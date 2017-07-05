David Ignatius: Work with Russia? Syria is that bad

PHA+VEFCUUEsIFNZUklBOiBXaGVuIERvbmFsZCBUcnVtcCBtZWV0cyBWbGFkaW1pciBQdXRpbiB0
aGlzIEZyaWRheSBpbiBIYW1idXJnLCBHZXJtYW55LCB0aGUgdHdvIHByZXNpZGVudHMgc2hvdWxk
IGhhdmUgaW4gdGhlIGJhY2sgb2YgdGhlaXIgbWluZHMgdGhlIGluc2lnbmlhIHdvcm4gYnkgdGhl
IFN5cmlhbiBEZW1vY3JhdGljIEZvcmNlcyBtaWxpdGlhLCB3aGljaCBpcyBBbWVyaWNhJiM4MjE3
O3MgbWFpbiBhbGx5IGhlcmUuIFRoZSBwYXRjaCBzaG93cyBhIG1hcCBvZiBTeXJpYSBiaXNlY3Rl
ZCBieSB0aGUgc2hhcnAgYmx1ZSBsaW5lIG9mIHRoZSBFdXBocmF0ZXMgUml2ZXIuPC9wPjxwPlRo
ZSBFdXBocmF0ZXMgbWFya3MgdGhlIGluZm9ybWFsICYjODIyMDtkZWNvbmZsaWN0aW9uJiM4MjIx
OyBsaW5lIGJldHdlZW4gdGhlIFJ1c3NpYW4tYmFja2VkIFN5cmlhbiByZWdpbWUgd2VzdCBvZiB0
aGUgcml2ZXIsIGFuZCB0aGUgVS5TLi1iYWNrZWQgYW5kIEt1cmRpc2gtbGVkIFNERiB0byB0aGUg
ZWFzdC4gSW4gdGhlIHBhc3Qgc2V2ZXJhbCB3ZWVrcywgdGhlIHR3byBwb3dlcnMgbmVnb3RpYXRl
ZCBhIHVzZWZ1bCBhZGp1c3RtZW50IG9mIHRoZSBsaW5lICYjODIxMjsgY3JlYXRpbmcgYSByb3Vn
aGx5IDgwLW1pbGUgYXJjIHRoYXQgc3RyZXRjaGVzIHNvdXRoLCBmcm9tIG5lYXIgdGhpcyBiYXR0
bGVmcm9udCBjaXR5IG9uIExha2UgQXNzYWQsIHRvIGEgdG93biBjYWxsZWQgS2FyYW1hIG9uIHRo
ZSBFdXBocmF0ZXMuPC9wPjxwPlUuUy4tUnVzc2lhbiBhZ3JlZW1lbnQgb24gdGhpcyBidWZmZXIg
em9uZSBpcyBhIHByb21pc2luZyBzaWduLiBJdCBhbGxvd3MsIGluIGVmZmVjdCwgZm9yIHRoZSBV
LlMuIGFuZCBpdHMgYWxsaWVzIHRvIGNsZWFyIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlJiM4MjE3O3MgY2Fw
aXRhbCBvZiBSYXFxYSwgd2hpbGUgUnVzc2lhIGFuZCB0aGUgU3lyaWFuIHJlZ2ltZSB0YWtlIHRo
ZSBjaXR5IG9mIERlaXIgZXotWm9yLCB0byB0aGUgc291dGhlYXN0LiBUaGUgbGluZSBrZWVwcyB0
aGUgY29tYmF0YW50cyBmb2N1c2VkIG9uIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIChJU0lTKSwgcmF0aGVy
IHRoYW4gc3BhcnJpbmcgd2l0aCBlYWNoIG90aGVyLjwvcD48cD5XaGF0IFRydW1wIGFuZCBQdXRp
