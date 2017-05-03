Dahleen Glanton: Why there was a Civil War

PHA+Q0hJQ0FHTzogTGV0JiM4MjE3O3Mgbm90IGNvbmRlbW4gRG9uYWxkIFRydW1wIGZvciBzdWdn
ZXN0aW5nIHRoYXQgcGVvcGxlIGFzaywgJiM4MjIwO1doeSB3YXMgdGhlcmUgdGhlIENpdmlsIFdh
cj8mIzgyMjE7IEl0JiM4MjE3O3MgYSByZWxldmFudCBxdWVzdGlvbiwgcGVyaGFwcyBub3cgbW9y
ZSB0aGFuIGV2ZXIuPC9wPjxwPkluIHRoZSAxNTIgeWVhcnMgc2luY2UgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUg
Ymxvb2R5IGNvbmZsaWN0IHRoYXQgcGl0dGVkIHRoZSBOb3J0aCBhZ2FpbnN0IHRoZSBTb3V0aCwg
dGhlIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IGlzc3VlIGluIHRoZSBDaXZpbCBXYXIgcmVtYWlucyB1bnJlc29s
dmVkLiBBbWVyaWNhIHN0aWxsIGRpc2FncmVlcyBvbiB3aGF0IGtpbmQgb2YgY291bnRyeSBpdCB3
YW50cyB0byBiZS48L3A+PHA+V2UgdmlldyB0aGUgd29ybGQgdGhyb3VnaCBvcHBvc2l0ZSBsZW5z
ZXMsIG9mdGVuIGRlcGVuZGluZyBvbiB3aGljaCByZWdpb24gb2YgdGhlIGNvdW50cnkgd2UgbGl2
ZSBpbi4gV2UgcmVhZCB0aGUgQ29uc3RpdHV0aW9uIGRpZmZlcmVudGx5LCBpbnRlcnByZXRpbmcg
aXQgaW4gYSB3YXkgdGhhdCBzdWl0cyBvdXIgbmVlZHMuIFdlIGZvY3VzIG9uIGVhY2ggb3RoZXIm
IzgyMTc7cyBkaWZmZXJlbmNlcyByYXRoZXIgdGhhbiBzZWVrIGNvbW1vbiBncm91bmQgd2hlcmUg
ZXZlcnlvbmUmIzgyMTc7cyB2b2ljZSBpcyBoZWFyZC48L3A+PHA+VGhlIGRvdWJsZS1iYXJyZWxl
ZCBjYW5ub25zLCB0aGUgR2F0bGluZyBndW5zIGFuZCB0aGUgQm93aWUga25pdmVzIG9mIHRoZSBD
aXZpbCBXYXIgZXJhIGhhdmUgbG9uZyBiZWVuIHB1dCBhd2F5LCBidXQgdGhlIHBvbGFyaXphdGlv
biBvdmVyIHRoZSBkaXJlY3Rpb24gb2Ygb3VyIGNvdW50cnkgaGFzIGxvY2tlZCB1cyBpbiBhIGJp
dHRlciBjb2xkIHdhciBmb3Igd2hpY2ggdGhlcmUgaXMgbm8gb2J2aW91cyByZXNvbHV0aW9uLjwv
cD48cD5UaG91Z2ggd2Ugd291bGQgbm90IHNldHRsZSBmb3IgYSBjb3VudHJ5IHRoYXQgZG9lcyBu
b3Qgb2ZmZXIgdGhlIGZyZWVkb20gdG8gZGlzYWdyZWUsIHdlIG11c3QgY29uc2lkZXIgdGhhdCwg
cGVyaGFwcywgdGhlIHByaWNlIG9mIGRlbW9jcmFjeSBoYXMgYWx3YXlzIGJlZW4gd2FyLCBpbiBz
b21lIGZvcm0gb3IgYW5vdGhlci48L3A+PHA+V2hhdCBjYW4gd2UgbGVhcm4gZnJvbSB0aGUgQ2l2
aWwgV2FyPyBJbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgdGhhdCBhaXJlZCBNb25kYXkgb24gU2lyaXVzIFhNLCBU
cnVtcCBhc2tlZCwgJiM4MjIwO1doeSBjb3VsZCB0aGF0IG9uZSBub3QgaGF2ZSBiZWVuIHdvcmtl
ZCBvdXQ/JiM4MjIxOzwvcD48cD5UcnVtcCBsaWtlbHkgd2FzIHN1Z2dlc3RpbmcgdGhhdCBoZSBh
