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Dana Milbank: So Bill Clinton cost his wife the presidency

By Dana Milbank
Washington Post

Published: May 4, 2017 - 07:12 PM
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FBI Director James Comey pauses as he testifies on Capitol Hill in Washington before the Senate Judiciary Committee hearing: Oversight of the Federal Bureau of Investigation. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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