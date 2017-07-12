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David Ignatius: How to succeed against ISIS

By David Ignatius
Washington Post

Published: July 12, 2017 - 06:58 PM

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