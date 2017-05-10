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David Ignatius: What did the president know about Michael Flynn?

By David Ignatius
Washington Post

Published: May 10, 2017 - 06:19 PM
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