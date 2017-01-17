David Ignatius: Clean energy on a roll, or what Trump won’t stop

PHA+V0FTSElOR1RPTjogSWYgeW91JiM4MjE3O3JlIHdvcnJpZWQgYWJvdXQgY2xpbWF0ZSBjaGFu
Z2UsIGl0JiM4MjE3O3Mgc2NhcnkgdG8gdGhpbmsgdGhhdCB0aGUgaW5jb21pbmcgVHJ1bXAgYWRt
aW5pc3RyYXRpb24gY291bGQgcmV2ZXJzZSBnYWlucyBtYWRlIGluIHJlY2VudCB5ZWFycy4gQnV0
IGEgcmVjZW50IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIGRlcGFydGluZyBFbmVyZ3kgU2VjcmV0YXJ5IEVy
bmVzdCBNb25peiBjb252aW5jZWQgbWUgdGhhdCB0aGUgcHJvZ3Jlc3MgaXMgcHJvYmFibHkgaXJy
ZXZlcnNpYmxlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBxdWVzdGlvbiB0aGF0IHdl
IGFyZSBtb3ZpbmcgdG8gYSBsb3dlci1jYXJib24gZWNvbm9teSwmIzgyMjE7IE1vbml6IHNhaWQg
aW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IGluIGhpcyBvZmZpY2UgaGVyZS4gJiM4MjIwO1doYXQmIzgyMTc7cyBo
YXBwZW5pbmcgaXMgbGFyZ2VseSBhIG1hcmtldC1kcml2ZW4gcGhlbm9tZW5vbi4gJiM4MjMwOyBU
aGVyZSBpcyBubyBzdGF0dXMgcXVvIGFudGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Nb25peiBjaXRlZCBhIHJh
bmdlIG9mIGVjb25vbWljIGFuZCB0ZWNobm9sb2dpY2FsIGZhY3RvcnMgdGhhdCB3aWxsIHN1c3Rh
aW4gdGhlIGxvbmctdGVybSBtb3ZlIHRvd2FyZCByZWR1Y2VkIGNhcmJvbiBlbWlzc2lvbnMsIHJl
Z2FyZGxlc3Mgb2YgdGhlIHBvbGljaWVzIGFkb3B0ZWQgYnkgUHJlc2lkZW50LWVsZWN0IERvbmFs
ZCBUcnVtcCwgd2hvIGhhcyBleHByZXNzZWQgc2tlcHRpY2lzbSBhYm91dCBjbGltYXRlIHNjaWVu
Y2UgYW5kIGdvdmVybm1lbnQgZWZmb3J0cyB0byBjdXQgZW1pc3Npb25zLjwvcD48cD5DbGVhbi1l
bmVyZ3kgdGVjaG5vbG9naWVzIGhhdmUgYmVjb21lIG11Y2ggY2hlYXBlciBhbmQgbW9yZSBlZmZp
Y2llbnQsIE1vbml6IG5vdGVkLCBhbmQgdGhlIGdsb2JhbCBtYXJrZXQgZm9yIHRoZW0gd2lsbCBs
dXJlIFUuUy4gY29tcGFuaWVzLiBVdGlsaXR5IGFuZCBtYW51ZmFjdHVyaW5nIGluZHVzdHJ5IGV4
ZWN1dGl2ZXMsIHdobyBoYXZlIHRvIHBsYW4gaW52ZXN0bWVudHMgb24gMzAteWVhciB0aW1lIGhv
cml6b25zLCBhcmVuJiM4MjE3O3QgbGlrZWx5IHRvIG1ha2UgbG9uZy10ZXJtIGJldHMgb24gaGln
