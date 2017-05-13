All CATEGORIES
☰ Menu

Dana Milbank: Rod Rosenstein has one chance to save himself

By Dana Milbank
Washington Post

Published: May 13, 2017 - 08:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE- In this March 7, 2017, file photo, then-Deputy Attorney General-designate Rod Rosenstein, listens on Capitol Hill in Washington, during his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee. The author of a scathing memo that the White House used to help justify the firing of FBI Director James Comey is also overseeing a Justice Department investigation into Russian interference in the 2016 election. In a three-page rebuke of Comey's conduct, Rosenstein said the FBI director had usurped the attorney general's authority last year when he announced that the FBI was closing its investigation of Hillary Clinton's use of a private email as secretary of state. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


MORE IN EDITORIAL

Letters to the editor — May 14: Let’s go to single-payer health care and a short-sighted decision at UA

Donald Trump’s health care bill seems so true to his character that it is uncanny. His rollback of President Barack Obama’s prohibition against charging higher premiums for those unfortunate enough to have pre-existing conditions, favoring those blessed with good health, seems so like the man it isn’t funny.

mil13cut
Dana Milbank: Rod Rosenstein has one chance to save himself
George F. Will: Culture thrives when it’s shook up
ceopay14
David O. Friedrichs: Set a maximum wage for CEOs
Please, Mr. President, stop lying
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next