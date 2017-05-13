David O. Friedrichs: Set a maximum wage for CEOs

PHA+U2NyYW50b24sIFBBLjogVGhlIFdhbGwgU3RyZWV0IEpvdXJuYWwgcmVwb3J0ZWQgbGFzdCBt
b250aCB0aGF0IHRoZSBDRU9zIG9mIHRoZSAxMDAgbGFyZ2VzdCBVLlMuIGNvbXBhbmllcyByZWNl
aXZlZCBhdmVyYWdlIHBheSByYWlzZXMgb2YgNi44IHBlcmNlbnQsIG1vcmUgdGhhbiBvZmZzZXR0
aW5nIGN1dHMgbWFueSBjb3Jwb3JhdGUgbGVhZGVycyB0b29rIGluIDIwMTUuPC9wPjxwPkRvbmFs
ZCBUcnVtcCB3YXMgZWxlY3RlZCBwcmVzaWRlbnQgaW4gcGFydCBieSBwcm9taXNpbmcgdGhhdCBo
ZSB3b3VsZCAmIzgyMjA7ZHJhaW4gdGhlIHN3YW1wJiM4MjIxOyBvZiBlc3RhYmxpc2htZW50IGlu
dGVyZXN0cyBhbmQgbG9vayBvdXQgZm9yIHRoZSBtaWxsaW9ucyBvZiBvcmRpbmFyeSBBbWVyaWNh
bnMgd2hvIGhhdmUgbG9zdCBqb2JzIGFuZCBmdXR1cmVzIGR1ZSB0byB0aGUgYWN0aW9ucyBvZiBX
YWxsIFN0cmVldCBhbmQgY29ycG9yYXRlIGV4ZWN1dGl2ZXMuPC9wPjxwPlRoZSBUcnVtcCBhZG1p
bmlzdHJhdGlvbiBub3cgd2FudHMgdG8gc2NyYXAgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBwcm9wb3NlZCAmIzgy
MjA7cmF0aW8mIzgyMjE7IHJ1bGUgdG8gcmVxdWlyZSBjb3Jwb3JhdGlvbnMgdG8gcHVibGlzaCB0
aGUgcmF0aW8gb2YgQ0VPIHBheSB0byB0aGF0IG9mIHRoZSBhdmVyYWdlIGVtcGxveWVlLiBUaGV5
IHNheSB0aGUgcmF0aW8gcnVsZSBpcyB0b28gY29tcGxleCBmb3IgY29tcGFuaWVzIHRvIGRldmVs
b3AgdGhlIGZvcm11bGFzIHRvIGNvbXBseSB3aGlsZSByZXdhcmRpbmcgdG9wIG1hbmFnZXJzIGFw
cHJvcHJpYXRlbHkuPC9wPjxwPlRoaXMgaXMgb25lIG1vcmUgaW5zdGFuY2Ugb2YgYSBiZXRyYXlh
bCBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4gcGVvcGxlLiBUaGUgcHJlc2lkZW50IGhhcyBmaWxsZWQgaGlzIHRv
cCBwb3NpdGlvbnMgd2l0aCBXYWxsIFN0cmVldCBhbmQgY29ycG9yYXRlIG11bHRpbWlsbGlvbmFp
cmVzIGFuZCBiaWxsaW9uYWlyZXMuIFRoZSAxIHBlcmNlbnQgaXMgZ2V0dGluZyB0aGUgYXR0ZW50
aW9uIHByb21pc2VkIHRvIHRoZSBmb3Jnb3R0ZW4gcGVvcGxlLjwvcD48cD5BIGhhbGYgY2VudHVy
eSBhZ28sIGR1cmluZyBhIHBlcmlvZCBvZiBncm93dGggaW4gdGhlIEFtZXJpY2FuIGVjb25vbXks
IHRoZSByYXRpbyBvZiBleGVjdXRpdmUgcGF5IGNvbXBhcmVkIHRvIHRoZSBwYXkgb2YgdGhlIGF2
ZXJhZ2UgZW1wbG95ZWUgb2YgYSBjb3Jwb3JhdGlvbiB3YXMgYWJvdXQgJDIwIHBlciBleGVjdXRp
dmUgdG8gZWFjaCAkMSBlYXJuZWQgYnkgdGhlIGF2ZXJhZ2UgZW1wbG95ZWUuIFRvZGF5LCB0aGF0
IHJhdGlvIGlzICQzMDAgdG8gJDEuPC9wPjxwPlRoZSBtZWRpYW4gcGF5IGZvciB0b3AgZXhlY3V0
aXZlcyBhdCB0aGUgMjAwIGxhcmdlc3QgQW1lcmljYW4gY29ycG9yYXRpb25zIGlzIGFwcHJveGlt
YXRlbHkgJDIwIG1pbGxpb24gYSB5ZWFyLiBJdCBpcyBhIGZhY3QgdGhhdCBleGVjdXRpdmUgcGF5
IGhhcyBleHBsb2RlZCB1cHdhcmQgZHVyaW5nIGFuIGVyYSB3aGVuIGdyb3dpbmcgbnVtYmVycyBv
