David Ignatius: Our need to know about Russian meddling

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIGludGVsbGlnZW5jZSBjb21tdW5pdHkmIzgyMTc7cyBhbGxlZ2F0
aW9uIHRoYXQgUnVzc2lhIGludGVydmVuZWQgY292ZXJ0bHkgaW4gdGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24g
ZGVzY3JpYmVzIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgYXNzYXVsdCBvbiBvdXIgZGVtb2NyYWN5LiBUaGUgY291
bnRyeSBuZWVkcyB0byBrbm93IG1vcmU6IFRoZSBjaGFyZ2UgbmVlZHMgdG8gYmUgZm9sbG93ZWQg
dXAgd2l0aCBhbiBpbmRlcGVuZGVudCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIHRoYXQgY29udGludWVzIGFmdGVy
IERvbmFsZCBUcnVtcCBiZWNvbWVzIHByZXNpZGVudCBvbiBKYW4uIDIwLjwvcD48cD5Db25ncmVz
cyBzaG91bGQgY29tbWl0IG5vdyB0byBzdWNoIGEgYmlwYXJ0aXNhbiBpbnF1aXJ5LiBJZiB0aGVy
ZSYjODIxNztzIGEgcG9zc2liaWxpdHkgdGhhdCBVLlMuIGxhd3Mgd2VyZSB2aW9sYXRlZCBieSB0
aGUgUnVzc2lhbiBwb2xpdGljYWwgYXR0YWNrLCB0aGUgRkJJIGFuZCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBh
cnRtZW50IHNob3VsZCBiZWdpbiBhIGZvcm1hbCBsZWdhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiBUaGUgSnVz
dGljZSBwcm9iZSBjb3VsZCBiZSBsZWQgYnkgYW4gaW5kZXBlbmRlbnQgY291bnNlbCBvciBhbiBl
eHBlcmllbmNlZCBVLlMuIGF0dG9ybmV5LCBzdWNoIGFzIFByZWV0IEJoYXJhcmEgb2YgdGhlIHNv
dXRoZXJuIGRpc3RyaWN0IG9mIE5ldyBZb3JrLCB3aG9tIFRydW1wIGhhcyBhbHJlYWR5IHNhaWQg
aGUgd2lsbCByZWFwcG9pbnQuPC9wPjxwPlRoZSBhbGxlZ2F0aW9ucyBhYm91dCBSdXNzaWFuIGhh
Y2tpbmcgYXJlIGZyYW1lZCBpbiB0aGUgdW5jbGFzc2lmaWVkIHJlcG9ydCByZWxlYXNlZCBsYXN0
IEZyaWRheSBieSBEaXJlY3RvciBvZiBOYXRpb25hbCBJbnRlbGxpZ2VuY2UgSmFtZXMgQ2xhcHBl
ciwgb24gYmVoYWxmIG9mIHRoZSBDSUEsIEZCSSBhbmQgTlNBLiBUaGF0IHJlcG9ydCBtYWRlIHN0
cm9uZyBjaGFyZ2VzLCBidXQgaXQgZGlkbiYjODIxNzt0IHByb3ZpZGUgZGV0YWlsZWQgc3VwcG9y
dGluZyBldmlkZW5jZSwgd2hpY2ggaXMgY29udGFpbmVkIGluIG90aGVyLCBjbGFzc2lmaWVkLCBy
ZXBvcnRzLiBUaGUgYWxsZWdhdGlvbnMgYXJlIHB1YmxpYywgaW4gb3RoZXIgd29yZHMsIGJ1dCBu
b3QgdGhlIHByb29mLjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgYSBiYWQgbWl4LiBJbmRlZWQsIGl0JiM4
MjE3O3MgcG90ZW50aWFsbHkgdG94aWMgd2hlbiBUcnVtcCBoYXMgY3JpdGljaXplZCB0aGUgaW52
