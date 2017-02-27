All CATEGORIES
☰ Menu

Doyle McManus: Conservative divide — between Trump and Reagan

By Doyle McManus
Los Angeles Times

Published: February 27, 2017 - 06:12 PM

MORE IN EDITORIAL

marcus28cut
Ruth Marcus: Transgender rights are civil rights

WASHINGTON: The Trump administration’s move to rescind bathroom access protections for transgender students rests on the idea that school bathroom policies are “a states’ rights issue,” as White House press secretary Sean Spicer has explained, and that, in any event, it is “preposterous on its face” that the authors of the federal law barring sex discrimination in schools imagined it would cover transgender students.

Doyle McManus: Conservative divide — between Trump and Reagan
One, two, three hotels downtown?
scerri27cut
Eric Scerri: Good science evolves from ordinary humans
Letters to the editor: End the death penalty in Ohio and unsocial media — Feb. 27
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next