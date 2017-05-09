Doyle McManus: How will Republicans keep their health care promises?

PHA+V2FzaGluZ3RvbjogTGFzdCB3ZWVrLCB0aGUgSG91c2Ugb2YgUmVwcmVzZW50YXRpdmVzIHBh
c3NlZCBhIGJpbGwgdG8gcmVwZWFsIGFuZCByZXBsYWNlIHRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0
LiBUaGF0IHdhcyBvbmx5IHRoZSBmaXJzdCBhY3QgaW4gYSBsZWdpc2xhdGl2ZSBkcmFtYSB0aGF0
IG5vdyBtb3ZlcyB0byB0aGUgU2VuYXRlLiBJdCYjODIxNztzIGZhciB0b28gZWFybHkgdG8gZ3Vl
c3Mgd2hhdCB0aGUgb3V0Y29tZSB3aWxsIGJlLCBidXQgb25lIHRoaW5nJiM4MjE3O3MgZm9yIHN1
cmU6IFJlcHVibGljYW5zIGFyZSBtYWtpbmcgd2lsZGx5IG9wdGltaXN0aWMgcHJvbWlzZXMgb24g
aGVhbHRoY2FyZSB0aGF0IHRoZXkgY2FuJiM4MjE3O3QgcG9zc2libHkga2VlcC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlIHdpbGwgaGF2ZSB0cnVseSBncmVhdCBoZWFsdGhjYXJlISYjODIyMTsgUHJlc2lkZW50
IFRydW1wIHR3ZWV0ZWQgb24gRnJpZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7UHJlbWl1bXMgd2lsbCBiZSBj
b21pbmcgZG93biwmIzgyMjE7IGhlIHByb2NsYWltZWQgYXQgaGlzIHZpY3RvcnkgcmFsbHkgaW4g
dGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIFJvc2UgR2FyZGVuLiAmIzgyMjA7RGVkdWN0aWJsZXMgd2lsbCBiZSBj
b21pbmcgZG93bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluIGFuIGludGVydmlldyB3aXRoIEJsb29tYmVyZyBO
ZXdzLCBoZSByZW5ld2VkIGhpcyBwcm9taXNlIHRoYXQgYW55IGJpbGwgaGUgc2lnbnMgd2lsbCBi
ZSAmIzgyMjA7ZXZlcnkgYml0IGFzIGdvb2Qgb24gKGNvdmVyaW5nKSBwcmUtZXhpc3RpbmcgY29u
ZGl0aW9ucyBhcyBPYmFtYWNhcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbmQgS2V2aW4gTWNDYXJ0aHksIHRo
ZSBIb3VzZSBSZXB1YmxpY2FuIGxlYWRlciwgYWRkZWQgYm9sZGx5IHRoYXQgJiM4MjIwO25vYm9k
eSYjODIyMTsgd2lsbCBsb3NlIE1lZGljYWlkIHVuZGVyIHRoZSBiaWxsLiAmIzgyMjA7V2UmIzgy
MTc7cmUgbm90IHRha2luZyBhIGJlbmVmaXQgYXdheSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkFs
bCB0aG9zZSBjbGFpbXMgYXJlIGhhbGYtdHJ1ZSBhdCBiZXN0LjwvcD48cD5JZiB0aGUgSG91c2Ug
YmlsbCBiZWNvbWVzIGxhdywgcHJlbWl1bXMgd2lsbCBjb21lIGRvd24gZm9yIHNvbWUgcGVvcGxl
LCBtb3N0bHkgeW91bmcsIGhlYWx0aHksIGFmZmx1ZW50IHBlb3BsZSAmIzgyMTI7IGJ1dCB0aGV5
JiM4MjE3O2xsIHJpc2UgZm9yIG90aGVycywgbW9zdGx5IHRoZSB3b3JraW5nIHBvb3IuPC9wPjxw
PkNvbnRyYXJ5IHRvIFRydW1wLCB0aGUgSG91c2UgYmlsbCBpc24mIzgyMTc7dCAmIzgyMjA7ZXZl
cnkgYml0IGFzIGdvb2QmIzgyMjE7IG9uIHByZWV4aXN0aW5nIGNvbmRpdGlvbnMgYXMgT2JhbWFj