ZXN0aWdhdGlvbiBhcyBhICYjODIyMDtwb2xpdGljYWwgd2l0Y2ggaHVudCwmIzgyMjE7IGFuZCBS
ZWluY2UgUHJpZWJ1cywgaGlzIGNob2ljZSBmb3IgV2hpdGUgSG91c2UgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYs
IHNhaWQgdGhlIENsYXBwZXIgcmVwb3J0IGlzICYjODIyMDtjbGVhcmx5IHBvbGl0aWNhbGx5IG1v
dGl2YXRlZCB0byBkaXNjcmVkaXQmIzgyMjE7IFRydW1wJiM4MjE3O3MgdmljdG9yeS48L3A+PHA+
U29tZWhvdywgdGhpcyBhbGxlZ2F0aW9uIG9mIGZvcmVpZ24gbWVkZGxpbmcgaGFzIHRvIGJlIHRh
a2VuIG91dCBvZiBwb2xpdGljcy4gT3RoZXJ3aXNlLCBpdCYjODIxNztzIHRvbyBpbmNlbmRpYXJ5
LiBJdCBjb3VsZCBiZSBhYnVzZWQgYnkgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjcml0aWNzLCBvciBieSBUcnVt
cCBoaW1zZWxmLiBBbiBpbmRlcGVuZGVudCBpbnF1aXJ5IGlzIHRoZSBiZXN0IHdheSB0byBzYWZl
Z3VhcmQgdGhlIHJ1bGUgb2YgbGF3LCBhbmQgdGhlIGluc2lzdGVuY2UgdGhhdCBub2JvZHkgaXMg
YWJvdmUgaXQuPC9wPjxwPlJlY2FsbCB3aGF0IHRoZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY2hpZWZzIGFsbGVn
ZWQgaW4gdGhlIENsYXBwZXIgcmVwb3J0OiAmIzgyMjA7V2UgYXNzZXNzIFJ1c3NpYW4gUHJlc2lk
ZW50IFZsYWRpbWlyIFB1dGluIG9yZGVyZWQgYW4gaW5mbHVlbmNlIGNhbXBhaWduIGluIDIwMTYg
YWltZWQgYXQgdGhlIFUuUy4gcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uLiAmIzgyMzA7IFdlIGFsc28g
YXNzZXNzIFB1dGluIGFuZCB0aGUgUnVzc2lhbiBnb3Zlcm5tZW50IGFzcGlyZWQgdG8gaGVscCBQ
cmVzaWRlbnQtZWxlY3QgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbiBjaGFuY2VzIHdoZW4gcG9zc2li
bGUgYnkgZGlzY3JlZGl0aW5nIFNlY3JldGFyeSBDbGludG9uIGFuZCBwdWJsaWNseSBjb250cmFz
dGluZyBoZXIgdW5mYXZvcmFibHkgdG8gaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SG93IGRpZCBQdXRpbiBv
cmdhbml6ZSBhbmQgaW1wbGVtZW50IHRoaXMgbWFuaXB1bGF0aXZlIGNhbXBhaWduPyBXaGF0IGZ1
bmRzIHdlcmUgdXNlZCwgYW5kIGZyb20gd2hhdCBzb3VyY2U/IFdlcmUgYW55IEFtZXJpY2FucyBp
bnZvbHZlZCBpbiB0aGUgZWZmb3J0PyBEaWQgYW55IEFtZXJpY2FucyBtZWV0IGltcHJvcGVybHkg
d2l0aCBSdXNzaWFuIG9wZXJhdGl2ZXMsIGluIHRoZSBVLlMuIG9yIGFicm9hZD8gRG9lcyBSdXNz
aWEgYmVsaWV2ZSBpdCBoYXMgYW55IGxldmVyYWdlIG92ZXIgVHJ1bXAsIGZpbmFuY2lhbCBvciBv
dGhlcndpc2U/IEFyZSByZW1uYW50cyBvZiB0aGUgUnVzc2lhbiBuZXR3b3JrIHN0aWxsIGluIHBs
