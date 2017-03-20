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E.J. Dionne Jr.: Dutch detour around Trump

By E.J. Dionne Jr.
Washington Post

Published: March 20, 2017 - 06:43 PM
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A man poses as crying firebrand anti-Islam lawmaker Geert Wilders during a small demonstration outside parliament, rear, in The Hague, Netherlands, March 16. Dutch political parties were preparing Thursday to start what will likely be a long process of coalition talks after Prime Minister Mark Rutte's right-wing VVD easily won national elections, defying polls that suggested a close race with anti-Islam populist Geert Wilders. (AP Photo/Peter Dejong)


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