bmQgaGlzIHJvbGUgbW9kZWwsIFByZXNpZGVudCBBbmRyZXcgSmFja3NvbiAmIzgyMTI7IGEgbWFu
IHdobyBjZWxlYnJhdGVkIHdoaXRlIHN1cHJlbWFjeSBhbmQgc3VianVnYXRpbmcgTmF0aXZlIEFt
ZXJpY2FucyAmIzgyMTI7IGNvdWxkIGhhdmUgZG9uZSBhIGJldHRlciBqb2IgdGhhbiBBYnJhaGFt
IExpbmNvbG4gaW4gc3RhdmluZyBvZmYgdGhlIHdhciB0aHJvdWdoIG5lZ290aWF0aW9ucy4gVGhh
dCBpcyB1bmxpa2VseSwgY29uc2lkZXJpbmcgaG93IFRydW1wIGhhcyBmdXJ0aGVyIGRpdmlkZWQg
QW1lcmljYW5zIGR1cmluZyB0aGUgc2hvcnQgdGltZSBoZSBoYXMgYmVlbiBpbiBvZmZpY2UuPC9w
PjxwPkluIHRoZSBDaXZpbCBXYXIsIG9uZSBzaWRlIGhhZCB0byBzdGVwIGFzaWRlIGJlZm9yZSBB
bWVyaWNhIGNvdWxkIG1vdmUgZm9yd2FyZC4gVGhlcmUgd2FzIG5vIHJvb20gZm9yIGNvbXByb21p
c2UuIFRoZSBpZGVhbHMgb2YgdGhlIHR3byBzaWRlcyB3ZXJlIHNvIG1pc21hdGNoZWQsIHRoZWly
IHZpZXdzIG9mIHJpZ2h0IGFuZCB3cm9uZyB0b28gZGlhYm9saWNhbGx5IG9wcG9zZWQgYW5kIHRo
ZWlyIHZpc2lvbnMgZm9yIEFtZXJpY2EgdG9vIGRpZmZlcmVudC4gRG9lc24mIzgyMTc7dCB0aGF0
IHNvdW5kIGZhbWlsaWFyPzwvcD48cD5JbiAxODYxLCBTb3V0aGVybmVycyB3ZXJlIHJlYWR5IHRv
IHNlY2VkZSBmcm9tIHRoZSBVbmlvbiBiZWNhdXNlIHRoZXkgZmVsdCB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zl
cm5tZW50IHdhcyBpbnRlcmZlcmluZyB0b28gbXVjaCBpbiB0aGUgc292ZXJlaWdudHkgb2YgdGhl
IGluZGl2aWR1YWwgc3RhdGVzLiBOb3J0aGVybmVycywgb24gdGhlIG90aGVyIGhhbmQsIHNhdyB0
aGUgaXNzdWUgYXMgYSBmaWdodCBvdmVyIHNsYXZlcy48L3A+PHA+TmVhciB0aGUgZW5kIG9mIHRo
ZSB3YXIsIEdlbi4gV2lsbGlhbSBUZWN1bXNlaCBTaGVybWFuIGxlZCBVbmlvbiBzb2xkaWVycyBp
bnRvIHRoZSBoZWFydCBvZiB0aGUgU291dGgsIGRlc3Ryb3lpbmcgZWNvbm9taWMgaHVicyBpbiBH
ZW9yZ2lhIGFuZCBTb3V0aCBDYXJvbGluYS4gVGhlIG9wcG9zaXRpb24gY29sbGFwc2VkLCBhbmQg
dGhlIENvbmZlZGVyYWN5IGdhdmUgdXAuPC9wPjxwPkV2ZXJ5b25lIGtuZXcgdGhhdCB0aGUgcm9h
ZCB0byByZWNvdmVyeSB3b3VsZCBiZSBhIGxvbmcsIGhhcmQgam91cm5leS4gQWZ0ZXIgb25lLWFu
ZC1hLWhhbGYgY2VudHVyaWVzLCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBpcyBzdGlsbCBzdHJ1Z2dsaW5n
IHRvIHJlYnVpbGQgYSB1bmlmaWVkIGNvYWxpdGlvbi4gVGhlcmUgaXMgbm8gYXJndW1lbnQgdGhh
dCB3ZSBhcmUgYSBtdWNoIGJldHRlciBuYXRpb24gd2l0aG91dCB0aGUgYnVyZGVuIG9mIHNsYXZl
cnkuIEJ1dCB3aGF0IGFyZSB0aGUgbGVzc29ucyBmcm9tIHRoZSB3YXI/PC9wPjxwPkkgd291bGQg
YXJndWUgdGhhdCB0aGUgQ2l2aWwgV2FyIGl0c2VsZiB0ZWFjaGVzIHVzIG5vdGhpbmcgYWJvdXQg
