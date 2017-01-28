All CATEGORIES
☰ Menu

Colin McEnroe: Mary Tyler Moore was one of us

By Colin McEnroe
Hartford Courant

Published: January 28, 2017 - 08:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Actress Mary Tyler Moore poses in 1970, before the premiere of her television series, "The Mary Tyler Moore Show." Talking about her character on the show, Moore likened being linked with Mary Richards to "growing up with a mother who is a very famous actress. There are all kinds of wonderful perks that go with it, and then there are little resentments, too. My life is inextricably intertwined with Mary Richards', and probably always will be." Moore's autobiography, "After All," has just been released. (AP Photo/file)


MORE IN EDITORIAL

David Ignatius: Trump’s policy by wrecking ball

WASHINGTON: President Trump’s slash-and-burn actions in his first week have been dramatic, but dangerously lacking in a consensus of support, even within his own administration. The risks were evident in the collapse of a planned meeting with Mexico’s president and in Trump’s embrace of torture tactics rejected by his secretary of defense and CIA director.

colin29cut
Colin McEnroe: Mary Tyler Moore was one of us
gerson29cut
Michael Gerson: Perils of a tweeter in chief
Where is justice for Kevin Keith?
Letters to the editor: Desperate civilizations build walls and save the Goodrich stacks — Jan. 29
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next