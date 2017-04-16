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Doyle McManus: Reduce the deficit with a stronger IRS

By Doyle McManus
Los Angeles Times

Published: April 16, 2017 - 07:34 PM

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Time to retire Chief Wahoo

Perhaps the moment will be right next fall. The Cleveland Indians take the final step, capturing the World Series for the first time in seven decades, and then, as the joy lingers, announce the time has come to retire Chief Wahoo. The club could point to mission accomplished or to the launching of a new era.

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