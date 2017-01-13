Charles Krauthammer: Trump and his short honeymoon

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIHNob3J0ZXN0IGhvbmV5bW9vbiBvbiByZWNvcmQgaXMgb2ZmaWNp
YWxseSBvdmVyLiBOb3JtYWxseSwgbmV3bHkgZWxlY3RlZCBwcmVzaWRlbnRzIGVuam95IGEgd2F2
ZSBvZiBnb29kd2lsbCB0aGF0IGFsbG93cyB0aGVtIHRvIGZseSBoaWdoIGF0IGxlYXN0IHRocm91
Z2ggdGhlaXIgZmlyc3QgMTAwIGRheXMuIERvbmFsZCBUcnVtcCBoYXMgbm90IHlldCBiZWVuIHN3
b3JuIGluIGFuZCB0aGUgaG9uZXltb29uIGhhcyBhbHJlYWR5IGNvbWUgYW5kIGdvbmUuPC9wPjxw
PlByZXNpZGVudHMtZWxlY3QgdXN1YWxseSBsaWUgbG93IGR1cmluZyB0aGUgaW50ZXJyZWdudW0u
IFRydW1wIG5ldmVyIGxpZXMgbG93LiBIZSBzZWl6ZWQgdGhlIGFjdHVhbCBwcmVzaWRlbmN5IGZy
b20gQmFyYWNrIE9iYW1hIHdpdGhpbiB3ZWVrcyBvZiBoaXMgZWxlY3Rpb24gJiM4MjEyOyBjdXR0
aW5nIG9zdGVudGF0aW91cyBkZWFscyB3aXRoIFUuUy4gbWFudWZhY3R1cmVycyB0byBrZWVwIGpv
YnMgYXQgaG9tZSwgY2hhbGxlbmdpbmcgNDAteWVhci1vbGQgQ2hpbmEgcG9saWN5LCBnZXR0aW5n
IGludG8gYSB2ZXJ5IHB1YmxpYyBmaWdodCB3aXRoIHRoZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgYWdlbmNpZXMu
IEJ5IG5vdyBoZSBoYXMgdGFrZW4gb3ZlciB0aGUgcHJlc2lkZW50aWFsIHN0YWdlLiBJdCBpcyB0
cnVlIHRoYXQgd2UgaGF2ZSBvbmx5IG9uZSBwcmVzaWRlbnQgYXQgYSB0aW1lLCBhbmQgZm9yIG92
ZXIgYSBtb250aCBpdCYjODIxNztzIGJlZW4gRG9uYWxkIFRydW1wLjwvcD48cD5UaGUgcmVzdWx0
IGlzIHF1YW50aWZpYWJsZS4gQSBRdWlubmlwaWFjIHBvbGwgZnJvbSBOb3YuIDE3LTIwICYjODIx
MjsgdGhlIHF1aWV0LCBob3BlLWFuZC1jaGFuZ2UgcGhhc2UgJiM4MjEyOyBzaG93ZWQgYSBkZWNp
ZGVkIGJ1bXAgaW4gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwb3B1bGFyaXR5IGFuZCBpbiBnZW5lcmFsIG5hdGlv
bmFsIG9wdGltaXNtLiBJdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGFzdCBsb25nLiBJbiB0aGUgbGF0ZXN0IFF1
aW5uaXBpYWMgcG9sbCwgdGhlIG51bWJlcnMgaGF2ZSBlc3NlbnRpYWxseSByZXR1cm5lZCB0byBU
