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Dana Milbank: Words about trolling Trump

By Dana Milbank
Washington Post

Published: April 5, 2017 - 06:37 PM

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After four decades learning about politics

After more than 40 years in daily print journalism, most of it spent at the Beacon Journal covering government and politics, it’s time to focus on some lessons learned on the campaign trail and at political conventions, the Statehouse and various councils, boards and commissions. I will retire on Friday. It has been exciting and rewarding, every day a new adventure. I hope these thoughts will be helpful.

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