E.J. Dionne Jr.: What we miss about JFK

PHA+V0FTSElOR1RPTjogV2UgY2Fubm90IGltYWdpbmUgSm9obiBGLiBLZW5uZWR5IG9uIGhpcyAx
MDB0aCBiaXJ0aGRheS4gRm9yIGFsbCBvZiB1cywgaGUgd2lsbCBhbHdheXMgYmUgYSBtYW4gaW4g
aGlzIDQwcywgZXh1ZGluZyB0aGUgdmlnb3IgdGhhdCBiZWNhbWUgb25lIG9mIGhpcyB0cmFkZW1h
cmsgd29yZHMsIHByb25vdW5jZWQgaW4gaGlzIGRpc3RpbmN0aXZlbHkgTmV3IEVuZ2xhbmQgd2F5
LjwvcD48cD5IZSB3YXMgYSBzdHVkZW50IG9mIGhpc3Rvcnkgd2hvc2UgcmhldG9yaWMgZ2xvcmll
ZCBpbiB0aGUgZnV0dXJlLCBjaGFsbGVuZ2UgYW5kIGNoYW5nZS4gSGUgYmVjYW1lIGFuIGljb24g
ZXZlbiB0aG91Z2ggaGUgd2FzIGFuIGljb25vY2xhc3QuIEhlIGNvdWxkIGJlIGNvbGRseSByZWFs
aXN0aWMsIGJ1dCBoZSBwcmVhY2hlZCBpZGVhbGlzbS4gSGUgaG9ub3JlZCBpbnRlbGxlY3R1YWxz
IGJ1dCBtaXN0cnVzdGVkIGFic3RyYWN0IHRoaW5raW5nIGFuZCBpZGVvbG9neS4gSGUgcHJvbWlz
ZWQgZ3JlYXRlciBhZmZsdWVuY2UgYnV0IHByZWFjaGVkIGFnYWluc3QgY29tcGxhY2VuY3kuPC9w
PjxwPkhlIHdhcyBhIGZlcnZlbnQgQ29sZCBXYXJyaW9yIHdob3NlIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IHRy
aXVtcGhzIGNhbWUgaW4gdGhlIG5hbWUgb2YgcGVhY2UuIEhlIGF2b2lkZWQgbnVjbGVhciBob2xv
Y2F1c3QgZHVyaW5nIHRoZSBDdWJhbiBtaXNzaWxlIGNyaXNpcyBhbmQgbmVnb3RpYXRlZCBhIHBh
cnRpYWwgbnVjbGVhciB0ZXN0LWJhbiB0cmVhdHkgd2l0aCB0aGUgU292aWV0IFVuaW9uLiBIZSB0
b29rIG9mZmljZSB3aXRoIGEgbXVzY3VsYXIgcHJvbWlzZSB0aGF0IHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVz
IHdvdWxkICYjODIyMDtwYXkgYW55IHByaWNlLCBiZWFyIGFueSBidXJkZW4mIzgyMjE7IGluIHRo
ZSBiYXR0bGUgZm9yIGZyZWVkb20uIEJ1dCBmaXZlIG1vbnRocyBiZWZvcmUgaGlzIGRlYXRoLCBo
ZSBiZWNhbWUgYSBwcm9waGV0IG9mIHdoYXQgd291bGQgYmUgY2FsbGVkIGRldGVudGUsIGRlc2Ny
aWJpbmcgcGVhY2UgYXMgJiM4MjIwO3RoZSBuZWNlc3NhcnksIHJhdGlvbmFsIGVuZCBvZiByYXRp
b25hbCBtZW4uIjwvcD48cD5UaGVyZSB3YXMgYWxzbyB0aGUgY29udHJhc3QgYmV0d2VlbiB0aGUg
b3JnYW5pemluZyBzbG9nYW5zIG9mIGhpcyBEZW1vY3JhdGljIGZvcmViZWFycyBhbmQgaGlzIG93
bi4gV29vZHJvdyBXaWxzb24mIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7TmV3IEZyZWVkb20mIzgyMjE7IGFuZCBG
