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Doyle McManus: To win, Democrats must do more than resist

By Doyle McManus
Los Angeles Times

Published: February 7, 2017 - 06:31 PM
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Doyle McManus: To win, Democrats must do more than resist

WASHINGTON: After three months wandering in a post-election wilderness, Democrats in Washington are coalescing around a new mission, courtesy of President Trump: “Resist.” That’s the one-word slogan progressives began using after Trump’s election, but even establishment Democrats have begun to take it up.

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