David Ignatius: Soon, the ‘impeachment election’

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IE5peG9uIHdhcyBoZWFkaW5nIGZvciBhIGJpZyByZS1l
bGVjdGlvbiB2aWN0b3J5IGluIE5vdmVtYmVyIHRoYXQgd291bGQgY29uZm91bmQgaGlzIGNyaXRp
Y3MuIEhlIGhhZCBqdXN0IHJldHVybmVkIGZyb20gYSBwYXRoYnJlYWtpbmcgdmlzaXQgdG8gQ2hp
bmEgYW5kIGhhZCBiaWcgdHJhbnNmb3JtYXRpdmUgaWRlYXMgZm9yIGZvcmVpZ24gcG9saWN5LiBZ
ZXQgaGUgZmVsdCBob3VuZGVkIGJ5IGhpcyBlbmVtaWVzIGFuZCBhIG1lZGlhIGVsaXRlIHRoYXQg
b3Bwb3NlZCBoaW0gYXQgZXZlcnkgdHVybi48L3A+PHA+QW5kIHRoZXJlIHdhcyB0aGF0IHBlc2t5
IEZCSSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gYSAmIzgyMjA7dGhpcmQtcmF0ZSBidXJnbGFyeSYjODIy
MTsgYXQgdGhlIFdhdGVyZ2F0ZSBvZmZpY2UgYnVpbGRpbmcsIGFib3V0IHdoaWNoIHRoZSBtZWRp
YSB3ZXJlIGFza2luZyBtZWRkbGVzb21lIHF1ZXN0aW9ucy4gTml4b24gd3JvdGUgaW4gaGlzIGRp
YXJ5IGFmdGVyIGEgbGF0ZXIsIHJldmVsYXRvcnkgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IHNjb29wIGFib3V0
IFdhdGVyZ2F0ZSB0aGF0IHRoaXMgd2FzICYjODIyMDt0aGUgbGFzdCBidXJwIG9mIHRoZSBFYXN0
ZXJuIEVzdGFibGlzaG1lbnQsJiM4MjIxOyByZWNhbGxzIEV2YW4gVGhvbWFzIGluIGEgcmVjZW50
IGJvb2suIE5peG9uIHdhcyB0cnlpbmcgdG8gZG8gdGhlIHBlb3BsZSYjODIxNztzIGJ1c2luZXNz
LCBidXQgaGUgZmVsdCBhbmdyeSwgaXNvbGF0ZWQgYW5kIGVtYmF0dGxlZC48L3A+PHA+VGhlbiBO
aXhvbiBkaWQgc29tZXRoaW5nIHZlcnkgc3R1cGlkLiBPbiBKdW5lIDIzLCAxOTcyLCBoZSBpbnN0
cnVjdGVkIGhpcyBjaGllZiBvZiBzdGFmZiB0byBjb250YWN0IHRoZSBDSUEgYW5kIGhhdmUgaXRz
IGRlcHV0eSBkaXJlY3RvciwgVmVybm9uIFdhbHRlcnMsIHRlbGwgdGhlIEZCSSB0byBiYWNrIG9m
ZiBvbiBpdHMgaW52ZXN0aWdhdGlvbjogJiM4MjIwO1RoZXkgc2hvdWxkIGNhbGwgdGhlIEZCSSBp
biBhbmQgc2F5IHRoYXQgd2Ugd2lzaCBmb3IgdGhlIGNvdW50cnksIGRvbiYjODIxNzt0IGdvIGFu
eSBmdXJ0aGVyIGludG8gdGhpcyBjYXNlLCBwZXJpb2QuJiM4MjIxOyBUaGUgdGFwZSByZWNvcmRp
bmcgb2YgdGhpcyBjb252ZXJzYXRpb24gYmVjYW1lIGtub3duIGFzICYjODIyMDt0aGUgc21va2lu
ZyBndW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5QcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAsIGl0JiM4MjE3O3Mgc2FpZCwgZG9l
c24mIzgyMTc7dCByZWFkIHByZXNpZGVudGlhbCBiaW9ncmFwaGllcy4gVGhhdCYjODIxNztzIGEg
