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Doyle McManus: When the president is neither feared nor loved

By Doyle McManus
Los Angeles Times

Published: July 4, 2017 - 08:19 PM
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Letters to the editor: July 5 — Property owners need wind turbine setbacks and doctors are right about the dangers of health care bill

I write in response to the June 26 editorial ‘‘Fix the setback to end a setback,’’ which expressed support for significantly reducing the minimum buffer area between industrial-size wind turbine developments and adjoining property owners.

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