cnVtcCYjODIxNztzIChoaXN0b3JpY2FsbHkgZGlzbWFsKSBwcmUtZWxlY3Rpb24gbGV2ZWxzLjwv
cD48cD5Gb3Igc2V2ZXJhbCByZWFzb25zLiBGaXJzdCwgdGhlIHJlZnVzYWwgb2YgYW4gdW5iZW5k
aW5nIGxlZnQgdG8gYWNjZXB0IHRoZSBsZWdpdGltYWN5IG9mIFRydW1wJiM4MjE3O3MgdmljdG9y
eS4gSXQmIzgyMTc7cyBub3QganVzdCB0aGUgZGVtb25zdHJhdG9ycyBjaGFudGluZyAmIzgyMjA7
bm90IG15IHByZXNpZGVudC4mIzgyMjE7IEl0IGlzIGxlYWRpbmcgRGVtb2NyYXRzIHB1c2hpbmcg
b25lIGxpbmUgYWZ0ZXIgYW5vdGhlciB0byBkZWxlZ2l0aW1pemUgdGhlIGVsZWN0aW9uLCBhcyBp
bjogSGUgbG9zdCB0aGUgcG9wdWxhciB2b3RlLCBpdCYjODIxNztzIEphbWVzIENvbWV5JiM4MjE3
O3MgZmF1bHQsIHRoZSBSdXNzaWFucyBkaWQgaXQuPC9wPjxwPlNlY29uZCwgVHJ1bXAmIzgyMTc7
cyBvd24gaW5zdGluY3RzIGFuZCBpbmNsaW5hdGlvbnMsIGEgdGhpcnN0IGZvciBhdHRlbnRpb24g
dGhhdCBsZWFkcyB0byBoeXBlcmFjdGl2aXR5LiBIaXMgbmVlZCB0byBkb21pbmF0ZSBldmVyeSBu
ZXdzIGN5Y2xlIGZlZWRzIGFuIGFsbW9zdCBjb21wdWxzaXZlIHR3ZWV0IGhhYml0LiBJdCBoYXMg
cGxhY2VkIGhpbSBqdXN0IGFib3V0IGNvbnRpbnVvdXNseSBhdCB0aGUgY2VudGVyIG9mIHRoZSBu
YXRpb25hbCBjb252ZXJzYXRpb24gYW5kIG5vdCBhbHdheXMgdG8gaGlzIGJlbmVmaXQuPC9wPjxw
PlRydW1wIHNpbXBseSBjYW4mIzgyMTc7dCByZXNpc3QgcGxheWdyb3VuZCBwdXNoYmFjay4gSGlz
IHR3ZWV0cyBnYXZlIE1lcnlsIFN0cmVlcCYjODIxNztzIEdvbGRlbiBHbG9iZXMgc2NyZWVkIHBy
aWNlbGVzcyBwdWJsaWNpdHkuIEhpcyBtb2NraW5nIEFybm9sZCBTY2h3YXJ6ZW5lZ2dlciBmb3Ig
YmFkIEFwcHJlbnRpY2UgcmF0aW5ncyAmIzgyMTI7IGNvbXBhcmVkIHdpdGggJiM4MjIwO3RoZSBy
YXRpbmdzIG1hY2hpbmUsIERKVCYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBtYWRlIFRydW1wIGxvb2sgc21hbGwg
YW5kIEFybm9sZCAoYWxtb3N0KSBzeW1wYXRoZXRpYy48L3A+PHA+Tm9yIGlzIHRoaXMgYmVoYXZp
b3IgbGlrZWx5IHRvIGNoYW5nZSBhZnRlciB0aGUgaW5hdWd1cmF0aW9uLiBJdCYjODIxNztzIHBh
cnQgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjaGFyYWN0ZXIuIE5vdGhpbmcgbmVnYXRpdmUgZ29lcyB1bmFu
c3dlcmVkIGJlY2F1c2UsIGZvciBUcnVtcCwgYW4gdW5hbnN3ZXJlZCBzbGlnaHQgaGFzIHRoZSBh
aXIgb2YgY29uY2Vzc2lvbiBvciBzdXJyZW5kZXIuPC9wPjxwPkZpbmFsbHksIGl0JiM4MjE3O3Mg