YWNlPzwvcD48cD5PbiBhbnkgc3VjaCBkZXRhaWxzIG9mIHRoZSBhbGxlZ2VkICYjODIyMDtpbmZs
dWVuY2UgY2FtcGFpZ24sJiM4MjIxOyB0aGUgcmVwb3J0IGlzIHNpbGVudC4gVGhhdCYjODIxNztz
IHVuZGVyc3RhbmRhYmxlLCBpbiB0ZXJtcyBvZiBwcm90ZWN0aW5nIHNvdXJjZXMgYW5kIG1ldGhv
ZHMsIGJ1dCBmcnVzdHJhdGluZyBmb3IgdGhvc2Ugd2hvIHdhbnQgaGFyZCBmYWN0cyB0byBjb21i
YXQgdGhlICYjODIyMDtwb3N0LXRydXRoJiM4MjIxOyBlbnZpcm9ubWVudCBpbiB3aGljaCBwZW9w
bGUgYXJlIHNrZXB0aWNhbCBvZiBhbnkgYXNzZXJ0aW9uIHRoYXQgbGFja3MgcHJvb2YuPC9wPjxw
PkF0IHRoZSB0b3Agb2YgZWFjaCBwYWdlIG9mIENsYXBwZXImIzgyMTc7cyByZXBvcnQgaXMgYSBy
ZW1pbmRlcjogJiM4MjIwO0NvbmNsdXNpb25zIGFyZSBpZGVudGljYWwgdG8gdGhvc2UgaW4gdGhl
IGhpZ2hseSBjbGFzc2lmaWVkIGFzc2Vzc21lbnQgYnV0IHRoaXMgdmVyc2lvbiBkb2VzIG5vdCBp
bmNsdWRlIHRoZSBmdWxsIHN1cHBvcnRpbmcgaW5mb3JtYXRpb24gb24ga2V5IGVsZW1lbnRzIG9m
IHRoZSBpbmZsdWVuY2UgY2FtcGFpZ24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5JJiM4MjE3O2QgYXJndWUgdGhh
dCB0aGVyZSBpcyBhIGdlbnVpbmUgcHVibGljICYjODIyMDtuZWVkIHRvIGtub3cmIzgyMjE7IG1v
cmUgb2YgdGhlIHN1cHBvcnRpbmcgaW5mb3JtYXRpb24sIGV2ZW4gaWYgdGhhdCBjYXJyaWVzIHJp
c2tzLjwvcD48cD5BIGhpbnQgb2YgdGhlIHNlY3JldCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGVtZXJnZWQgb24g
TkJDJiM4MjE3O3MgTWVldCB0aGUgUHJlc3Mgb24gU3VuZGF5LiBDaHVjayBUb2RkIHByZXNzZWQg
VS5TLiBTZW4uIExpbmRzZXkgR3JhaGFtLCBhIFNvdXRoIENhcm9saW5hIFJlcHVibGljYW4sIG9u
IHdoZXRoZXIgdGhlcmUgd2VyZSAmIzgyMjA7YWN0aXZlIGludmVzdGlnYXRpb25zIGdvaW5nIG9u
IHRvIHRyeSB0byBmaWd1cmUgb3V0IGlmIHRoZXJlIHdhcyBjb29yZGluYXRpb24gYmV0d2VlbiBj
YW1wYWlnbnMgYW5kIE1vc2Nvdy4mIzgyMjE7IEdyYWhhbSBhbnN3ZXJlZCB0aGF0IHRoZSBGQkkg
YW5kIG90aGVyIGFnZW5jaWVzIHNob3VsZCAmIzgyMjA7Z2V0IHRvIHRoZSBib3R0b20gb2YgYWxs
IHRoaW5ncyBSdXNzaWEgd2hlbiBpdCBjYW1lIHRvIHRoZSAyMDE2ICYjODIzMDsgZWxlY3Rpb24u
IFBlcmlvZC4iIEFuZCBoZSBhZGRlZDogJiM4MjIwO0kgYmVsaWV2ZSB0aGF0IGl0JiM4MjE3O3Mg
aGFwcGVuaW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Tm9ib2R5IHN0YW5kcyB0byBnYWluIG1vcmUgZnJvbSBh
IGNhcmVmdWwsIHVuYmlhc2VkIGludmVzdGlnYXRpb24gdGhhbiBUcnVtcCwgYXNzdW1pbmcgdGhl
IFJ1c3NpYW5zIHdlcmUgYWN0aW5nIGFsb25lLiBBIHRob3JvdWdoIGlucXVpcnkgd291bGQgZ2l2