YXJlLiBJdCByZW1vdmVzIHRoZSBjdXJyZW50IGxhdyYjODIxNztzIGd1YXJhbnRlZSB0aGF0IHBl
b3BsZSB3aXRoIHByZWV4aXN0aW5nIGNvbmRpdGlvbnMgd29uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0byBwYXkg
aGlnaGVyIHByZW1pdW1zLjwvcD48cD5BcyBmb3IgTWNDYXJ0aHkmIzgyMTc7cyBjbGFpbSB0aGF0
IG5vYm9keSB3aWxsIGxvc2UgTWVkaWNhaWQgYmVuZWZpdHMsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBhIGJpdCBv
ZiB2ZXJiYWwgdHJpY2tlcnkuIFVuZGVyIHRoZSBIb3VzZSBiaWxsLCBjdXJyZW50IE1lZGljYWlk
IGVucm9sbGVlcyBjb3VsZCBwcm9iYWJseSBrZWVwIHRoZWlyIGNvdmVyYWdlIChhbHRob3VnaCB0
aGVyZSYjODIxNztzIG5vIGV4cGxpY2l0IGd1YXJhbnRlZSkuIEJ1dCBhbiBlc3RpbWF0ZWQgMTQg
bWlsbGlvbiBwZW9wbGUgd2hvIHdvdWxkIHF1YWxpZnkgZm9yIE1lZGljYWlkIDEwIHllYXJzIGZy
b20gbm93IHdvdWxkIGJlIGRlbmllZCBhY2Nlc3MgdG8gdGhlIHByb2dyYW0uPC9wPjxwPlRoZSBD
b25ncmVzc2lvbmFsIEJ1ZGdldCBPZmZpY2UgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVwb3J0IHNvb24gdGhh
dCB0aGUgbmV3IEhvdXNlIGJpbGwsIGxpa2UgdGhlIG9sZCBIb3VzZSBiaWxsLCB3aWxsIHJlc3Vs
dCBpbiBhcyBtYW55IGFzIDI0IG1pbGxpb24gZmV3ZXIgcGVvcGxlIHdpdGggY292ZXJhZ2UgdGhh
biB1bmRlciBjdXJyZW50IGxhdy48L3A+PHA+SGVhbHRoY2FyZSBpcyBjb21wbGljYXRlZCwgYXMg
dGhlIHByZXNpZGVudCBoYXMgbGVhcm5lZCwgYnV0IHNvbWUgb2YgdGhpcyBpcyBzaW1wbGUgYXJp
dGhtZXRpYy48L3A+PHA+SWYgeW91IGN1dCBmZWRlcmFsIHNwZW5kaW5nIG9uIGhlYWx0aCBpbnN1
cmFuY2UsIHRoZSByZXN1bHQgd2lsbCBub3QgYmUgdGhlIHNhbWUgYW1vdW50IG9mIGNvdmVyYWdl
IGF0IGEgbG93ZXIgcHJpY2UuIFRoZXJlJiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgbm8gc3VjaCB0aGluZyBhcyBh
IGZyZWUgbHVuY2guPC9wPjxwPkFtaWQgdGhlIGZyZW56aWVkIG5lZ290aWF0aW9ucyBvZiB0aGUg
bGFzdCBmZXcgbW9udGhzLCBpdCYjODIxNztzIGJlZW4gZWFzeSB0byBmb2N1cyBvbiBzbWFsbCBp
c3N1ZXMgKGxpa2UgdGhlICQ4IGJpbGxpb24gaW4gZXh0cmEgZnVuZGluZyB0aGF0IGhlbHBlZCBt
b2RlcmF0ZSBSZXB1YmxpY2FucyBnZXQgdG8geWVzKSBhbmQgZm9yZ2V0IHRoZSBiaWcgb25lcy4g
U28gaXQmIzgyMTc7cyB3b3J0aCBnb2luZyBiYWNrIHRvIHRoZSBiYXNpYyBudW1iZXJzLjwvcD48
cD5UcnVtcCBhbmQgR09QIGxlYWRlcnMgd2FudCB0byBjdXQgZmVkZXJhbCBzcGVuZGluZyBvbiBo
ZWFsdGggaW5zdXJhbmNlIGJ5IG1vcmUgdGhhbiBhIHRyaWxsaW9uIGRvbGxhcnMgb3ZlciAxMCB5
ZWFycy4gKFRoZSBpbml0aWFsIGJpbGwgY3V0ICQxLjIgdHJpbGxpb247IHRoZSBIb3VzZSB2b3Rl
ZCB3aXRob3V0IGEgQ0JPIGVzdGltYXRlIGZvciB0aGUgbmV3IHZlcnNpb24sIGJ1dCBpdCB3b24m
IzgyMTc7dCBiZSBmYXIgb2ZmLik8L3A+PHA+VW5kZXIgdGhlIEhvdXNlIGJpbGwsIG1vc3Qgb2Yg
