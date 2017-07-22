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David Ignatius: That star-crossed CIA failure in Syria

By David Ignatius
Washington Post

Published: July 22, 2017 - 09:10 PM
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A Syrian Internal Security Forces soldier stand guards as his comrades attend their graduation ceremony, at Ain Issa desert base, in Raqqa province, northeast Syria, Thursday. Some 250 residents of Syria's Raqqa province are the latest batch to graduate from a brief U.S-training course that is preparing an internal security force to hold and secure areas as they are captured from Islamic State militants. (AP Photo/Hussein Malla)


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