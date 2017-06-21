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Dan McLaughlin: Don’t blame speech for political violence

By Dan McLaughlin
Los Angeles Times

Published: June 21, 2017 - 06:35 PM

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