b3Vyc2VsdmVzIHRoYXQgd2UgZG9uJiM4MjE3O3QgYWxyZWFkeSBrbm93LiBUaGUgcmVhbCBsZXNz
b25zIGNhbWUgZnJvbSBQcmVzaWRlbnQgTGluY29sbiwgYXMgaGUgbW92ZWQgY2xvc2VyIHRvIHZp
Y3RvcnkuPC9wPjxwPkluIGhpcyBmYW1vdXMgR2V0dHlzYnVyZyBBZGRyZXNzLCBnaXZlbiBvbiB0
aGUgYmF0dGxlZmllbGQgd2hlcmUgdGVucyBvZiB0aG91c2FuZHMgb2YgVW5pb24gYW5kIENvbmZl
ZGVyYXRlIHNvbGRpZXJzIGRpZWQsIExpbmNvbG4gZGlkIG5vdCB0YWxrIGFib3V0IHdpbm5pbmcg
b3IgbG9zaW5nLiBIZSB0YWxrZWQgYWJvdXQgdGhlIHRoaW5nIHRoYXQgdGhlIHNvbGRpZXJzIGhh
ZCBtb3N0IGluIGNvbW1vbiAmIzgyMTI7IHRoZWlyIGRlZGljYXRpb24gdG8gc3RhbmRpbmcgdXAg
Zm9yIHdoYXQgdGhleSBiZWxpZXZlZCBpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB3b3JsZCB3aWxsIGxp
dHRsZSBub3RlLCBub3IgbG9uZyByZW1lbWJlciB3aGF0IHdlIHNheSBoZXJlLCBidXQgaXQgY2Fu
IG5ldmVyIGZvcmdldCB3aGF0IHRoZXkgZGlkIGhlcmUuIEl0IGlzIGZvciB1cyB0aGUgbGl2aW5n
LCByYXRoZXIsIHRvIGJlIGRlZGljYXRlZCBoZXJlIHRvIHRoZSB1bmZpbmlzaGVkIHdvcmsgd2hp
Y2ggdGhleSB3aG8gZm91Z2h0IGhlcmUgaGF2ZSB0aHVzIGZhciBzbyBub2JseSBhZHZhbmNlZCwm
IzgyMjE7IExpbmNvbG4gc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGlzIHJhdGhlciBmb3IgdXMgdG8g
YmUgaGVyZSBkZWRpY2F0ZWQgdG8gdGhlIGdyZWF0IHRhc2sgcmVtYWluaW5nIGJlZm9yZSB1cyAm
IzgyMTI7IHRoYXQgZnJvbSB0aGVzZSBob25vcmVkIGRlYWQgd2UgdGFrZSBpbmNyZWFzZWQgZGV2
b3Rpb24gdG8gdGhhdCBjYXVzZSBmb3Igd2hpY2ggdGhleSBnYXZlIHRoZSBsYXN0IGZ1bGwgbWVh
c3VyZSBvZiBkZXZvdGlvbiAmIzgyMTI7IHRoYXQgd2UgaGVyZSBoaWdobHkgcmVzb2x2ZSB0aGF0
IHRoZXNlIGRlYWQgc2hhbGwgbm90IGhhdmUgZGllZCBpbiB2YWluICYjODIxMjsgdGhhdCB0aGlz
IG5hdGlvbiwgdW5kZXIgR29kLCBzaGFsbCBoYXZlIGEgbmV3IGJpcnRoIG9mIGZyZWVkb20gJiM4
MjEyOyBhbmQgdGhhdCBnb3Zlcm5tZW50IG9mIHRoZSBwZW9wbGUsIGJ5IHRoZSBwZW9wbGUsIGZv
ciB0aGUgcGVvcGxlLCBzaGFsbCBub3QgcGVyaXNoIGZyb20gdGhlIGVhcnRoLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+UGVyaGFwcyB0aGlzIGlzIHdoeSB0aGVyZSB3YXMgdGhlIENpdmlsIFdhciwgTXIuIFRydW1w
LiBJdCBzZXJ2ZXMgdG8gcmVtaW5kIHVzIHRoYXQgYSBuYXRpb24gc28gZGl2aWRlZCBkZXN0cm95
cyBpdHNlbGYgZnJvbSB3aXRoaW4uPC9wPjxwPkdsYW50b24gaXMgYSBDaGljYWdvIFRyaWJ1bmUg
Y29sdW1uaXN0LiBTaGUgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRnbGFudG9u
QGNoaWNhZ290cmlidW5lLmNvbSI+ZGdsYW50b25AY2hpY2Fnb3RyaWJ1bmUuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.