c2hhbWUuIEZvciBoZSBhcHBlYXJzIHRvIGJlIG1ha2luZyB0aGUgc2FtZSBtaXN0YWtlcyB0aGF0
IGRlc3Ryb3llZCBOaXhvbiYjODIxNztzIHByZXNpZGVuY3kuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgdGhy
dXN0IG9mIHRoZSBQb3N0JiM4MjE3O3MgYmlnIHN0b3J5IE1vbmRheSBuaWdodCByZXBvcnRpbmcg
dGhhdCBUcnVtcCBhc2tlZCBVLlMuIGludGVsbGlnZW5jZSBjaGllZnMgdG8gY2hhbGxlbmdlIHRo
ZSBGQkkmIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIHBvc3NpYmxlIGxpbmtzIGJldHdlZW4gaGlz
IGNhbXBhaWduIGFuZCBSdXNzaWEuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIaXN0b3J5IGRvZXMgbm90IHJlcGVh
dCwgYnV0IGl0IGRvZXMgaW5zdHJ1Y3QsJiM4MjIxOyB3cml0ZXMgVGltb3RoeSBTbnlkZXIgaW4g
aGlzIG5ldyBib29rLCBPbiBUeXJhbm55LiBTb21lIHBlb3BsZSwgYXBwYXJlbnRseSBpbmNsdWRp
bmcgVHJ1bXAsIGp1c3QgZG9uJiM4MjE3O3QgbGVhcm4uPC9wPjxwPlRoZSB3b3JsZCBpcyBwcm9i
YWJseSBiYWZmbGVkIGJ5IFdhc2hpbmd0b24mIzgyMTc7cyBvYnNlc3Npb24gd2l0aCB0aGUgUnVz
c2lhIHNjYW5kYWwuIFRydW1wIHNlZW1zIHBvcHVsYXIgYWJyb2FkLCBhcyBOaXhvbiB3YXMuIFRo
YXQmIzgyMTc7cyBlc3BlY2lhbGx5IHRydWUgaW4gY291bnRyaWVzIHN1Y2ggYXMgU2F1ZGkgQXJh
YmlhLCBFZ3lwdCBhbmQgQ2hpbmEgd2hlcmUgbGVhZGVycyBhcmUgdGlyZWQgb2YgYmVpbmcgbGVj
dHVyZWQgYnkgQW1lcmljYSBhbmQgdGhlIHB1YmxpYyBpcyBmYXNjaW5hdGVkIGJ5IHRoZSBjYXJ0
b29uLWxpa2UgJiM4MjIwO2JpZyBtYW4mIzgyMjE7IGNoYXJhY3RlciB0aGF0IFRydW1wIHByb2pl
Y3RzLjwvcD48cD5HaXZlIFRydW1wIGNyZWRpdCBmb3IgdGhlIHVubGlrZWx5IGZvcmVpZ24gcG9s
aWN5IHN1Y2Nlc3MgaGUmIzgyMTc7cyBoYWQ6IEhpcyB0cmlwIHRvIFNhdWRpIEFyYWJpYSBlbWJy
YWNlZCBhIE11c2xpbSBtb25hcmNoeSB0aGF0IGlzIHRyeWluZyB0byBicmVhayB3aXRoIGl0cyBp
bnRvbGVyYW50IHBhc3QuIEhlIGNvbnZpbmNlZCB0aGUgU2F1ZGlzIGFuZCBvdGhlciBHdWxmIFN0
YXRlcyB0byBiYW4gZmluYW5jaW5nIG9mIHRlcnJvcmlzdHMsIGV2ZW4gYnkgcHJpdmF0ZSBjaXRp
emVucy4gVGhhdCYjODIxNztzIGEgJiM4MjIwO3dpbiYjODIyMTsgZm9yIGdvb2QgcG9saWN5Ljwv
cD48cD5FYXJsaWVyLCBoZSBjYWpvbGVkIENoaW5hIGludG8gcGxheWluZyBhIHN0cm9uZ2VyIHJv
bGUgaW4gZGVhbGluZyB3aXRoIE5vcnRoIEtvcmVhLiBZZXMsIHRoZXNlIGFyZSAmIzgyMjA7Zmxp
cC1mbG9wcyYjODIyMTsgJiM4MjEyOyByZXZlcnNpbmcgaGlzIGVhcmxpZXIsIGluZmxhbW1hdG9y