biBzaG91bGQgZGlzY3VzcyBhdCB0aGUgRy0yMCBzdW1taXQgaXMgd2hldGhlciB0aGlzIHJlY2Vu
dCBhZ3JlZW1lbnQgb24gdGhpcyBzZXBhcmF0aW9uIGxpbmUgaXMgYSBtb2RlbCBmb3Igd2lkZXIg
VS5TLi1SdXNzaWFuIGNvb3BlcmF0aW9uIGluIFN5cmlhLiBUaGlzIGJyb2FkZXIgZWZmb3J0IHdv
dWxkIHNlZWsgdG8gZGVmZWF0IElTSVMsIHN0YWJpbGl6ZSBhIGJhdHRlcmVkLCBmcmFnbWVudGVk
IFN5cmlhIGFuZCwgZXZlbnR1YWxseSwgZGlzY3VzcyBhIHBvbGl0aWNhbCBmdXR1cmUuIEJ1dCBp
cyBpdCBwcmFjdGljYWw/PC9wPjxwPlJ1c3NpYW4tQW1lcmljYW4gY29vcGVyYXRpb24gb24gU3ly
aWEgZmFjZXMgYSBodWdlIG9ic3RhY2xlIHJpZ2h0IG5vdy4gSXQgd291bGQgbGVnaXRpbWl6ZSBh
IFJ1c3NpYW4gcmVnaW1lIHRoYXQgaW52YWRlZCBVa3JhaW5lIGFuZCBtZWRkbGVkIGluIFUuUy4g
YW5kIEV1cm9wZWFuIGVsZWN0aW9ucywgaW4gYWRkaXRpb24gdG8gaXRzIGludGVydmVudGlvbiBp
biBTeXJpYS4gUHV0aW4mIzgyMTc7cyB2ZXJ5IG5hbWUgaXMgdG94aWMgaW4gQ29uZ3Jlc3MgYW5k
IHRoZSBVLlMuIG1lZGlhIHRoZXNlIGRheXMsIGFuZCBUcnVtcCBpcyBibGFzdGVkIGZvciBldmVu
IGNvbnNpZGVyaW5nIGNvbXByb21pc2UuPC9wPjxwPkFnYWluc3QgdGhlc2UgbmVnYXRpdmVzLCB0
aGVyZSYjODIxNztzIG9ubHkgb25lIHBvc2l0aXZlIGFyZ3VtZW50OiBXb3JraW5nIHdpdGggUnVz
c2lhIG1heSBiZSB0aGUgb25seSB3YXkgdG8gcmVkdWNlIHRoZSBsZXZlbCBvZiB2aW9sZW5jZSBp
biBTeXJpYSBhbmQgdG8gY3JlYXRlIGEgZm91bmRhdGlvbiBmb3IgYSBjYWxtZXIsIG1vcmUgZGVj
ZW50cmFsaXplZCBuYXRpb24gdGhhdCBjYW4gZXZlbnR1YWxseSByZWNvdmVyIGZyb20gaXRzIHRy
YWdpYyB3YXIuPC9wPjxwPlNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBSZXggVGlsbGVyc29uIGFuZCBEZWZl
bnNlIFNlY3JldGFyeSBKYW1lcyBNYXR0aXMgYXJlIHNhaWQgdG8gZmF2b3IgZXhwbG9yaW5nIG9w
dGlvbnMgd2l0aCBSdXNzaWEuIEJ1dCB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgY29udHJhcnkgdmlldyBhbW9u
ZyBzb21lIGhhd2tpc2ggTmF0aW9uYWwgU2VjdXJpdHkgQ291bmNpbCBzdGFmZmVycyBhbmQgbWVt
YmVycyBvZiBDb25ncmVzcy4gVGhleSBhcmd1ZSB0aGF0IHdvcmtpbmcgd2l0aCBSdXNzaWEgd2ls
bCBlbXBvd2VyIGl0cyBhbGxpZXMsIElyYW4gYW5kIHRoZSBTeXJpYW4gcmVnaW1lIG9mIFByZXNp
ZGVudCBCYXNoYXIgQXNzYWQsIGFuZCBnaXZlIHdoYXQgYW1vdW50cyB0byBhIGdyZWVuIGxpZ2h0