aC1jYXJib24gcHJvamVjdHMuPC9wPjxwPk1vbml6IGlzIGFuIGV4YW1wbGUgb2YgdGhlIGJyYWlu
cG93ZXIgYW5kIGV4cGVydGlzZSB0aGF0IHdpbGwgd2FsayBvdXQgdGhlIGRvb3Igd2hlbiB0aGUg
T2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gbGVhdmVzIG9mZmljZSBvbiBGcmlkYXkuIEhlJiM4MjE3O3Mg
YSBudWNsZWFyIHBoeXNpY2lzdCBmb3IgTUlUIHdobyBoYXMgYmVlbiBpbnZvbHZlZCBpbiBnb3Zl
cm5tZW50IGVuZXJneSBwcm9qZWN0cyBmb3IgdHdvIGRlY2FkZXMuIEhpcyBkZXNpZ25hdGVkIHN1
Y2Nlc3NvciwgZm9ybWVyIFRleGFzIEdvdi4gUmljayBQZXJyeSwgaGFzIG5vIGNvbXBhcmFibGUg
ZWR1Y2F0aW9uYWwgb3IgYnVzaW5lc3MgYmFja2dyb3VuZCB0aGF0IHdvdWxkIGVxdWlwIGhpbSBm
b3IgdGhlIGpvYi48L3A+PHA+QXMgTW9uaXogcHJlcGFyZWQgdG8gbGVhdmUgaGlzIHBvc3QsIHRo
ZSBFbmVyZ3kgRGVwYXJ0bWVudCByZWxlYXNlZCBzZXZlcmFsIHN0dWRpZXMgdGhhdCB1bmRlcmxp
bmUgaGlzIGFyZ3VtZW50IHRoYXQgY2xpbWF0ZS1jaGFuZ2UgcHJvZ3Jlc3MgaXMgYmVpbmcgZHJp
dmVuIGJ5IHRoZSBtYXJrZXQsIHJhdGhlciB0aGFuIGdvdmVybm1lbnQuIFNtYXJ0IGdvdmVybm1l
bnQgcG9saWNpZXMgaGF2ZSBlbmNvdXJhZ2VkIGFuZCByZWluZm9yY2VkIHRoaXMgZXZvbHV0aW9u
LCBidXQgaXQgbm93IGhhcyBhIGxpZmUgb2YgaXRzIG93biwgdGhlIHN0dWRpZXMgc3VnZ2VzdC4g
U29tZSBET0Ugc3RhdGlzdGljcyBkcml2ZSBob21lIHRoaXMgcG9pbnQuPC9wPjxwPlRoZSBjb2Fs
IGluZHVzdHJ5LCB3aGljaCBUcnVtcCBoYXMgcHJvbWlzZWQgdG8gcmV2aXZlLCBpcyBleHBlcmll
bmNpbmcgYSBsb25nLXRlcm0gY3ljbGljYWwgZGVjbGluZSwgYXMgb3RoZXIgZW5lcmd5IHNvdXJj
ZXMgYmVjb21lIGNoZWFwZXIuIFRoZSBpbmR1c3RyeSBzaHJhbmsgYWJvdXQgNjAgcGVyY2VudCBi
ZXR3ZWVuIDE5ODUgYW5kIDIwMTYsIHdpdGggYSBsb3NzIG9mIG92ZXIgMTQxLDAwMCBqb2JzLiBP
aWwgYW5kIG5hdHVyYWwgZ2FzIGV4cGVyaWVuY2VkIGEgYm9vbSBvdmVyIHRoYXQgc2FtZSBwZXJp
b2QsIGFkZGluZyBtb3JlIHRoYW4gODAsMDAwIGpvYnMgb3ZlciB0aGUgcGFzdCBkZWNhZGUuIERv
bWVzdGljIG9pbCBwcm9kdWN0aW9uIG5lYXJseSBkb3VibGVkIGZyb20gNSBtaWxsaW9uIGJhcnJl
bHMgcGVyIGRheSBpbiAyMDA4IHRvIDkuNCBtaWxsaW9uIGJhcnJlbHMgaW4gMjAxNSwgdGhhbmtz
IGxhcmdlbHkgdG8gc2hhbGUtb2lsIHByb2R1Y3Rpb24uPC9wPjxwPkFzIG5hdHVyYWwtZ2FzIHBy