ZiBBbWVyaWNhbiB3b3JrZXJzIGhhdmUgZXhwZXJpZW5jZWQgZWl0aGVyIHN0YWduYW50IHdhZ2Vz
LCBvciB0aGUgbG9zcyBvZiBhbGwgd2FnZXMuPC9wPjxwPlNvbWUgQy1zdWl0ZSBjaGFsbGVuZ2Vz
IGhhdmUgYmVjb21lIG1vcmUgZGlmZmljdWx0LCBidXQgdGhlcmUgaXMgbm90IGEgc2NpbnRpbGxh
IG9mIGNyZWRpYmxlIGV2aWRlbmNlIHRvIHN1cHBvcnQgYSBjbGFpbSB0aGF0IGV4b3JiaXRhbnQg
ZXhlY3V0aXZlIGNvbXBlbnNhdGlvbiBpcyBlaXRoZXIgbmVjZXNzYXJ5IHRvIGF0dHJhY3QgdGFs
ZW50ZWQgZXhlY3V0aXZlcyBub3IgdGhhdCBzdWNoIGNvbXBlbnNhdGlvbiBoYXMgYmVuZWZpdGVk
IHdvcmtlciBhbmQgY29tbXVuaXR5IHN0YWtlaG9sZGVycy48L3A+PHA+TWFueSBDRU9zIGFyZSBw
YWlkIGh1Z2Ugc2FsYXJpZXMgZXZlbiB3aGVuIHRoZWlyIGNvbXBhbmllcyBhcmUgbG9zaW5nIG1v
bmV5LCBhbmQgd2hlbiBjb21wYW5pZXMgZG8gZWFybiBiaWcgcHJvZml0cywgaXQgb2Z0ZW4gaXMg
ZmFyIGZyb20gY2xlYXIgdGhhdCB0aGUgZXhlY3V0aXZlcyB3ZXJlIHRoZSBrZXkgY29udHJpYnV0
b3JzIHRvIHN1Y2ggc3VjY2Vzcy4gRW1wbG95ZWVzIGFuZCBjb250cmFjdG9ycyBzZWxkb20gcmVh
cCBzdWNoIHJld2FyZHMuPC9wPjxwPldlIGxpdmUgaW4gYW4gZXJhIGluIHdoaWNoIGV4ZWN1dGl2
ZSBjb21wZW5zYXRpb24gaXMgYWxpZ25lZCB3aXRoIHNoYXJlaG9sZGVyIGludGVyZXN0cywgYW5k
IHRoaXMgaGFzIGhhZCBwZXJuaWNpb3VzIGNvbnNlcXVlbmNlcy4gQSBzaG9ydC10ZXJtIGZvY3Vz
IGRyaXZlcyBzdG9jayBwcmljZXMgdXAgYnV0IHNraW1wcyBvbiBmb3N0ZXJpbmcgbG9uZy10ZXJt
IGdyb3d0aCwgYW5kIG9mdGVuIGxlYWRzIHRvIGZyYXVkdWxlbnQgcHJhY3RpY2VzIHRvIHByb2R1
Y2UgcHJvZml0cyAmIzgyMTI7IG9yIHRoZSBhcHBlYXJhbmNlIG9mIHByb2ZpdHMgJiM4MjEyOyBh
cyB3ZSYjODIxNzt2ZSB3aXRuZXNzZWQgZnJvbSBFbnJvbiB0byBXZWxscyBGYXJnby48L3A+PHA+
VGhlIHJlY2VudCByZWNhbGlicmF0aW9uIG9mIGNvbXBlbnNhdGlvbiBwbGFucyB0b3dhcmQgYSBs
b25nZXItdGVybSBmcmFtZXdvcmsgc3RpbGwgZG9lc24mIzgyMTc7dCBzdWZmaWNpZW50bHkgcHJv
bW90ZSBhdXRoZW50aWMgbG9uZy10ZXJtIGdyb3d0aCB0aGF0IGNvdWxkIGJlbmVmaXQgYSB3aWRl
IHJhbmdlIG9mIHN0YWtlaG9sZGVycy4gT25lIGNhbiBxdWVzdGlvbiB3aGV0aGVyIHRoZSB3ZWxs
LWJlaW5nIG9mIHNoYXJlaG9sZGVycyBzaG91bGQgYmUgdW5pZm9ybWx5IHByaXZpbGVnZWQgb3Zl
ciB0aGUgd2VsbC1iZWluZyBvZiBlbXBsb3llZXMsIGNvbW11bml0aWVzIGFuZCBvdGhlciBzdGFr
ZWhvbGRlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIHBvc2l0aW9uIG9uIHRo
ZSByYXRpbyBydWxlIGRvZXMgbm90aGluZyB0byBiZW5lZml0IHRoZXNlIG90aGVyIHN0YWtlaG9s
ZGVycywgZGVzcGl0ZSBUcnVtcCYjODIxNztzIHJlbGVudGxlc3MgcGxlZGdlIG9uIHRoZSBjYW1w
YWlnbiB0cmFpbCB0byBwcm9tb3RlIHRoZWlyIGludGVyZXN0cy48L3A+PHA+V2hpbGUgd2UgY29u
dGludWUgdG8gZGViYXRlIGEgbWluaW11bSB3YWdlLCBwZXJoYXBzIGl0JiM4MjE3O3MgdGltZSB3
ZSBkaXNjdXNzZWQgdGhlIG5lZWQgZm9yIGEgbWF4aW11bSB3YWdlLiBBIHJldHVybiB0byByZXN0