aGlzIGNocm9uaWMgaW5kaXNjaXBsaW5lLCBoaXMganVtcGluZyByYW5kb21seSBmcm9tIG9uZSBz
dWJqZWN0IHRvIGFub3RoZXIgd2l0aG91dCByaHltZSwgcmVhc29uIG9yIGxhcmdlciBzdHJhdGVn
eS4gSW4gYSB3ZWVrIHBhY2tlZCB3aXRoIGNvbmZpcm1hdGlvbiBoZWFyaW5ncyBhbmQgUnVzc2lh
biBoYWNraW5nIGFsbGVnYXRpb25zLCB3aGF0IHdhcyBoZSBkb2luZyBtZWV0aW5nIHdpdGggUm9i
ZXJ0IEtlbm5lZHkgSnIuLCBhbiBhbnRpLXZhY2NpbmUgYWN0aXZpc3QgcHVzaGluZyB0aGUgdGhv
cm91Z2hseSBkaXNjcmVkaXRlZCBpZGVhIHRoYXQgdmFjY2luZXMgY2F1c2UgYXV0aXNtPzwvcD48
cD5XZSBrbm93IGZyb20gd2F5IGJhY2sgZHVyaW5nIHRoZSBSZXB1YmxpY2FuIGRlYmF0ZXMgdGhh
dCBUcnVtcCBoaW1zZWxmIGhhcyBkYWJibGVkIGluIHRoaXMgZHViaW91cyB0ZXJyaXRvcnkuIE9u
ZSBjb3VsZCwgaG93ZXZlciwgd3JpdGUgaXQgb2ZmIGFzIG9uZSBvZiBtYW55IGNhbXBhaWduIG9k
ZGl0aWVzIHRoYXQgd291bGQgc3VyZWx5IGZhZGUgYXdheS4gTm90IHNvLCBhcHBhcmVudGx5Ljwv
cD48cD5UaGlzIGlzIG5vdCBnb29kLiBUaGUgaWRlYSB0aGF0IHZhY2NpbmVzIGNhdXNlIGF1dGlz
bSBvcmlnaW5hbGx5IGFyb3NlIGluIGEgMTk5OCBwYXBlciBpbiB0aGUgbWVkaWNhbCBqb3VybmFs
IFRoZSBMYW5jZXQgdGhhdCB3YXMgbGF0ZXIgZm91bmQgdG8gYmUgZnJhdWR1bGVudCBhbmQgaGFk
IHRvIGJlIHJldHJhY3RlZC4gSW5kZWVkLCB0aGUgbGVhZCByZXNlYXJjaGVyIGFjdGVkIHNvIGVn
cmVnaW91c2x5IHRoYXQgaGUgd2FzIHN0cmlwcGVkIG9mIGhpcyBtZWRpY2FsIGxpY2Vuc2UuPC9w
PjxwPktlbm5lZHkgc2F5cyB0aGF0IFRydW1wIGFza2VkIGhpbSB0byBjaGFpciBhIGNvbW1pc3Np
b24gYWJvdXQgdmFjY2luZSBzYWZldHkuIFdoaWxlIGRlbnlpbmcgdGhhdCwgdGhlIHRyYW5zaXRp
b24gdGVhbSBkb2VzIHNheSB0aGF0IHRoZSBjb21taXNzaW9uIGlkZWEgcmVtYWlucyBvcGVuLiBF
aXRoZXIgd2F5LCB0aGUgZGFtYWdlIGlzIGRvbmUuIFRoZSBhbnRpLXZhY2NpbmUgZmFuYXRpY3Mg
c2VlayBhbnkgdmFsaWRhdGlvbi4gVGhpcyBpbmRpcmVjdCBlbmRvcnNlbWVudCBmcm9tIFRydW1w
IGlzIGltbWVuc2VseSBoYXJtZnVsLjwvcD48cD5WYWNjaW5hdGlvbiBoYXMgcHJldmVudGVkIG1v
cmUgY2hpbGRob29kIHN1ZmZlcmluZyBhbmQgZGVhdGggdGhhbiBhbnkgb3RoZXIgbWVhc3VyZSBp
biBoaXN0b3J5LiBXaXRoIHNvIG1hbnkgaXNzdWVzIHByZXNzaW5nLCB3aHkgZXZlbiBnbyB0aGVy