b2R1Y3Rpb24gcm9zZSBhbmQgcHJpY2VzIGZlbGwsIHV0aWxpdGllcyB0dXJuZWQgaW5jcmVhc2lu
Z2x5IHRvIHRoaXMgbG93ZXItY2FyYm9uIHNvdXJjZSBvZiBlbmVyZ3kgJiM4MjEyOyBzaGFycGx5
IHJlZHVjaW5nIGNhcmJvbiBlbWlzc2lvbnMuIERPRSBkYXRhIHNob3cgdGhhdCBlbmVyZ3ktcmVs
YXRlZCBjYXJib24tZGlveGlkZSBlbWlzc2lvbnMgaW4gdGhlIGZpcnN0IHNpeCBtb250aHMgb2Yg
MjAxNiB3ZXJlIGF0IHRoZWlyIGxvd2VzdCBsZXZlbCBzaW5jZSAxOTkxLiBUaGUgZGVwYXJ0bWVu
dCBlc3RpbWF0ZXMgdGhhdCA2MSBwZXJjZW50IG9mIHRoZSByZWR1Y3Rpb24gaW4gY2FyYm9uIGRp
b3hpZGUgZW1pc3Npb25zIGluIHRoZSBwb3dlciBzZWN0b3IgZnJvbSAyMDA2IHRvIDIwMTQgY2Ft
ZSBmcm9tIHN3aXRjaGluZyBmcm9tIGNvYWwtZmlyZWQgcGxhbnRzIHRvIGdhcy1maXJlZCBvbmVz
LjwvcD48cD5BIHByaW1lIGV4YW1wbGUgb2YgdGhlIGNoYW5naW5nIHBhdHRlcm4gb2YgZW5lcmd5
IHByb2R1Y3Rpb24gYW5kIGVtcGxveW1lbnQgaXMgV2VzdCBWaXJnaW5pYS4gQ29hbCBwcm9kdWN0
aW9uIGFuZCBqb2JzIGhhdmUgZmFsbGVuIHNoYXJwbHkgaW4gdGhlIHNvdXRoZXJuIHBhcnQgb2Yg
dGhlIHN0YXRlLiBCdXQgTW9uaXogbm90ZWQgdGhhdCBwcm9kdWN0aW9uIGFuZCBqb2IgZ3Jvd3Ro
IGluIG5hdHVyYWwgZ2FzIGhhcyByaXNlbiBzaWduaWZpY2FudGx5IGluIG5vcnRoZXJuIFdlc3Qg
VmlyZ2luaWEgaW4gcmVjZW50IHllYXJzLjwvcD48cD5Db2FsIGhhcyBhIGZ1dHVyZSwgTW9uaXog
c2FpZCwgYnV0IGl0IHdpbGwgYmUgc2hhcGVkIGJ5IHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIGNhcHR1cmUgY2Fy
Ym9uIGVtaXNzaW9ucy4gVXRpbGl0aWVzIGF0IGhvbWUgYW5kIGFicm9hZCB3aWxsIHdhbnQgJiM4
MjIwO2NsZWFuIGNvYWwsJiM4MjIxOyBzbyB0aGUgYWR2YW5jZSBvZiBjYXJib24tY2FwdHVyZSB0
ZWNobm9sb2dpZXMgd2lsbCBiZSBjcnVjaWFsIGZvciB0aGUgaW5kdXN0cnkmIzgyMTc7cyBlY29u
b21pYyBzdXJ2aXZhbCwgcmVnYXJkbGVzcyBvZiBmZWRlcmFsIHBvbGljeS48L3A+PHA+TW9uaXog
YXJndWVkIHRoYXQgY29udGludWluZyBkZWNsaW5lcyBpbiB0aGUgY29zdHMgb2YgYWx0ZXJuYXRp
dmUgZW5lcmd5IHNvdXJjZXMgYXJlIG1ha2luZyB0aGVtIGluY3JlYXNpbmdseSBjb21wZXRpdGl2
ZS4gU2luY2UgMjAwOCwgY29zdHMgaGF2ZSBmYWxsZW4gNDEgcGVyY2VudCBmb3IgbGFuZC1iYXNl
ZCB3aW5kIHBvd2VyIGFuZCA2NCBwZXJjZW50IGZvciB1dGlsaXR5LXNjYWxlIHNvbGFyIHBvd2Vy
LiBUaGUgY29zdCBvZiBlZmZpY2llbnQgTEVEIGxpZ2h0IGJ1bGJzIGhhcyBmYWxsZW4gOTQgcGVy