IGZvciB0aGVpciBmdXR1cmUgcm9sZSBpbiBTeXJpYS48L3A+PHA+QW4gZXh0cmVtZSB2ZXJzaW9u
IG9mIHRoaXMgdmlldyBhcmd1ZXMgdGhhdCB0aGUgVS5TLiBzaG91bGQgbW91bnQgYSBtaWxpdGFy
eSBjYW1wYWlnbiB0byBibG9jayBJcmFuIGFuZCBpdHMgU2hpaXRlIG1pbGl0aWEgYWxsaWVzIGlu
IElyYXEgYW5kIFN5cmlhIGZyb20gb2J0YWluaW5nIGEgY29ycmlkb3IgYWNyb3NzIHNvdXRoZWFz
dCBTeXJpYSB0aGF0IHdvdWxkIGxpbmsgSXJhbiB0byBMZWJhbm9uLiBUaGlzIG1pbGl0YW50IHN0
YW5jZSBpZ25vcmVzIHR3byBwcmFjdGljYWwgcG9pbnRzOiBJcmFuIGFscmVhZHkgaGFzIHN1Y2gg
YSBjb3JyaWRvciwgYnV0IGl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3Qgc3RvcCB0aGUgVS5TLiBvciBJc3JhZWwg
ZnJvbSBhdHRhY2tpbmcgZGFuZ2Vyb3VzIGFybXMgc2hpcG1lbnRzOyBhbmQgYW4gYXNzYXVsdCBv
biBTaGlpdGUgbWlsaXRpYXMgbWlnaHQgZHJhdyB0aGUgVS5TLiBpbnRvIGEgbG9uZywgY29zdGx5
IHdhciB0aGF0IGNvdWxkIHNwcmVhZCBhY3Jvc3MgdGhlIE1pZGRsZSBFYXN0LjwvcD48cD5JdCYj
ODIxNztzIHdvcnRoIGV4YW1pbmluZyB0aGUgcHJvY2VzcyB0aGF0IGVzdGFibGlzaGVkIHRoZSBF
dXBocmF0ZXMgYXJjIG9mIGRlY29uZmxpY3Rpb24sIGJlY2F1c2UgaXQgc2hvd3MgaG93IGRpZmZl
cmVudCBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBwdWJsaWMgYW5kIHByaXZhdGUgYWN0aW9ucyBoYXZlIGJlZW4u
IEEgUnVzc2lhbiBnZW5lcmFsIHN1Z2dlc3RlZCB0aGUgRXVwaHJhdGVzIGJvdW5kYXJ5IGluaXRp
YWxseSwgYWJvdXQgMTggbW9udGhzIGFnbywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgVS5TLiBvZmZpY2lhbC4g
QnV0IGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBmb3JtYWxpemVkLCBzbyB0aGUgdHdvIGNvdW50cmllcyBoYWQg
YmVlbiBvcGVyYXRpbmcgb24gYW4gYWQtaG9jIGJhc2lzLjwvcD48cD5UaGlzIHJvdWdoIGRlY29u
ZmxpY3Rpb24gc3lzdGVtIHdvcmtlZCBhdCB0aHJlZSBsZXZlbHMuIFRoZXJlIHdhcyBkYWlseSBw
aG9uZSBjb25zdWx0YXRpb24gYmV0d2VlbiBjb2xvbmVscywgc3VwcGxlbWVudGVkIGJ5IG9jY2Fz
aW9uYWwgY29udGFjdHMgYXQgdGhlIG9uZS1zdGFyIGxldmVsIGJldHdlZW4gdGhlIFUuUy4gaGVh
ZHF1YXJ0ZXJzIGluIEJhZ2hkYWQgYW5kIFJ1c3NpYW4gaGVhZHF1YXJ0ZXJzIG5lYXIgVGFydG91
