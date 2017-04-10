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Dana Milbank: How Mitch McConnell broke America

By Dana Milbank
Washington Post

Published: April 10, 2017 - 06:42 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. signals a thumbs-up as he leaves the Senate chamber on Capitol Hill in Washington, Thursday, April 6, 2017, after he led the GOP majority to change Senate rules and lower the vote threshold for Supreme Court nominees from 60 votes to a simple majority in order to advance Neil Gorsuch to a confirmation vote. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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