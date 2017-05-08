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E.J. Dionne Jr.: For now, the center holds in France

By E.J. Dionne Jr.
Washington Post

Published: May 8, 2017 - 06:15 PM
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Incoming French President Emmanuel Macron greets his supporters at the Louvre Palace in Paris on Sunday. Polling agencies have projected that centrist Macron will be France's next president, putting a 39-year-old political novice at the helm of one of the world's biggest economies and slowing a global populist wave. (AP Photo/Christophe Ena, Pool)


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