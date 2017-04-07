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David Ignatius: Trump enforces the ‘red line’

By David Ignatius
Washington Post

Published: April 7, 2017 - 08:30 PM
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This photo provided Tuesday by the Syrian anti-government activist group Edlib Media Center, which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, shows a Syrian doctor treating a child following a suspected chemical attack, at a makeshift hospital, in the town of Khan Sheikhoun, northern Idlib province, Syria. The suspected chemical attack killed dozens of people on Tuesday, Syrian opposition activists said, describing the attack as among the worst in the country's six-year civil war. (Edlib Media Center, via AP)


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