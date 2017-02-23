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Dana Milbank: Mike Pence, the presidential one

By Dana Milbank
Washington Post

Published: February 23, 2017 - 05:45 PM
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Missouri Gov. Eric Greitens and Vice President Mike Pence view some of the damage done at the Chesed Shel Emeth Cemetery in University City, Mo., on Wednesday. Over 150 headstones had been overturned by vandals. (J.B. Forbes /St. Louis Post-Dispatch via AP)


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