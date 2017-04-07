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Charles Krauthammer: Republicans, say thanks to Harry Reid

By Charles Krauthammer
Washington Post

Published: April 7, 2017 - 08:30 PM
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WASHINGTON: For euphemism, dissimulation and outright hypocrisy, there is nothing quite as entertaining as the periodic Senate dust-ups over Supreme Court appointments and the filibuster. The arguments for and against the filibuster are so well-known to both parties as to be practically memorized. Both nonetheless argue their case with great shows of passion and conviction. Then shamelessly switch sides — and scripts — depending on the ideology of the nominee.

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