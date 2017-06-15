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Dana Milbank: It takes bullets to see we aren’t enemies

By Dana Milbank
Washington Post

Published: June 15, 2017 - 06:25 PM
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Letters to the editor: June 16 — Rules for motorized bicycles and tax cuts won’t help the average person

I read with fascination the June 11 article headlined “How will electric bikes fare in Akron?” about the electric motorized bicycles soon to be sharing our roads with cars, trucks and motorcycles. That is great for the environment, and it will be fun. But it made me think: Because these riders will now have the ability to go almost as fast as cars in some areas, they should in no way be considered pedestrians.

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