eSBhbnRpLU11c2xpbSBhbmQgYW50aS1CZWlqaW5nIHJoZXRvcmljICYjODIxMjsgYnV0IHNvIHdo
YXQ/IFRoZXkmIzgyMTc7cmUgc21hcnQgbW92ZXMuPC9wPjxwPllldCBubyBmb3JlaWduIG9yIGRv
bWVzdGljIHN1Y2Nlc3Mgd2lsbCBzdG9wIHRoZSBzbG93IHVuZm9sZGluZyBvZiB0aGUgaW52ZXN0
aWdhdGlvbiB0aGF0IGlzIG5vdyB1bmRlcndheS4gVGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBpbXBvcnRhbmNl
IG9mIGxhc3Qgd2VlayYjODIxNztzIGFwcG9pbnRtZW50IG9mIHRoZSBpbXBlY2NhYmxlIFJvYmVy
dCBNdWVsbGVyIGFzIHNwZWNpYWwgY291bnNlbCB0byBpbnZlc3RpZ2F0ZSB0aGUgUnVzc2lhIG1h
dHRlci4gVGhlIHByb2Nlc3MgY2FuJiM4MjE3O3QgYmUgZGVyYWlsZWQgbm93LiBJZiB0aGUgcHJl
c2lkZW50IG9yIGhpcyBhc3NvY2lhdGVzIGFyZSBndWlsdHkgb2Ygd3Jvbmdkb2luZywgTXVlbGxl
ciB3aWxsIGZpbmQgaXQuIElmIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgaW5ub2NlbnQsIGhlJiM4MjE3O2xsIGRp
c2NvdmVyIHRoYXQsIHRvby4gRnJvbSB3aGF0IHdlIGtub3cgYWJvdXQgdGhlIGZvcm1lciBGQkkg
ZGlyZWN0b3IsIGhlIHdvbiYjODIxNzt0IHRvbGVyYXRlIGxlYWtzIGFib3V0IGhpcyBpbnZlc3Rp
Z2F0aW9uLjwvcD48cD5Gb3IgYWxsIE11ZWxsZXImIzgyMTc7cyBwcm9iaXR5LCB0aGlzIGludmVz
dGlnYXRpb24gaGFzIGFuIGluZXNjYXBhYmxlIHBvbGl0aWNhbCBkZXN0aW5hdGlvbi4gTXVlbGxl
ciBtdXN0IHJlZmVyIGFueSBldmlkZW5jZSBvZiB3cm9uZ2RvaW5nIGJ5IFRydW1wIGhpbXNlbGYg
dG8gdGhlIEhvdXNlIG9mIFJlcHJlc2VudGF0aXZlcyBhcyBldmlkZW5jZSBvZiBwb3NzaWJsZSAm
IzgyMjA7aGlnaCBjcmltZXMgYW5kIG1pc2RlbWVhbm9ycyYjODIyMTsgdGhhdCBtaWdodCB3YXJy
YW50IGltcGVhY2htZW50LiBXb3VsZCB0aGlzIEdPUC1kb21pbmF0ZWQgSG91c2UgYmVnaW4gaW1w
ZWFjaG1lbnQgcHJvY2VlZGluZ3MsIGV2ZW4gb24gc3Ryb25nIGV2aWRlbmNlIG9mIG9ic3RydWN0
aW9uPyBSaWdodCBub3csIHlvdSYjODIxNztkIGhhdmUgdG8gZ3Vlc3Mgbm8uPC9wPjxwPlRoZSBy
ZWFsIGNvbGxpc2lvbiBwb2ludCBhaGVhZCBpcyB0aGUgMjAxOCBtaWR0ZXJtIGVsZWN0aW9uLiBU
aGlzIHdpbGwgYmUgdGhlICYjODIyMDtpbXBlYWNobWVudCBlbGVjdGlvbiwmIzgyMjE7IGFuZCBp
dCBtYXkgYmUgYXMgYml0dGVybHkgY29udGVzdGVkIGFzIGFueSBpbiBkZWNhZGVzLiBUcnVtcCBz
ZWVtcyB1bmxpa2VseSB0byB0YWtlIE5peG9uJiM4MjE3O3MgY291cnNlIG9mIHJlc2lnbmluZyBi
ZWZvcmUgdGhlIEhvdXNlIHZvdGVzIGltcGVhY2htZW50LiBIZSYjODIxNztsbCBmaWdodCBhbGwg