ZSBoaXMgcHJlc2lkZW5jeSB0aGUgc29saWQgbGVnaXRpbWFjeSB0aGF0IGFueSB2aWN0b3IgZGVz
aXJlcy4gSXQgd291bGQgYWxzbyBkaXNwZWwgd29ycmllcyB0aGF0IGhpcyBtb3ZlcyB0b3dhcmQg
cmFwcHJvY2hlbWVudCB3aXRoIFJ1c3NpYSBhcmUgdGFpbnRlZC48L3A+PHA+SW5ldml0YWJseSwg
YXMgbWVtYmVycyBvZiBDb25ncmVzcyBhcmUgYnJpZWZlZCB0aGlzIHdlZWsgb24gdGhlIGNsYXNz
aWZpZWQgdmVyc2lvbiBvZiB0aGUgcmVwb3J0LCB0aGVyZSB3aWxsIGJlIGxlYWtzLiBUaGF0IHdp
bGwgcHJvdmlkZSBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIHRvIHRoZSBwdWJsaWMsIHdoaWNoIGlzIGdvb2Qs
IGJ1dCBhbHNvIG1vcmUgY29tcGxhaW50cyBhYm91dCBwYXJ0aXNhbiBsZWFraW5nLCB3aGljaCBp
c24mIzgyMTc7dC4gSW5jb21wbGV0ZSBvciB0ZW5kZW50aW91cyBuZXdzIHJlcG9ydHMgY291bGQg
c2ltcGx5IG11ZGR5IHRoZSB3YXRlciwgcmF0aGVyIHRoYW4gZm9zdGVyaW5nIGNsYXJpdHkuPC9w
PjxwPlRydW1wIHNlZW1zIHRvIHRoaW5rIHRoYXQgaGUgY2FuIGJ1cnkgdGhlIGludmVzdGlnYXRp
b24gYnkgdHJlYXRpbmcgaXQgYXMgYSBjcmVhdGlvbiBvZiBoaXMgcG9saXRpY2FsIGVuZW1pZXMg
YW5kIHdoYXQgaGUgbGlrZXMgdG8gY2FsbCB0aGUgJiM4MjIwO2Rpc2hvbmVzdCBtZWRpYS4mIzgy
MjE7IEhlIG1heSB3ZWxsIHN1Y2NlZWQsIGFic2VudCBzb21lIGZvcm1hbCBpbnZlc3RpZ2F0aXZl
IHByb2Nlc3MgdGhhdCYjODIxNztzIGVuZG9yc2VkIGJ5IGJpcGFydGlzYW4gY29uZ3Jlc3Npb25h
bCBsZWFkZXJzLCBvciBzaGllbGRlZCBieSBvdXIgbGVnYWwgc3lzdGVtLjwvcD48cD5TdWNoIGFu
IGludmVzdGlnYXRpb24gY291bGQgYWN0dWFsbHkgcHVsbCBhIGRpdmlkZWQgY291bnRyeSB0b2dl
dGhlci4gT25jZSBpdCBiZWdhbiwgYW55IGF0dGVtcHQgdG8gc3VidmVydCBvciBzdGVlciBpdCB3
b3VsZCBiZSBkaWZmaWN1bHQuIElmIGl0IGVuZGVkIGZhdm9yYWJseSBmb3IgVHJ1bXAsIGl0IHdv
dWxkIHJlc29sdmUgcXVlc3Rpb25zIHRoYXQgY291bGQgb3RoZXJ3aXNlIGhhdW50IGhpcyBwcmVz
aWRlbmN5LiBUaGUgYWx0ZXJuYXRpdmUgaXMgYSBjb250aW51aW5nIG1pYXNtYSBvZiBzcGVjdWxh
dGlvbiBhbmQgcG9saXRpY2FsIHNrdWxsZHVnZ2VyeSwgd2hpY2ggd291bGQgYmUgYmFkIGZvciBl
dmVyeW9uZS48L3A+PHA+SWduYXRpdXMgaXMgYSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgY29sdW1uaXN0LiBI
ZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZGF2aWRpZ25hdGl1c0B3YXNocG9z
dC5jb20iPmRhdmlkaWduYXRpdXNAd2FzaHBvc3QuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.