cmFua2xpbiBELiBSb29zZXZlbHQmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7TmV3IERlYWwmIzgyMjE7IHdlcmUg
cm9vdGVkIGluIGJyb2FkIGJ1dCBzcGVjaWZpYyBvYmplY3RpdmVzLiBLZW5uZWR5JiM4MjE3O3Mg
JiM4MjIwO05ldyBGcm9udGllciYjODIyMTsgd2FzIG1vcmUgam91cm5leSB0aGFuIGdvYWwsIG1v
cmUgdGVtcGVyYW1lbnQgYW5kIGRpc3Bvc2l0aW9uIHRoYW4gcHJvZ3JhbSBvciB3aXNoIGxpc3Qu
IEhlIHdhcyBhIHJlc3RsZXNzIGZpZ3VyZSBpbiBhIHJlc3RsZXNzIHRpbWUuPC9wPjxwPkhlIHdh
cyBhbHNvIG9uZSB2ZXJ5IGNhbm55IHBvbGl0aWNpYW4gd2hvIHJldm9sdXRpb25pemVkIHByZXNp
ZGVudGlhbCBjYW1wYWlnbnMsIGFzIFRob21hcyBPbGlwaGFudCBhbmQgQ3VydGlzIFdpbGtpZSBk
ZXNjcmliZSBpbiBUaGUgUm9hZCB0byBDYW1lbG90LCB0aGVpciBuZXcgYm9vayBvbiBLZW5uZWR5
JiM4MjE3O3MgZml2ZS15ZWFyIHF1ZXN0IGZvciB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UuIEhpcyBkYWQmIzgy
MTc7cyBtb25leSBjZXJ0YWlubHkgaGVscGVkLCBidXQgc28gZGlkIEtlbm5lZHkmIzgyMTc7cyB1
bmRlcnN0YW5kaW5nIG9mIGhpcyBuZWVkIHRvIHBsYXkgYSBsb25nIGdhbWUgb3V0c2lkZSB0aGUg
bGluZXMgb2YgY29udmVudGlvbi48L3A+PHA+SXQgaXMgZml0dGluZyB0aGF0IHdlIGhvbm9yZWQg
dGhlIDEwMHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IG9mIEpGSyYjODIxNztzIGJpcnRoIG9uIE1lbW9yaWFsIERh
eSwgd2hpY2ggc2FsdXRlcyB0aG9zZSB3aG8gZGllZCBmb3IgdGhlaXIgY291bnRyeS4gS2VubmVk
eSBhbmQgaGlzIG1vbWVudCBpbiBoaXN0b3J5IHdlcmUgc2hhcGVkIGJ5IHRoZSBleHBlcmllbmNl
cyBvZiB0aGUgR3JlYXRlc3QgR2VuZXJhdGlvbiBvZiB3aGljaCBoZSB3YXMgYSBwYXJ0LiBXb3Js
ZCBXYXIgSUkgdmV0ZXJhbnMgZGV2ZWxvcGVkIGEgZGVlcCBjb25maWRlbmNlIGluIHRoZSBjYXBh
Y2l0eSBvZiBBbWVyaWNhbnMgdG8gYWN0IGluIGNvbW1vbi48L3A+PHA+R292ZXJubWVudCYjODIx
NztzIHJvbGUgaW4gcHVzaGluZyBiYWNrIGFnYWluc3QgdGhlIERlcHJlc3Npb24gYW5kIHRoZW4g
YWNoaWV2aW5nIHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgTmF6aXMgYW5kIEltcGVyaWFsIEphcGFuIGJvbHN0
ZXJlZCB0aGVpciB2aWV3IG9mIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGFzIGFuIGluc3BpcmluZyBkZW1v
Y3JhdGljIG5hdGlvbiB0aGF0IHN0b29kIG9uIHRoZSByaWdodCBzaWRlIG9mIGhpc3RvcnkuIFRo
