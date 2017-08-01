Dana Milbank: Mooch takes a fall of biblical size

PHA+RGFuY2UgbGlrZSBubyBvbmUgaXMgd2F0Y2hpbmcuIFNpbmcgbGlrZSBubyBvbmUgaXMgbGlz
dGVuaW5nLiBMb3ZlIGxpa2UgeW91JiM4MjE3O3ZlIG5ldmVyIGJlZW4gaHVydCBhbmQgbGl2ZSBs
aWtlIGl0cyAoc2ljKSBoZWF2ZW4gb24gZWFydGguPC9wPjxwPiYjODIxMjsgTWFyayBUd2Fpbiwg
YXMgdG9sZCB0bzwvcD48cD5BbnRob255IFNjYXJhbXVjY2k8L3A+PHA+PC9wPjxwPldBU0hJTkdU
T046IEl0IHdhcyBhIGZhbGwgb2YgYmlibGljYWwgcHJvcG9ydGlvbnMuPC9wPjxwPkh1Z2UhIExp
a2UsIGJpZ2dlciB0aGFuIEplcmljaG8gZmFsbGluZyB0byBKb3NodWEuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IHNhaWQgd2Ugd2VyZSBicm90aGVycywmIzgyMjE7IFNjYXJhbXVjY2ksIHRoZSBuZXdseSBuYW1l
ZCBXaGl0ZSBIb3VzZSBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBkaXJlY3Rvciwgc2FpZCBsYXN0IHdlZWsgb2Yg
aGlzIHJpdmFscnkgd2l0aCBSZWluY2UgUHJpZWJ1cywgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGNoaWVmIG9m
IHN0YWZmLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIGJlY2F1c2Ugd2UmIzgyMTc7cmUgcm91Z2ggb24g
ZWFjaCBvdGhlci4gU29tZSBicm90aGVycyBhcmUgbGlrZSBDYWluIGFuZCBBYmVsLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+U2NhcmFtdWNjaSYjODIxNztzIHJldGVsbGluZyBvZiBHZW5lc2lzIGhhZCBhIHR3aXN0
OiBJdCB3YXMgYSBtdXJkZXItc3VpY2lkZS4gUHJpZWJ1cyYjODIxNzsgQWJlbCB3YXMgaW5kZWVk
IHNsYWluIGJ5IFNjYXJhbXVjY2kmIzgyMTc7cyBDYWluOyBUaGUgY2hpZWYgd2FzIG91c3RlZCBG
cmlkYXkuIEJ1dCBDYWluIG1ldCB0aGUgc2FtZSBmYXRlIE1vbmRheSBhZnRlcm5vb247IGhpcyBi
dWZmb29uZXJ5LCBzZWxmLWFnZ3JhbmRpemVtZW50IGFuZCBmb3VsIG1vdXRoIGNhdXNlZCBoaW0g
dG8gYmUgc2Fja2VkIGFmdGVyIGp1c3QgMTAgZGF5cyBvbiB0aGUgam9iLiBIZSB3YXNuJiM4MjE3
O3Qgb2ZmaWNpYWxseSBzdXBwb3NlZCB0byBzdGFydCB1bnRpbCBBdWcuIDE1LCBzbyBoaXMgdGVu
dXJlLCB0ZWNobmljYWxseSwgd2FzIG1pbnVzIDE2IGRheXMuPC9wPjxwPk11Y2ggdG9vIHNvb24s
IFRoZSBNb29jaCBpcyBnb25lLiBBcyB0aGUgR29vZCBCb29rIHNheXM6IFdoYXQgdGhlICZhbXA7
QCUkIz8gVGhvc2UgJmFtcDtAJSQjIGNhbiBnbyAmYW1wO0AlJCMgdGhlbXNlbHZlcyB3aXRoIGEg
JmFtcDtAJSQjLjwvcD48cD5OZXZlciB3YXMgYSBtYW4gbW9yZSBkZXZvdGVkIHRvIGEgY2F1c2Ug
dGhhbiB0aGUgTW9vY2ggd2FzIHRvIHRoZSBEb25hbGQuIEhlIHNvbGQgaGlzIGJ1c2luZXNzLiBI
ZSBnYXZlIHVwIGhpcyBwb2xpdGljYWwgYmVsaWVmcy4gSGUgYXBwYXJlbnRseSBnYXZlIHVwIGhp
cyB3aWZlLiBIZSBkZWZpbml0ZWx5IHN1cnJlbmRlcmVkIGhpcyByZXB1dGF0aW9uIGFuZCBoaXMg
ZGlnbml0eS4gQWxsIGZvciBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAsIHdobyB0aGFua2VkIGhpbSBieSBzYXlp
bmcsICYjODIyMDtZb3UmIzgyMTc7cmUgZmlyZWQuJiM4MjIxOyBPbmx5IGhvdXJzIGFmdGVyIHR3
