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David Ignatius: Destroy ISIS? It gets complicated

By David Ignatius
Washington Post

Published: February 11, 2017 - 08:05 PM

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WASHINGTON: Imagine how Republicans would have reacted if former president Obama had attacked a retailer for dropping his daughter’s product line. Or asked senators to confirm a Cabinet pick who said guns are needed in schools to defend against grizzly bears. Or tried to undermine the independence of the federal judiciary. Or equated the United States’ moral standing with that of Vladimir Putin’s Russia.

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