cmljdGluZyBleGVjdXRpdmUgY29tcGVuc2F0aW9uIHRvIGEgbXVsdGlwbGUgb2YgMjAgdGltZXMg
dGhlIG1lZGlhbiBwYXkgb2YgY29ycG9yYXRlIGVtcGxveWVlcyBpcyB3b3J0aHkgb2Ygc2VyaW91
cyBjb25zaWRlcmF0aW9uLjwvcD48cD5UaGVyZSBpcyBubyBnb29kIHJlYXNvbiB0byBiZWxpZXZl
IHRoYXQgdGhpcyB3b3VsZCBuZWdhdGl2ZWx5IGltcGFjdCBjb21wYW55IHBlcmZvcm1hbmNlOyBp
dCBjb3VsZCByZWR1Y2UgY29uZmxpY3RzIG9mIGludGVyZXN0IGFtb25nIGJvYXJkIG1lbWJlcnMu
IEluc3RlYWQgb2YgaGF2aW5nIHRoZSBraW5kIG9mIGRpc2NyZXRpb24gdGhhdCBlbmNvdXJhZ2Vz
IHRoZSBleGNlc3NlcyB3ZSYjODIxNzt2ZSB3aXRuZXNzZWQsIGJvYXJkIG1lbWJlcnMgd291bGQg
YWJpZGUgYnkgdGhlIHNldCByZXN0cmljdGlvbnMgYW5kIHRoZSBpbnRlcmVzdHMgb2Ygb3RoZXIg
c3Rha2Vob2xkZXJzIGNvdWxkIHdlbGwgaW1wcm92ZS48L3A+PHA+RXhlY3V0aXZlIHBheSBzaG91
bGQgYmUgZGV0ZXJtaW5lZCBieSB0cnVseSBpbmRlcGVuZGVudCBlbnRpdGllcywgYW5kIHNob3Vs
ZCBiZSBsaW5rZWQgd2l0aCBsb25nLXRlcm0gYmVuZWZpdHMgZm9yIHRoZSB3aG9sZSByYW5nZSBv
ZiBzdGFrZWhvbGRlcnMsIG5vdCBqdXN0IHNoYXJlaG9sZGVycy4gVGhlIGFkb3B0aW9uIGluIFBv
cnRsYW5kLCBPcmUuLCBvZiBhIHN1cnRheCBvbiBjb21wYW5pZXMgd2hvc2UgZXhlY3V0aXZlcyBh
cmUgcGFpZCBhYm92ZSBhIGNlcnRhaW4gdGhyZXNob2xkICYjODIxMjsgYW4gaW5pdGlhdGl2ZSBh
bHNvIHByZXNlbnRseSB1bmRlciBjb25zaWRlcmF0aW9uIGluIHNldmVyYWwgc3RhdGVzICYjODIx
MjsgaXMgb25lIHN0ZXAgaW4gdGhlIHJpZ2h0IGRpcmVjdGlvbi4gVGhlIGZhaWx1cmUgb2YgdGhl
IFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHRvIHRha2UgZXhlY3V0aXZlIGNvbXBlbnNhdGlvbiBzZXJp
b3VzbHkgaXMgbGlrZWx5IHRvIGhhdmUgZGV0cmltZW50YWwgY29uc2VxdWVuY2VzIGFuZCBwb3Rl
bnRpYWxseSBjb250cmlidXRlIHRvIGEgZGVzdGFiaWxpemluZyBwb2xpdGljYWwgYW5kIGVjb25v
bWljIGNyaXNpcyBpbiB0aGUgeWVhcnMgYWhlYWQuPC9wPjxwPkZyaWVkcmljaHMsIGEgZGlzdGlu
Z3Vpc2hlZCBwcm9mZXNzb3Igb2Ygc29jaW9sb2d5LCBjcmltaW5hbCBqdXN0aWNlLCBhbmQgY3Jp
bWlub2xvZ3kgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgU2NyYW50b24sIGlzIHRoZSBhdXRob3Igb2Yg
PGVtPlRydXN0ZWQgQ3JpbWluYWxzOiBXaGl0ZSBDb2xsYXIgQ3JpbWUgaW4gQ29udGVtcG9yYXJ5
IFNvY2lldHk8L2VtPiBhbmQgcGFzdCBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIFdoaXRlLUNvbGxhciBDcmlt
ZSBSZXNlYXJjaCBDb25zb3J0aXVtLiBIZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86ZGF2aWQuZnJpZWRyaWNoc0BzY3JhbnRvbi5lZHUiPmRhdmlkLmZyaWVkcmljaHNAc2NyYW50
b24uZWR1PC9hPi4gSGUgd3JvdGUgdGhpcyBmb3IgdGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSBJbnF1aXJlci48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.