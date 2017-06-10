Chris Humphrey: Green deserves sound stewardship

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UmVjZW50bHksIGEgR3JlZW4gY2l0eSBjb3VuY2lsbWFuIGRyYWZ0ZWQgbGVnaXNsYXRpb24g
dG8gcHJvdmlkZSBjb2xsZWdlIHNjaG9sYXJzaGlwcyB0byBjZXJ0YWluIGdyYWR1YXRlcyBvZiBH
cmVlbiBIaWdoIFNjaG9vbCAoJiM4MjIwO0dSRUFUIGZvciBHcmVlbiBzdHVkZW50cywmIzgyMjE7
IGJ5IFN0ZXBoZW4gRHllciwgTWF5IDIxIENvbW1lbnRhcnkgcGFnZSkuIFVuZm9ydHVuYXRlbHks
IG5ld3MgcmVwb3J0cyBoYXZlIGdpdmVuIHRoZSBpbXByZXNzaW9uIHRoYXQgdGhlIGxlZ2lzbGF0
aW9uIGlzIHNvbWV0aGluZyBDaXR5IENvdW5jaWwgaXMgc2VyaW91c2x5IGNvbnNpZGVyaW5nIGFz
IGEgZ3JvdXAuIFRoYXQgaXMgbm90IHRoZSBjYXNlLjwvcD48cD5UaGUgcHJvcG9zZWQgbGVnaXNs
YXRpb24gc2Vla3MgdG8gYXdhcmQgYW5udWFsICQyLDUwMCBjb2xsZWdlIHNjaG9sYXJzaGlwcyB0
byBzdHVkZW50cyB3aG9zZSBwYXJlbnRzIGRpZCBub3Qgb2J0YWluIGEgcG9zdC1zZWNvbmRhcnkg
ZGVncmVlLiBGb3Igc2V2ZXJhbCByZWFzb25zLCB0aGlzIGxlZ2lzbGF0aW9uIG1pc3NlcyB0aGUg
bWFyayBhbmQgaXMgZmluYW5jaWFsbHkgaXJyZXNwb25zaWJsZS48L3A+PHA+VGhlIHJhdGlvbmFs
ZSBmb3IgdGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uIGlzIHRoYXQgR3JlZW4gc2hvdWxkIHN1cHBsZW1lbnQgdGhl
IGxldmVsIGF0IHdoaWNoIHRoZSBzdGF0ZSBmdW5kcyBoaWdoZXIgZWR1Y2F0aW9uLiBUaGUgcHJv
cG9zZWQgb3JkaW5hbmNlLCBob3dldmVyLCB3b3VsZCBmb3JjZSBHcmVlbiB0YXhwYXllcnMgdG8g
YXNzdW1lIHRoZSBmaW5hbmNpYWwgYnVyZGVuIGZvciBhIHByb2dyYW0gb3V0c2lkZSB0aGUgY2l0
eSYjODIxNztzIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5LjwvcD48cD5UaGUgZmlyc3QgcHVycG9zZSBvZiBsb2Nh
bCBnb3Zlcm5tZW50IGlzIHRvIHByb3ZpZGUgZm9yIHRoZSBzYWZldHkgb2YgaXRzIGNpdGl6ZW5z
LiBOZXh0LCBpdCBpcyB0aGUgam9iIG9mIGEgY2l0eSB0byBwcm92aWRlIGJhc2ljIGluZnJhc3Ry
dWN0dXJlOiByb2Fkcywgc2V3ZXJzLCBicmlkZ2VzLCBzaWRld2Fsa3MgYW5kIHBhcmtzLiBBIHJl
c3BvbnNpYmxlIGxvY2FsIGdvdmVybm1lbnQgYWxzbyBjcmVhdGVzIGEgaGVhbHRoeSBlbnZpcm9u
bWVudCB0byBhdHRyYWN0IGxhcmdlIGVtcGxveWVycywgc21hbGwgYnVzaW5lc3NlcywgYW5kIHRv
IHByb3ZpZGUgYmFzaWMgc2VydmljZXMgdGhhdCBpdHMgY2l0aXplbnMgbmVlZC48L3A+PHA+R3Jl
ZW4gaGFzIHN1Y2Nlc3NmdWxseSBjcmVhdGVkIHN1Y2ggYW4gZW52aXJvbm1lbnQgYnkgbWFraW5n
IHBydWRlbnQgZmluYW5jaWFsIGRlY2lzaW9ucy4gV2hpbGUgYXQgZmlyc3QgZ2xhbmNlIGl0IG1h
eSBzZWVtIGF0dHJhY3RpdmUgdG8gb2ZmZXIgY29sbGVnZSBzY2hvbGFyc2hpcHMgdG8gR3JlZW4g
SGlnaCBTY2hvb2wgZ3JhZHVhdGVzLCBhcHByb3ByaWF0aW5nIHN1Y2ggZnVuZHMgd291bGQgbGlt
aXQgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBhYmlsaXR5IHRvIHByb3ZpZGUgdGhlc2UgYmFzaWMgc2Vydmlj
