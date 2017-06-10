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David Ignatius: Moralist meets the dealmaker

By David Ignatius
Washington Post

Published: June 10, 2017 - 08:57 PM
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