ZSBzaGFyZWQgc2FjcmlmaWNlcyBvZiBjb21iYXQgc3RyZW5ndGhlbmVkIHRoZSBjbGFpbXMgb2Yg
YSBjaXZpbCByaWdodHMgbW92ZW1lbnQgdGhhdCBLZW5uZWR5IGF0IGZpcnN0IHJlbHVjdGFudGx5
IGFuZCB0aGVuIHdob2xlaGVhcnRlZGx5IGVuZG9yc2VkLiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIGNvbmZyb250
ZWQgcHJpbWFyaWx5IHdpdGggYSBtb3JhbCBpc3N1ZSwmIzgyMjE7IEtlbm5lZHkgZGVjbGFyZWQg
b24gSnVuZSAxMSwgMTk2My4gJiM4MjIwO0l0IGlzIGFzIG9sZCBhcyB0aGUgU2NyaXB0dXJlcyBh
bmQgaXMgYXMgY2xlYXIgYXMgdGhlIEFtZXJpY2FuIENvbnN0aXR1dGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkxhdGVyIGluIHRoZSAxOTYwcywgbWFueSBBbWVyaWNhbnMgY2FtZSB0byBzZWUgcG9zdC1Xb3Js
ZCBXYXIgSUkgcGF0cmlvdGlzbSBhcyBuYWl2ZSBhbmQgdW5yZWFsaXN0aWMuIEVzcGVjaWFsbHkg
aW4gdGhlIGV5ZXMgb2YgdGhlIFZpZXRuYW0gV2FyJiM4MjE3O3Mgb3Bwb25lbnRzLCBpdCBjb3Vs
ZCBhbHNvIGJlIGRhbmdlcm91c2x5IGFycm9nYW50IGFuZCBzZWxmLXNlcnZpbmcuPC9wPjxwPkNv
bmZpZGVuY2UgaW4gZ292ZXJubWVudCB3YXMgc2FwcGVkLCBhbmQgYSBsb25nIGVyYSBvZiBkZWJ1
bmtpbmcgYmVnYW4uIEtlbm5lZHkmIzgyMTc7cyBvd24gcmVwdXRhdGlvbiBjYW1lIGluIGZvciBz
b21lIG9mIHRoYXQuIEhpcyBpbXBlcmZlY3Rpb25zLCBsb25nIGtub3duIHRvIGhpcyBmcmllbmRz
IGFuZCBzb21lIG9mIGhpcyBlbmVtaWVzLCBiZWNhbWUgcGFydCBvZiBoaXMgbGVnYWN5LjwvcD48
cD5ZZXQgS2VubmVkeSYjODIxNztzIGhlcm9pYyBzdGF0dXMgaGFzIG5ldmVyIGZhZGVkLCBhbmQg
bm90IHNpbXBseSBiZWNhdXNlIGhlIHdhcyB0YWtlbiBmcm9tIHVzIG9uIE5vdi4gMjIsIDE5NjMu
IEl0IHdhcyBhbiBhY3Qgb2YgdmlvbGVuY2UgdGhhdCBwcmVzYWdlZCBhIGRlY2FkZSB0aGF0IHdv
dWxkIGdyb3cgbW9yZSB2aW9sZW50IHN0aWxsLjwvcD48cD5BY3Jvc3Mgb3VyIGluY3JlYXNpbmds
eSByaWdpZCBwb2xpdGljYWwgZGl2aWRlcywgd2Ugc3RpbGwgdHJlYXN1cmUgaGlzIGNvb2wgYW5k
IGlyb25pYyBwZXJzcGVjdGl2ZSBvbiBsaWZlIHRoYXQgY29leGlzdGVkIHdpdGggYW4gaW5mZWN0
aW91cyBzZW5zZSBvZiBwdWJsaWMgc2VydmljZS4gSGUgZHJldyB0aG91c2FuZHMgdG8gZ292ZXJu
bWVudCBhbmQgdGVucyBvZiB0aG91c2FuZHMgdG8gYSBQZWFjZSBDb3JwcyB0aGF0IHdhcyBvbmUg
b2YgaGlzIHByb3VkZXN0IGNyZWF0aW9ucy48L3A+PHA+QW5kIGhlIGlzIHRoZSBwcmVzaWRlbnQg