ZXMuPC9wPjxwPlRoZSBsZWdpc2xhdGlvbiB3b3VsZCBjb3N0IEdyZWVuIHRheHBheWVycyAkMi42
IG1pbGxpb24gb3ZlciBlaWdodCB5ZWFycy4gVGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uJiM4MjE3O3MgYXV0aG9y
IGp1c3RpZmllcyB0aGUgbGFyZ2UgcHJpY2UgdGFnIGJ5IGFzc2VydGluZyB0aGF0IEdyZWVuIHJl
cG9ydGVkIGEgJDEyLjMgbWlsbGlvbiBmdW5kIGJhbGFuY2UgYXQgdGhlIGVuZCBvZiAyMDE2LiBU
aGUgY291bmNpbG1hbiBtaXN1bmRlcnN0YW5kcyBHcmVlbiYjODIxNztzIGNhc2ggcG9zaXRpb24g
YW5kIGZhaWxzIHRvIGFwcHJlY2lhdGUgdGhlIHJlYXNvbiBmb3IgR3JlZW4mIzgyMTc7cyBvcGVy
YXRpbmcgcmVzZXJ2ZS4gVGhlIG9wZXJhdGluZyByZXNlcnZlIGlzIHRoZSBlcXVpdmFsZW50IHRv
IGEgZmFtaWx5JiM4MjE3O3Mgc2F2aW5ncyBhY2NvdW50LjwvcD48cD5XaHkgaXMgc3VjaCBhIHJl
c2VydmUgbmVjZXNzYXJ5PyBHcmVlbiYjODIxNztzIHJldmVudWUgaXMgYWxtb3N0IGV4Y2x1c2l2
ZWx5IGRlcGVuZGVudCBvbiBpbmNvbWUgdGF4ZXMuIElmIGEgbGFyZ2UgZW1wbG95ZXIgbGVhdmVz
IG91ciBjb21tdW5pdHkgb3IgaWYgdGhlcmUgaXMgYSByZWNlc3Npb24gb3IgYSBsYXJnZSB1bmFu
dGljaXBhdGVkIGV4cGVuc2UsIHRoZSBjaXR5IGNhbiBjb250aW51ZSB0byBwcm92aWRlIGJhc2lj
IHNlcnZpY2VzIHdpdGhvdXQgYm9ycm93aW5nIG1vbmV5IG9yIHJhaXNpbmcgaW5jb21lIHRheGVz
LiBNb3N0IHBlb3BsZSBjYWxsIHRoYXQgZ29vZCBzdGV3YXJkc2hpcC48L3A+PHA+UmVzcG9uc2li
bGUgZ292ZXJubWVudCBsZWFkZXJzIGRvIG5vdCBhbGxvdyB0aGlzIG1vbmV5IHRvIGJ1cm4gYSBo
b2xlIGluIHRoZWlyIHBvY2tldHMuIFdoYXQmIzgyMTc7cyBtb3JlLCBHcmVlbiYjODIxNztzIG9w
ZXJhdGluZyByZXNlcnZlIGVuYWJsZXMgdGhlIGNpdHkgdG8gbWFpbnRhaW4gYSBjb3ZldGVkIG11
bmljaXBhbCBib25kIHJhdGluZywgd2hpY2ggaW4gdHVybiBhbGxvd3Mgb3VyIGNvbW11bml0eSB0
byBib3Jyb3cgbW9uZXkgYXQgbG93IGludGVyZXN0IHJhdGVzLjwvcD48cD5UaGFua3MgdG8gcmVz
cG9uc2libGUgZmlzY2FsIG1hbmFnZW1lbnQgR3JlZW4gbWFpbnRhaW5zIGFuIEFBKyBib25kIHJh
dGluZy4gSWYgdGhpcyBzY2hvbGFyc2hpcCBwcm9wb3NhbCBpcyBhZG9wdGVkLCBpdCB3b3VsZCBk
aW1pbmlzaCB0aGUgb3BlcmF0aW5nIHJlc2VydmUgYW5kIEdyZWVuJiM4MjE3O3MgYm9ycm93aW5n
IGNvc3RzIHdvdWxkIGluY3JlYXNlIHNpZ25pZmljYW50bHkuPC9wPjxwPlRoZSBjb3VuY2lsbWFu
IHdobyBhdXRob3JlZCB0aGUgc2Nob2xhcnNoaXAgcHJvcG9zYWwgYXJndWVzIHRoYXQgaGUgd2lz
aGVzIHRvIHNwZW5kIGp1c3QgYSBzbWFsbCBhbW91bnQgb2YgdGhlIG9wZXJhdGluZyByZXNlcnZl
LiBCdXQgY29uc2lkZXIgdGhlIGZhY3RzOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dyZWVuIGN1cnJl
bnRseSBvd2VzIG92ZXIgJDc3IG1pbGxpb24gaW4gYm9uZGVkIGFuZCBub24tYm9uZGVkIGRlYnQu
PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2l0aCBHcmVlbiBhIHJlbGF0aXZlbHkgeW91bmcgY2l0eSwg
bGVhZGVycyBoYXZlIGlkZW50aWZpZWQgb3ZlciAkOTAgbWlsbGlvbiBvZiBjYXBpdGFsIGltcHJv
