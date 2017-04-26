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David Ignatius: Mattis goes steady with Trump

By David Ignatius
Washington Post

Published: April 26, 2017 - 06:45 PM
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President Donald Trump speaks during a bilateral meeting with Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi in the Cabinet Room of the White House in Washington, April 3. From second from left are, Commerce Secretary Wilbur Ross, Secretary of State Rex Tillerson, the president and Defense Secretary Jim Mattis. (AP Photo/Andrew Harnik)


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