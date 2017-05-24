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David Ignatius: Soon, the ‘impeachment election’

By David Ignatius
Washington Post

Published: May 24, 2017 - 07:19 PM
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