dmVtZW50cyB0aGF0IGNvdWxkIGJlIGJ1aWx0IG92ZXIgdGhlIG5leHQgZml2ZSB5ZWFycy48L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBcyBvZiBEZWMuIDMxLCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGFsbG9jYXRl
ZCBzaGFyZSBvZiB1bmRlcmZ1bmRlZCBwZW5zaW9uIGxpYWJpbGl0aWVzIGZyb20gdGhlIHN0YXRl
IG9mIE9oaW8gZXhjZWVkcyAkMTguMyBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5JbiBsaWdodCBvZiB0aGVzZSBm
YWN0cywgR3JlZW4mIzgyMTc7cyBvcGVyYXRpbmcgcmVzZXJ2ZSBzZWVtcyBtb2Rlc3QsIGF0IGJl
c3QuPC9wPjxwPkdyZWVuIHRheHBheWVycyBhcmUgdmVyeSBnZW5lcm91cyB3aXRoIG91ciBsb2Nh
bCBzY2hvb2xzLiBXZSBwYXkgJDEgbWlsbGlvbiBhbm51YWxseSBvbiBib25kcyB0aGF0IHdlcmUg
dXNlZCB0byBjb25zdHJ1Y3Qgb3VyIG1pZGRsZSBzY2hvb2wgYW5kIGhpZ2ggc2Nob29sIGJ1aWxk
aW5ncy4gR3JlZW4gd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBtYWtlIHRoaXMgYW5udWFsIHBheW1lbnQgZm9y
IHRoZSBuZXh0IDE3IHllYXJzLjwvcD48cD5JbiBhZGRpdGlvbiwgcmVzcG9uc2libGUgY2l0eSBs
ZWFkZXJzIGhhdmUgc3VwcG9ydGVkIHRheCBsZXZpZXMgZm9yIEdyZWVuIGxvY2FsIHNjaG9vbHMu
IE91ciBzY2hvb2xzIGFyZSB3ZWxsIGZ1bmRlZCwgYW5kIHRoZXkgdHVybiBvdXQgaW1wcmVzc2l2
ZSBncmFkdWF0ZXMgZXZlcnkgeWVhci48L3A+PHA+VGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uJiM4MjE3O3MgYXV0
aG9yIGhhcyBhc3NlcnRlZCBpbiBwdWJsaWMgbWVldGluZ3MgdGhhdCB0aGUgY2l0aWVzIG9mIEJv
c3RvbiBhbmQgVHVsc2Egb2ZmZXIgcHVibGljIGZ1bmRpbmcgZm9yIGNvbGxlZ2Ugc2Nob2xhcnNo
aXBzLiBBcyBpdCB0dXJucyBvdXQsIFR1bHNhIGRvZXMgbm90IG9mZmVyIGNvbGxlZ2Ugc2Nob2xh
cnNoaXBzLCBhbmQgdGhlIEJvc3RvbiBzY2hvbGFyc2hpcCBmdW5kIGlzIGNvbXByaXNlZCBvZiBh
bGwgcHJpdmF0ZSBkb25hdGlvbnMuPC9wPjxwPkZhY3RzIG1hdHRlciBzbyB0aGF0IEdyZWVuJiM4
MjE3O3MgcmVzaWRlbnRzIGFyZSBub3QgbWlzbGVkLjwvcD48cD5JbiBteSBleHBlcmllbmNlLCB0
aGUgZ2VuZXJvc2l0eSBvZiBwb2xpdGljaWFucyB3aXRoIG90aGVyIHBlb3BsZSYjODIxNztzIG1v
bmV5IGtub3dzIG5vIGJvdW5kcy4gVGhpcyBwcm9wb3NlZCBsYXJnZXNzZSB3aWxsIG9ubHkgbGVh
ZCB0byBoaWdoZXIgdGF4ZXMsIGRpbWluaXNoaW5nIGNpdHkgc2VydmljZXMsIGFuZCBhbiBpbnN1
ZmZpY2llbnQgb3BlcmF0aW5nIHJlc2VydmUuIE9uZSBtYW4mIzgyMTc7cyB3ZWxsLWludGVudGlv
bmVkIGdlc3R1cmUgYmVjb21lcyBhIGhlYXZ5IGJ1cmRlbiBmb3IgdGhlIHRheHBheWVycyB0byBi
ZWFyLiBUaGF0IGlzIHdoeSBJIGJlbGlldmUgcmVzcG9uc2libGUgQ2l0eSBDb3VuY2lsIG1lbWJl
cnMgd2lsbCB2b3RlICYjODIyMDtubyYjODIyMTsgb24gdGhpcyBsZWdpc2xhdGlvbi48L3A+PHA+
SHVtcGhyZXkgaXMgdGhlIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgR3JlZW4gQ2l0eSBDb3VuY2lsLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.