ZWV0aW5nIHRvIHRoZSB3b3JsZDogJiM4MjIwO05vIFdIIGNoYW9zISYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhl
IE1vb2NoJiM4MjE3O3MgdGVudXJlIHdhcyBzdWNoIGEgd2hpcmx3aW5kIHRoYXQgaXQmIzgyMTc7
cyB0ZW1wdGluZyB0byBkZXNjcmliZSB0aGVtIGFzIFRlbiBEYXlzIFRoYXQgQ2hhbmdlZCB0aGUg
V29ybGQuIEJ1dCB0aGUgTW9vY2ggZGlkbiYjODIxNzt0IHJlYWxseSBjaGFuZ2UgYW55dGhpbmcu
IEhlIGp1c3QgbWFkZSBldmVyeXRoaW5nIHdpbGRseSBlbnRlcnRhaW5pbmcuPC9wPjxwPkFzIHdv
cmQgbGVha2VkIG9uIEp1bHkgMjEgdGhhdCBTY2FyYW11Y2NpIGhhZCBiZWVuIGdpdmVuIHRoZSBj
b21tdW5pY2F0aW9ucyBqb2IsIHByZXNzIHNlY3JldGFyeSBTZWFuIFNwaWNlciBxdWl0LiBTY2Fy
YW11Y2NpIGltbWVkaWF0ZWx5IGdhdmUgYSB0ZWxldmlzZWQgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlLCBibG93
aW5nIGEga2lzcyB0byB0aGUgY2FtZXJhcyBhbmQgcGxhbnRpbmcgbWFueSBraXNzZXMgb24gdGhl
ICYjODIyMDt3b25kZXJmdWwgaHVtYW4gYmVpbmcmIzgyMjE7IHdobyBpcyBUcnVtcC48L3A+PHA+
U28gZGV2b3RlZCB3YXMgdGhlIE1vb2NoIHRvIGhpcyBwYXRyb24gdGhhdCBoZSB0cmllZCwgd2l0
aCBhbGwgdGhlIHN1YnRsZXR5IG9mIHRoZSBTb3ZpZXRzLCB0byBhaXJicnVzaCBoaXMgcHJldmlv
dXMgY3JpdGljaXNtIG9mIFRydW1wICYjODIxMjsgd2hvbSBoZSYjODIxNztkIGNhbGxlZCBhICYj
ODIyMDtoYWNrJiM4MjIxOyBhbmQgYSAmIzgyMjA7YnVsbHkmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgYW5kIFRy
dW1wJiM4MjE3O3MgYmVsaWVmcy4gJiM4MjIwO0Z1bGwgdHJhbnNwYXJlbmN5LCYjODIyMTsgdGhl
IE1vb2NoIHR3ZWV0ZWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gZGVsZXRpbmcgb2xkIHR3ZWV0cy4mIzgy
MjE7IEFuZCBzbywgaW4gdGhlIG5hbWUgb2YgdHJhbnNwYXJlbmN5LCBoZSB0cmllZCB0byBlcmFz
ZSBhIHBhc3QgaW4gd2hpY2ggaGUgdGhvdWdodCB3ZWxsIG9mIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiwgSmVi
IEJ1c2gsIGd1biBjb250cm9sLCBhYm9ydGlvbiByaWdodHMsIElzbGFtIGFuZCBjbGltYXRlLWNo
YW5nZSBzY2llbmNlLjwvcD48cD5CdXQgdGhlIE1vb2NoIGxldCBzdGFuZCBvbmUgb2YgaGlzIGJl
c3QgdHdlZXRzOiBoaXMgZmFsc2UgY2xhaW0gdGhhdCBNYXJrIFR3YWluIGhhZCB1dHRlcmVkIHRo
ZSAmIzgyMjA7ZGFuY2UgbGlrZSBubyBvbmUgaXMgd2F0Y2hpbmcmIzgyMjE7IHF1b3RhdGlvbiwg
d2hpY2ggYWN0dWFsbHkgaGFkIGl0cyBvcmlnaW5zIGluIDE5ODBzIHBvcCBtdXNpYy4gVGhlIHBh
cm9kaWVzIHBvdXJlZCBpbjo8L3A+PHA+TmEgbmEgbmEgbmEgbmEgbmEgbmEgbmFuYSBOYSBuYSBu
YSBuYSBuYW5hIEdldHRpbiBqaWdneSB3aXQgaXQgJiM4MjEyOyBOZWxzb24gTWFuZGVsYS48L3A+
PHA+TG92ZS4gTG92ZSB3aWxsIGtlZXAgdXMgdG9nZXRoZXIuIFRoaW5rIG9mIG1lLCBiYWJlLCB3
aGVuZXZlciAmIzgyMTI7IEplc3VzIENocmlzdC48L3A+PHA+Tm90aGluZyYjODIxNztzIGdvbm5h
IHN0b3AgdXMsIG5vdGhpbmcmIzgyMTc7cyBnb25uYSBzdG9wIHVzIG5vdyAmIzgyMTI7IEVybmVz