dGhhdCBtb25leSB3b3VsZCBnbyB0byBhIHRheCBjdXQgZm9yIGhvdXNlaG9sZHMgZWFybmluZyBt
b3JlIHRoYW4gJDI1MCwwMDA7IHRoZSByZXN0IHdvdWxkIHJlZHVjZSB0aGUgZmVkZXJhbCBkZWZp
Y2l0LjwvcD48cD5UaGUgYmlnZ2VzdCBjb3N0IHNhdmluZyBpbiB0aGUgYmlsbCBpcyBhIGN1dCBv
ZiAkODgwIGJpbGxpb24gZnJvbSB0aGUgZXhwYW5zaW9uIG9mIE1lZGljYWlkIHRoYXQgd2FzIGFu
IGltcG9ydGFudCBwYXJ0IG9mIE9iYW1hY2FyZS4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoeSB0aGUgTWVkaWNh
aWQgcm9sbHMgd2lsbCBiZSAxNCBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBzbWFsbGVyIGlmIHRoZSBiaWxsIGJl
Y29tZXMgbGF3LjwvcD48cD5UaGUgc2Vjb25kLWJpZ2dlc3Qgc2F2aW5nIGlzIGEgY3V0IGluIHN1
YnNpZGllcyBmb3IgcGVvcGxlIHdobyBidXkgaW5zdXJhbmNlIG9uIHRoZSBpbmRpdmlkdWFsIG1h
cmtldHBsYWNlLiBUaGUgYmlsbCB3b3VsZCBpbmNyZWFzZSBzdWJzaWRpZXMgZm9yIGluZGl2aWR1
YWxzIGVhcm5pbmcgYmV0d2VlbiAkNTAsMDAwIGFuZCAkNzUsMDAwIGEgeWVhciwgbWFraW5nIHRo
ZWlyIGluc3VyYW5jZSBtb3JlIGFmZm9yZGFibGUuIEF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIHRob3VnaCwg
aXQgd291bGQgY3V0IHN1YnNpZGllcyBmb3IgcGVvcGxlIGVhcm5pbmcgbGVzcyB0aGFuICQ1MCww
MDAuIFRoYXQgJiM4MjIwO3dvdWxkIHByaWNlIG1pbGxpb25zIG9mIGxvd2VyLWluY29tZSBBbWVy
aWNhbnMgb3V0IG9mIHRoZWlyIGNvdmVyYWdlLCYjODIyMTsgY29uc2VydmF0aXZlIGhlYWx0aCBl
eHBlcnQgQXZpayBSb3kgd3JvdGUgbGFzdCB3ZWVrLjwvcD48cD5JbiBzdW06IGEgYmlnIGN1dCBp
biBzcGVuZGluZywgYSBiaWcgdGF4IGN1dCBmb3IgdGhlIHdlYWx0aHksIGEgcHJpY2UgY3V0IGZv
ciB0aGUgbG93ZXItbWlkZGxlLWNsYXNzICYjODIxMjsgYW5kIGJpZyBidXJkZW5zIGZvciB0aGUg
cG9vciwgZXNwZWNpYWxseSBpZiB0aGV5JiM4MjE3O3JlIG1pZGRsZS1hZ2Ugb3IgY2hyb25pY2Fs
bHkgaWxsLjwvcD48cD5FdmVuIHNvbWUgSG91c2UgUmVwdWJsaWNhbnMgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRo
YXQgdGhlaXIgcHJvZHVjdCBkaWRuJiM4MjE3O3Qga2VlcCBhbGwgdGhlIHByb21pc2VzIHRoZXkm
IzgyMTc7dmUgbWFkZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgYmlsbCBpcyBoaWdobHkgaW1wZXJmZWN0
LCBpbXBlcmZlY3QsIE9LPyYjODIyMTsgc2FpZCBSZXAuIE1hcmlvIERpYXotQmFsYXJ0IChSLUZs
YS4pLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBsaWtlIGl0LiYjODIyMTsgKEhlIHZvdGVkIHllcy4p
PC9wPjxwPkhvdXNlIG1lbWJlcnMgc2F5IHRoZXkgaG9wZSB0aGUgU2VuYXRlIHdpbGwgZml4IGl0
cyBmbGF3cyAmIzgyMTI7IGJ1dCB0aGF0IHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGVhc3kuIFRoZSBIb3VzZSBi
aWxsJiM4MjE3O3MgaHVnZSBjdXRzIGluIHRheGVzIGFuZCBzcGVuZGluZyBhcmVuJiM4MjE3O3Qg
