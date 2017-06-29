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David Ignatius: Trump inspires a me-first world

By David Ignatius
Washington Post

Published: June 29, 2017 - 09:10 PM
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Letters to the editor: June 30 — What a better health care bill looks like and all workers deserve a say on city taxes

I am the current president of the American Public Health Association and a past president of the Ohio Public Health Association. The current U.S. Senate version of the health care bill falls far short of the promises made to Ohio’s voters. Ohio ranks near the bottom of all states regarding health outcomes and indicators of health risks. We are known nationally as a state with high infant mortality rates and a significant opiate addiction problem.

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