ZT88L3A+PHA+VGhlIHZhY2NpbmF0aW9uIGlzc3VlIHdhcyBtZXJlbHkgYW4gZXhjbGFtYXRpb24g
cG9pbnQgb24gdGhlIHNjYXR0ZXItYnJhaW5lZCByYW5kb21uZXNzIG9mIHRoZSBUcnVtcCB0cmFu
c2l0aW9uLiBBbGwgb2Ygd2hpY2ggY29udHJpYnV0ZXMgdG8gdGhlIGhhcnJpZWQsIGFsbW9zdCB3
ZWFyeWluZyBmZWVsaW5nIHRoYXQgd2UgYXJlIGFscmVhZHkgd2VsbCBpbnRvIHRoZSBUcnVtcCBw
cmVzaWRlbmN5LjwvcD48cD5Db21wYXJlIHRoaXMgdG8gZWlnaHQgeWVhcnMgYWdvIGFuZCB0aGUg
bmVhciBldXBob3JpYSAmIzgyMTI7IG92ZXJibG93biBidXQgbm9uZXRoZWxlc3MgcGFscGFibGUg
JiM4MjEyOyBhdCB0aGUgc3dlYXJpbmctaW4gb2YgQmFyYWNrIE9iYW1hLiBOb3Qgc2luY2UgSkZL
IGhhZCBhbnkgbmV3IHByZXNpZGVudCBlbmpveWVkIHN1Y2ggZ2VudWluZSBnb29kd2lsbCB1cG9u
IGFjY2Vzc2lvbiB0byBvZmZpY2UuPC9wPjxwPkFuZCB5ZXQgaXQgdHVybnMgb3V0IHRoYXQgc3Vj
aCBhdXNwaWNpb3VzIGJlZ2lubmluZ3MgYXJlIG5vdCBhdCBhbGwgcHJlZGljdGl2ZS4gV2UgY291
bGQgc2VlIGl0IHRoaXMgc2FtZSB3ZWVrLiBUdWVzZGF5IG5pZ2h0LCB0aGVyZSBzdG9vZCBPYmFt
YSBnaXZpbmcgYSBmYXJld2VsbCBhZGRyZXNzIHRoYXQgb25seSB1bmRlcnNjb3JlZCB0aGUgZmFp
bHVyZSBvZiBhIHByZXNpZGVuY3kgc28gYmF0aGVkIGluIG9wdGltaXNtIGF0IGl0cyBzdGFydC4g
VGhlIGZpbmFsIHNwZWVjaCwgYW1hemluZ2x5LCBjb3VsZCBoYXZlIGJlZW4gZ2l2ZW4sIG5lYXJs
eSB1bmVkaXRlZCwgaW4gMjAwOC4gV2h5IGl0IGV2ZW4gZW5kZWQgd2l0aCAmIzgyMjA7eWVzIHdl
IGNhbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPklzIHRoZXJlIG1vcmUgcG93ZXJmdWwgZXZpZGVuY2Ugb2YgdGhl
IGVtcHRpbmVzcyBvZiB0aGUgaW50ZXJ2ZW5pbmcgdHdvIHRlcm1zPyBXaGVuIHlvdXIgZmluYWwg
c3RhdGVtZW50IGlzIGEgcmVwcmlzZSBvZiB5b3VyIGZpcnN0LCB5b3UgaGF2ZSB1bndpdHRpbmds
eSBjb25mZXNzZWQgdG8gYmVpbmcgbm90aGluZyBtb3JlIHRoYW4gYSBoaXN0b3JpY2FsIHBhcmVu
dGhlc2lzLjwvcD48cD5LcmF1dGhhbW1lciBpcyBhIFdhc2hpbmd0b24gUG9zdCBjb2x1bW5pc3Qu
IEhlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpsZXR0ZXJzQGNoYXJsZXNrcmF1
dGhhbW1lci5jb20iPmxldHRlcnNAY2hhcmxlc2tyYXV0aGFtbWVyLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.