaWNlIGFzIGhlIGNhbWUgaW46IGEgbWFuIG9mIHRoZSBsZWZ0LCBi
dXQgcG9zc2Vzc2luZyB0aGUgaW50ZWxsaWdlbmNlIGFuZCBkaXNjaXBsaW5lIHRvIHN1cHByZXNz
IGhpcyBtb3JlIHJhZGljYWwgaW5zdGluY3RzLiBBcyBvZiBOb3YuIDksIDIwMTYsIHN1cHByZXNz
aW9uIHdhcyBubyBsb25nZXIgbmVjZXNzYXJ5LjwvcD48cD5XZSYjODIxNzt2ZSBqdXN0IGdvdHRl
biBhIGdsaW1wc2Ugb2YgaGlzIHJlYWwgc2VsZi4gRnJvbSBub3cgb24sIHdlIHNoYWxsIHNlZSBt
dWNoIG1vcmUgb2YgaXQuPC9wPjxwPktyYXV0aGFtbWVyIGlzIGEgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IGNv
bHVtbmlzdC4gSGUgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxldHRlcnNAY2hh
cmxlc2tyYXV0aGFtbWVyLmNvbSI+bGV0dGVyc0BjaGFybGVza3JhdXRoYW1tZXIuY29tPC9hPi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.