dGhlIHdheSAmIzgyMTI7IGEgY29tYmF0aXZlIHByZXNpZGVudCB0cnlpbmcgdG8gc2F2ZSBoaXMg
bWFuZGF0ZSBmcm9tIHdoYXQgaGUgaGFzIGRlc2NyaWJlZCBhcyBhIG1lZGlhICYjODIyMDt3aXRj
aCBodW50LiYjODIyMTsgVGhpcyBhcHBlYWwgd291bGQgcmVzb25hdGUgd2l0aCBhIHBvcHVsaXN0
IGJhc2UgdGhhdCBhbHJlYWR5IGZlZWxzIGRpc2VuZnJhbmNoaXNlZCBieSBqdXJpc3RzIGFuZCBq
b3VybmFsaXN0cy48L3A+PHA+QXMgTXVlbGxlciBwcm9jZWVkcyB3aXRoIGhpcyBpbnZlc3RpZ2F0
aW9uLCB0aGUgd29ybGQgb2YgV2FzaGluZ3RvbiBuZWVkcyB0byBiZSBsZXZlbC1oZWFkZWQuIFRo
ZSBwb2xpdGljcyBvZiBwb2xhcml6YXRpb24gaXMgb25seSBiZWdpbm5pbmcuIFRydW1wJiM4MjE3
O3Mgd2FyIG9uIHRoZSBtZWRpYSBhbmQgaXRzIHNvdXJjZXMgd2lsbCBnZXQgbmFzdGllci48L3A+
PHA+SG93IGRvIGNpdGl6ZW5zIGhvbGQgVHJ1bXAgYWNjb3VudGFibGUgd2l0aG91dCB0aGUgcHJv
Y2VzcyBzZWVtaW5nIGxpa2UgdmVuZ2VmdWwgcGF5YmFjayBmcm9tIG1lZGlhIGFuZCBwb2xpdGlj
YWwgZWxpdGVzPyBHcmFoYW0gQWxsaXNvbiwgdGhlIGZvdW5kaW5nIGRlYW4gb2YgSGFydmFyZCYj
ODIxNztzIEJlbGZlciBDZW50ZXIsIG5vdGVzIHRoYXQgZWxpdGUgb3BpbmlvbiBtYXkgYWxyZWFk
eSBzZWUgVHJ1bXAgYXMgJiM4MjIwO3VuZml0IGZvciBvZmZpY2UsJiM4MjIxOyBidXQgaGUgY2F1
dGlvbnM6ICYjODIyMDtXaGVuIEkgY29udHJhc3QgdGhpcyB3aXRoIHdoYXQgbWFueSBmZWxsb3cg
Y2l0aXplbnMgYmVsaWV2ZSBhYm91dCBlbGl0ZXMsIHlpa2VzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VW5kZXIg
b3VyIENvbnN0aXR1dGlvbiwgdGhlIEhvdXNlIGFuZCBTZW5hdGUgYXJlIHByb3NlY3V0b3IgYW5k
IGp1cnksIHJlc3BlY3RpdmVseSwgZm9yIHNlcmlvdXMgcHJlc2lkZW50aWFsIG1pc2NvbmR1Y3Qu
IEJ1dCB0aGlzIGxlZ2FsIHByb2Nlc3MgcHJvYmFibHkgd29uJiM4MjE3O3QgYmUgdHJpZ2dlcmVk
IHdpdGhvdXQgYSBwb2lzb25vdXNseSBkaXZpc2l2ZSBlbGVjdGlvbi4gSWYgcmVjZW50IGhpc3Rv
cnkgdGVhY2hlcyBhbnl0aGluZywgaXQmIzgyMTc7cyB1bmZvcnR1bmF0ZWx5IHRoaXMgaGFyc2gg
ZmFjdDogSW4gdGhlIGJhdHRsZSBmb3IgQW1lcmljYSYjODIxNztzIHNvdWwsIFRydW1wIGNvdWxk
IHdpbi48L3A+PHA+SWduYXRpdXMgaXMgYSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgY29sdW1uaXN0LiBIZSBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZGF2aWRpZ25hdGl1c0B3YXNocG9zdC5j
b20iPmRhdmlkaWduYXRpdXNAd2FzaHBvc3QuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.