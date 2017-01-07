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David Sax: Why vinyl records are back in demand

By David Sax
Los Angeles Times

Published: January 7, 2017 - 07:35 PM

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Letters to the editor: End the financial slavery of payday lending and a big win for the NRA — Jan. 8

A few Ohio legislators are taking another run at payday and car title lending in Ohio. Last summer, I picketed a number of such lenders in our community. I got a chance to talk to many people caught in the debt traps set by the payday lenders. Living paycheck to paycheck, many working families are one sickness or car repair away from disaster.

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