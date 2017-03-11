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David Ignatius: When will Tillerson find his voice?

By David Ignatius
Washington Post

Published: March 11, 2017 - 06:03 PM
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U.S. Secretary of State Rex Tillerson puts in a translating headphone during a joint press conference with Mexico's Foreign Relations Secretary Luis Videgaray at the Foreign Affairs Ministry in Mexico City, Feb. 23. Mexico's mounting unease and resentment over President Donald Trump's immigration crackdown are looming over the meeting between Tillerson, Homeland Security Secretary John Kelly, and Mexican leaders that the U.S. had hoped would project a strong future for relations between neighbors. (AP Photo/Rebecca Blackwell)


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