cywgU3lyaWEuIEJpZyBpc3N1ZXMgd2VudCB0byB0aGUgVS5TLiBjb21tYW5kZXIsIEx0LiBHZW4u
IFN0ZXBoZW4gVG93bnNlbmQsIGFuZCBoaXMgUnVzc2lhbiBjb3VudGVycGFydCwgQ29sLiBHZW4u
IFNlcmdlaSBTdXJvdmlraW4sPC9wPjxwPkEgY3Jpc2lzIGFyb3NlIGxhc3QgbW9udGggd2hlbiBz
ZXZlcmFsIFN5cmlhbiB0YW5rcyBwdXNoZWQgbm9ydGggb2Ygd2hhdCBVLlMuIGNvbW1hbmRlcnMg
YmVsaWV2ZWQgd2FzIHRoZSBpbmZvcm1hbCBsaW5lIG9mIHNlcGFyYXRpb24uIFdoZW4gdGhpcyBz
bWFsbCBTeXJpYW4gZm9yY2Ugd2FzIGJhY2tlZCBieSBhIFN5cmlhbiBTVS0yMiBmaWdodGVyIGpl
dCwgdGhlIFUuUy4gc2hvdCBkb3duIHRoZSBwbGFuZS4gVGhlIFJ1c3NpYW5zIGFubm91bmNlZCB0
aGF0IHRoZXkgd2VyZSBzdXNwZW5kaW5nIGNvbnRhY3RzLCBhbmQgJiM4MjIwO2ZvciBhIGZldyBo
b3VycywgaXQgbG9va2VkIHByZXR0eSBoYWlyeSwmIzgyMjE7IHJlY2FsbHMgb25lIFUuUy4gb2Zm
aWNpYWwuIEJ1dCB0aGUgUnVzc2lhbnMgcXVpZXRseSByZXN1bWVkIHRhbGtpbmcsIGFuZCBieSBs
YXRlIEp1bmUsIHRoZSB0d28gc2lkZXMgaGFkIGFncmVlZCBvbiB0aGUgZm9ybWFsIGFyYywgd2l0
aCBwcmVjaXNlbHkgZGVsaW5lYXRlZCBjb29yZGluYXRlcy48L3A+PHA+U2ltaWxhciBVLlMuLVJ1
c3NpYW4gY29vcGVyYXRpb24gaGFzIGJlZW4gY2FsbWluZyB0ZW5zaW9ucyB0aGUgcGFzdCBmZXcg
d2Vla3MgaW4gc291dGh3ZXN0IFN5cmlhLiBUaG9zZSB0YWxrcyBoYXZlIGJlZW4gYmFja2VkIGJ5
IElzcmFlbCBhbmQgSm9yZGFuLCB3aGljaCBib3JkZXIgdGhlIHpvbmUuIFRoYXQsIHRvbywgaXMg
YSBwb3RlbnRpYWwgbW9kZWwgZm9yIGhvdyBkZS1lc2NhbGF0aW9uIGNhbiB3b3JrLjwvcD48cD5D
b29wZXJhdGluZyB3aXRoIHRoZSBSdXNzaWFucyBpbiBTeXJpYSB3b3VsZCBiZSBkaXN0YXN0ZWZ1
bCwgZ2l2ZW4gdGhlaXIgcGFzdCBhY3Rpb25zLiBCdXQgc3B1cm5pbmcgdGhlbSB3b3VsZCBrZWVw
IHRoaXMgdm9sYXRpbGUgY291bnRyeSBhdCB0aGUgZmxhc2hwb2ludCBhbmQgYWxtb3N0IGNlcnRh
aW5seSBtYWtlIHRoaW5ncyB3b3JzZSByYXRoZXIgdGhhbiBiZXR0ZXIgZm9yIGFsbCBzaWRlcy48
L3A+PHA+SWduYXRpdXMgaXMgYSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgY29sdW1uaXN0LiBIZSBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZGF2aWRpZ25hdGl1c0B3YXNocG9zdC5jb20iPmRh
dmlkaWduYXRpdXNAd2FzaHBvc3QuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.