Y2VudCBzaW5jZSAyMDA4LiBUaGUgY29zdCBvZiBiYXR0ZXJ5IHN0b3JhZ2UgaGFzIGRlY2xpbmVk
IDcwIHBlcmNlbnQgb3ZlciB0aGF0IHBlcmlvZCwgbWFraW5nIGVsZWN0cmljIHZlaGljbGVzIG1v
cmUgYWZmb3JkYWJsZS4gQXMgb2YgbGFzdCBBdWd1c3QsIHRoZXJlIHdlcmUgNDkwLDAwMCBlbGVj
dHJpYyB2ZWhpY2xlcyBvbiB0aGUgcm9hZC48L3A+PHA+TW9uaXogYXJndWVzIHRoYXQgVHJ1bXAg
YW5kIGhpcyBzdXBwb3J0ZXJzIGhhdmUgd3JvbmdseSBhcmd1ZWQgdGhhdCBlbmVyZ3kgZWZmaWNp
ZW5jeSBpcyBhIGpvYiBraWxsZXIsIHdoZW4gdGhlIG9wcG9zaXRlIGlzIHRydWUuIEFjY29yZGlu
ZyB0byBhIERPRSBzdHVkeSByZWxlYXNlZCBsYXN0IHdlZWssIHRoZSBlbmVyZ3kgc2VjdG9yIGFz
IGEgd2hvbGUgZW1wbG95cyBhYm91dCA2LjQgbWlsbGlvbiBBbWVyaWNhbnMsIHdpdGggMi4yIG1p
bGxpb24gb2YgdGhhdCB0b3RhbCBlbXBsb3llZCBpbiBkZXNpZ24sIGluc3RhbGxhdGlvbiBvciBt
YW51ZmFjdHVyZSBvZiAmIzgyMjA7ZW5lcmd5LWVmZmljaWVuY3kgcHJvZHVjdHMgYW5kIHNlcnZp
Y2VzLCYjODIyMTsgYSBzZWN0b3IgdGhhdCBhZGRlZCAxMzMsMDAwIGpvYnMgaW4gMjAxNi48L3A+
PHA+VGhlIERPRSBzdHVkeSBwcmVkaWN0cyB0aGF0IGVuZXJneS1yZWxhdGVkIGpvYnMgd2lsbCBn
cm93IDUgcGVyY2VudCBpbiAyMDE3LCB3aXRoIHRoZSBmYXN0ZXN0IHJhdGUgb2YgOSBwZXJjZW50
IGNvbWluZyBpbiB0aGUgZW5lcmd5LWVmZmljaWVuY3kgc2VjdG9yLjwvcD48cD5XaGF0IHRoZSBU
cnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB3aWxsIGRvIGluIGVuZXJneSBhbmQgY2xpbWF0ZSBwb2xpY3kg
aXMgYSBteXN0ZXJ5LCBhcyB3aXRoIHNvIG1hbnkgb3RoZXIgYXJlYXMuIEJ1dCBteSB0YWtlYXdh
eSBmcm9tIE1vbml6IGlzIHRoYXQgaW4gdGVybXMgb2YgdGhlIHVuZGVybHlpbmcgdHJlbmRzLCBl
dmVuIGEgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gd3JlY2tpbmcgYmFsbCBhdCBET0Ugd291bGRuJiM4
MjE3O3Qgc2lnbmlmaWNhbnRseSBhbHRlciB0aGUgbG9uZy10ZXJtIG1vdmUgdG93YXJkIGEgY2xl
YW5lciBhbmQgc2FmZXIgcGxhbmV0LjwvcD48cD5JZ25hdGl1cyBpcyBhIFdhc2hpbmd0b24gUG9z
dCBjb2x1bW5pc3QuIEhlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkYXZpZGln
bmF0aXVzQHdhc2hwb3N0LmNvbSI+ZGF2aWRpZ25hdGl1c0B3YXNocG9zdC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.