b3B0aW9uYWwgZmVhdHVyZXM7IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgdGhlIHdob2xlIHBvaW50LjwvcD48cD5P
bmUgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBlYXJseSBjYW1wYWlnbiBhZHZpc29ycywgU2FtIE51bmJlcmcs
IHNhaWQgdGhlIHRheCBjdXQgd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgdG9wIGdv
YWxzLiAmIzgyMjA7T24gaGVhbHRoY2FyZSwgd2hhdCBoZSB3YW50ZWQgd2FzIHRoZSB0YXhlcyBv
dXQgYW5kIGhlIHdhbnRlZCB0byBnZXQgcmlkIG9mIHRoZSBtYW5kYXRlIChyZXF1aXJpbmcgcGVv
cGxlIHRvIGJ1eSBjb3ZlcmFnZSksIGJ1dCBoZSB3YW50ZWQgdG8ga2VlcCBhbGwgdGhlIGdvb2Rp
ZXMsJiM4MjIxOyBOdW5iZXJnIHRvbGQgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gUG9zdC48L3A+PHA+VGhhdCYj
ODIxNztzIGltcG9zc2libGUsIG9mIGNvdXJzZS4gKFRoZSBubyBmcmVlIGx1bmNoIHJ1bGUgYWdh
aW4uKSBCdXQgdGhlIGhlYWx0aGNhcmUgZGViYXRlIGhhcyBhbHJlYWR5IHByb2R1Y2VkIGEgcG9s
aXRpY2FsIG1pcmFjbGU6IEl0IGhhcyBtYWRlIE9iYW1hY2FyZSBicm9hZGx5IHBvcHVsYXIgZm9y
IGFsbW9zdCB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiBpdHMgc2V2ZW4teWVhciBleGlzdGVuY2UuIFRoZSBL
YWlzZXIgRmFtaWx5IEZvdW5kYXRpb24mIzgyMTc7cyBtb3N0IHJlY2VudCBwb2xsIHNob3dlZCB0
aGF0IDQ4IHBlcmNlbnQgb2YgQW1lcmljYW5zIHdhbnQgdG8ga2VlcCB0aGUgZXhpc3RpbmcgbGF3
IGFuZCBpbXByb3ZlIGl0OyBvbmx5IDQxIHBlcmNlbnQgd2FudCB0byByZXBlYWwgYW5kIHJlcGxh
Y2UgaXQuPC9wPjxwPkVxdWFsbHkgaW1wb3J0YW50LCBUcnVtcCBhbmQgaGlzIHBhcnR5IG93biB0
aGUgcHJvYmxlbSBub3cuIFRoZSBzYW1lIHBvbGwgZm91bmQgdGhhdCA2NCBwZXJjZW50IG9mIHRo
ZSBwdWJsaWMsIGluY2x1ZGluZyBtb3N0IFJlcHVibGljYW5zLCBiZWxpZXZlIHRoZSBwcmVzaWRl
bnQgYW5kIHRoZSBHT1AgYXJlIHJlc3BvbnNpYmxlIGZvciBhbnkgcHJvYmxlbXMgd2l0aCB0aGUg
QUNBIGZyb20gbm93IG9uLjwvcD48cD5JbiAyMDEwLCBSZXB1YmxpY2FucyBzdWNjZWVkZWQgYXQg
dGhlIHBvbGxzIGJ5IGR1YmJpbmcgdGhlIHVucG9wdWxhciBuZXcgbGF3ICYjODIyMDtPYmFtYWNh
cmUuJiM4MjIxOyBOb3cgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBvcHBvbmVudHMgaGF2ZSBiZWd1biBkZXJpZGlu
ZyB0aGUgbmV3LCBwcm9wb3NlZCB2ZXJzaW9uIGFzICYjODIyMDtUcnVtcGNhcmUuJiM4MjIxOyBJ
ZiB0aGF0IGNhdGNoZXMgb24sIDIwMTggbWlnaHQgYmUgYSBnb29kIHllYXIgZm9yIERlbW9jcmF0
cyBhZnRlciBhbGwuPC9wPjxwPk1jTWFudXMgaXMgYSBMb3MgQW5nZWxlcyBUaW1lcyBjb2x1bW5p
c3QuIEhlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkb3lsZS5tY21hbnVzQGxh
dGltZXMuY29tIj5kb3lsZS5tY21hbnVzQGxhdGltZXMuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.