d2hvIGlzIGZvcmV2ZXIgeW91bmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZXJlIGF0dGFjaGVz
IHRvIGhpbSBoaXMgeW91dGhmdWxuZXNzLCBoaXMgaG9wZSwgaGlzIHByb21pc2UsIGFuZCB0aGUg
Y291bnRyeSB3b24mIzgyMTc7dCBsZXQgdGhhdCBnbywmIzgyMjE7IHRoZSBoaXN0b3JpYW4gUm9i
ZXJ0IERhbGxlayBvbmNlIHRvbGQgTlBSLiBEYWxsZWsmIzgyMTc7cyBmaW5lIEtlbm5lZHkgYmlv
Z3JhcGh5IGlzIGFmZmVjdGluZ2x5IHRpdGxlZCBBbiBVbmZpbmlzaGVkIExpZmUuIEFsbCB0aGVz
ZSB5ZWFycyBsYXRlciwgd2Ugc2hhcmUgYSBjb2xsZWN0aXZlIHNlbnNlIG9mIGFuIHVuZmluaXNo
ZWQgZXJhLCBhbiB1bmZ1bGZpbGxlZCBwcm9taXNlIGFuZCBhIGxvc3Qgb3Bwb3J0dW5pdHkuPC9w
PjxwPk9uZSBvZiBLZW5uZWR5JiM4MjE3O3MgbW9zdCBhZG1pcmFibGUgdHJhaXRzIHdhcyBoaXMg
dGFsZW50IGZvciBtYWludGFpbmluZyBhIGNyaXRpY2FsIGRpc3RhbmNlIGZyb20gaGltc2VsZiBh
bmQgd2hvIGhlIGJlY2FtZS4gVGhlb2RvcmUgU29yZW5zZW4sIHdobyB3YXMgMjQgd2hlbiBoZSBm
aXJzdCB3ZW50IHRvIHdvcmsgZm9yIEpGSywgbm90ZWQgaW4gMTk2NSB0aGF0IGhpcyBvbGQgYm9z
cyB3YXMgJiM4MjIwO2EgY29uc3RhbnQgY3JpdGljJiM4MjIxOyBvZiBoaXMgb3duIG15dGguPC9w
PjxwPlNvIGxldCYjODIxNztzIG5vdCBteXRob2xvZ2l6ZSBLZW5uZWR5LiBCdXQgbGV0IHVzIHJl
bWVtYmVyIHdpdGggcmVzcGVjdCBhbmQgZ3JhdGl0dWRlIGEgbWFuIHdobyBzY29ybmVkIHRoZSB5
ZWFybmluZyBmb3IgJiM4MjIwO3RoZSBjb21mb3J0IG9mIG9waW5pb24gd2l0aG91dCB0aGUgZGlz
Y29tZm9ydCBvZiB0aG91Z2h0LiYjODIyMTsgS2VubmVkeSYjODIxNztzIHNlbGYtYXdhcmVuZXNz
LCBoaXMgZGVkaWNhdGlvbiB0byBkaXNjb3ZlcnksIGFuZCBoaXMgc3VjY2VzcyBpbiBtYXJzaGFs
aW5nIG91ciBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBlbmVyZ2llcyBpbiBhIG1vcmUgaG9wZWZ1bCB0aW1lIGFy
ZSBhIGdpZnQgdG8gdXMgc3RpbGwuPC9wPjxwPkRpb25uZSBpcyBhIFdhc2hpbmd0b24gUG9zdCBj
b2x1bW5pc3QuIEhlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzplamRpb25uZUB3
YXNocG9zdC5jb20iPmVqZGlvbm5lQHdhc2hwb3N0LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdp
dHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VKRGlvbm5lIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+Jm5ic3A7JiM2NDtFSkRpb25uZSZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.