dCBIZW1pbmd3YXkuPC9wPjxwPlRoZW4gdGhlcmUgd2VyZSB0aGUgcGhvdG9zOiBUaGUgTW9vY2gg
Z2l2aW5nIGEgdGh1bWImIzgyMTc7cyB1cCBvbiBBaXIgRm9yY2UgT25lIChlbiByb3V0ZSB0byBZ
b3VuZ3N0b3duLCB3aGVyZSBUcnVtcCB3b3VsZCBtdXNlIGFib3V0IGhpcyBwbGFjZSBvbiBNb3Vu
dCBSdXNobW9yZSksIGFuZCB0aGUgTW9vY2ggd2l0aCB0aHVtYnMgaW4gaGlzIGJlbHQgbG9vcHMs
IGZhY2luZyBvZmYgYWdhaW5zdCBQcmllYnVzIGluIHRoZSBPdmFsIE9mZmljZS48L3A+PHA+V2Vk
bmVzZGF5IG5pZ2h0IGJyb3VnaHQgYSB0d2VldCBzdWdnZXN0aW5nIHRoYXQgUHJpZWJ1cyB3YXMg
cmVzcG9uc2libGUgZm9yICYjODIyMDt0aGUgbGVhayBvZiBteSBmaW5hbmNpYWwgaW5mbyB3aGlj
aCBpcyBhIGZlbG9ueS4mIzgyMjE7IFR1cm5zIG91dCB0aGUgZmluYW5jaWFsIGluZm9ybWF0aW9u
IHdhcyBwdWJsaWMgcmVjb3JkLjwvcD48cD5UaHVyc2RheSwgdGhlIE5ldyBZb3JrZXImIzgyMTc7
cyBSeWFuIExpenphIHJlcG9ydGVkIG9uIGEgcGhvbmUgY2FsbCBpbiB3aGljaCBTY2FyYW11Y2Np
IHNhaWQgdG9wIFRydW1wIHN0cmF0ZWdpc3QgU3RlcGhlbiBCYW5ub24gd2FzIHRyeWluZyB0byAm
IzgyMjA7ZXhwbGV0aXZlIGhpcyBvd24gZXhwbGV0aXZlLCYjODIyMTsgdGhhdCBQcmllYnVzIHdh
cyAmIzgyMjA7YSBleHBsZXRpdmUgcGFyYW5vaWQgc2NoaXpvcGhyZW5pYyYjODIyMTsgd2hvIHdh
cyB0cnlpbmcgdG8gJiM4MjIwO2V4cGxldGl2ZS1ibG9jayYjODIyMTsgcml2YWxzLiBIZSBzYWlk
IGhlIHdhbnRlZCB0byBleHBsZXRpdmUga2lsbCBhbGwgdGhlIGxlYWtlcnMsIHdobywgaGUgc2Fp
ZCwgYXJlICYjODIyMDtnb2luZyB0byBoYXZlIHRvIGdvIGV4cGxldGl2ZSB0aGVtc2VsdmVzLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+T24gRnJpZGF5LCB0aGUgTmV3IFlvcmsgUG9zdCByZXBvcnRlZCB0aGF0IFNj
YXJhbXVjY2kmIzgyMTc7cyBzZWNvbmQgd2lmZSwgaW4gbGF0ZS1zdGFnZSBwcmVnbmFuY3ksIGhh
ZCBmaWxlZCBmb3IgYSBkaXZvcmNlIGluIGVhcmx5IEp1bHkuIFRoZSByZXBvcnQgc3VnZ2VzdGVk
IGhlciBodXNiYW5kJiM4MjE3O3MgaW52b2x2ZW1lbnQgd2l0aCBUcnVtcCBoYWQgc29tZXRoaW5n
IHRvIGRvIHdpdGggaXQuIFNoZSBnYXZlIGJpcnRoIHRvIGEgYm95IG9uIE1vbmRheSwgYnV0IGl0
IHRvb2sgU2NhcmFtdWNjaSBmb3VyIGRheXMgdG8gbWVldCBoaXMgc29uLjwvcD48cD5DYW4gdGhl
IE1vb2NoIHBpY2sgaGltc2VsZiB1cCBhZnRlciB0aGlzIGZhbGw/IEkgYmVsaWV2ZSBoZSBpcyBB
YmVsLiBBcyBNYXJrIFR3YWluIG9uY2Ugc2FpZDo8L3A+PHA+SSBzZWUgYSBsaXR0bGUgc2lsaG91
ZXR0byBvZiBhIG1hbjwvcD48cD5TY2FyYW1vb2NoLCBTY2FyYW1vb2NoLCB3aWxsIHlvdSBkbyB0
aGUgZmFuZGFuZ28/PC9wPjxwPlRodW5kZXJib2x0IGFuZCBsaWdodG5pbmcgJiM4MjEyOyB2ZXJ5
IHZlcnkgZnJpZ2h0ZW5pbmcgbWU8L3A+PHA+R2FsaWxlbywgKEdhbGlsZW8pLCBHYWxpbGVvLCAo
R2FsaWxlbyksIEdhbGlsZW8gRmlnYXJvPC9wPjxwPk1pbGJhbmsgaXMgYSBXYXNoaW5ndG9uIFBv
c3QgY29sdW1uaXN0LiBGb2xsb3cgRGFuYSBNaWxiYW5rIG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWxiYW5rIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtNaWxi
YW5rJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.