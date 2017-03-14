Act regionally to curb flooding

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGlkZWEgb2YgbG9jYWwgZ292ZXJubWVudHMgd29ya2luZyB0b2dldGhlciB0byBzb2x2
ZSBjb21tb24gcHJvYmxlbXMgaW4gYSBjb3N0LWVmZmljaWVudCB3YXkgZ2V0cyBwbGVudHkgb2Yg
YXR0ZW50aW9uIGluIHRoZSBhYnN0cmFjdC4gV2hlbiBpdCBjb21lcyB0byB0YWtpbmcgYWN0aW9u
LCBtYW55IHdobyBlbWJyYWNlIHJlZ2lvbmFsaXNtIGZpbmQgZ2V0dGluZyB0aGUgZGV0YWlscyBy
aWdodCB0YWtlcyBtdWNoIHdvcmsuIFdoYXQmIzgyMTc7cyBpbXBvcnRhbnQgdG8ga2VlcCBpbiBt
aW5kIGluIHN1Y2ggc2l0dWF0aW9ucyBpcyB0aGUgb2JqZWN0aXZlIGluIHRoZSBlbmQ6IGJldHRl
ciBzZXJ2aWNlIGF0IHJlZHVjZWQgY29zdHMgdG8gdGF4cGF5ZXJzLjwvcD48cD5TdWNoIGNsZWFy
bHkgaXMgdGhlIGNhc2Ugd2l0aCB0aGUgZm9ybWF0aW9uIG9mIHRoZSBXb2xmIENyZWVrIFdhdGVy
c2hlZCBDb25zZXJ2YW5jeSBEaXN0cmljdCwgYSBjb29wZXJhdGl2ZSBlZmZvcnQgYW1vbmcgQmFy
YmVydG9uLCBOb3J0b24gYW5kIENvcGxleSBUb3duc2hpcCB0byBkZWFsIHdpdGggbG9uZ3N0YW5k
aW5nIGZsb29kaW5nIHByb2JsZW1zLiBBcyByZWNlbnRseSByZXBvcnRlZCBieSBQYXVsYSBTY2hs
ZWlzLCBhIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHN0YWZmIHdyaXRlciwgcmVwcmVzZW50YXRpdmVzIG9mIHRo
ZSB0aHJlZSBjb21tdW5pdGllcyBoYXZlIGRpc2NvdmVyZWQgdGhhdCB0aGUgZGlzdHJpY3QgdGhl
eSB3YW50IHRvIGZvcm0gb3ZlcmxhcHMgd2l0aCBhIGxhcmdlciBmbG9vZCBjb250cm9sIGRpc3Ry
aWN0LCB0aGUgTXVza2luZ3VtIFdhdGVyc2hlZCBDb25zZXJ2YW5jeSBEaXN0cmljdCwgZXN0YWJs
aXNoZWQgaW4gMTkzMy48L3A+PHA+Rm9ydHVuYXRlbHksIHNldmVyYWwgb3B0aW9ucyBhcmUgYXZh
aWxhYmxlIHRvIGVuYWJsZSB0aGUgV29sZiBDcmVlayBkaXN0cmljdCB0byBtb3ZlIGZvcndhcmQs
IGF2b2lkaW5nIHRoZSBwcm9zcGVjdCBvZiBzb21lIHJlc2lkZW50cyBvZiBCYXJiZXJ0b24gYW5k
IE5vcnRvbiBnZXR0aW5nIHRheGVkIHR3aWNlIGZvciBmbG9vZCBjb250cm9sLiBUaGF0IHByb2Js
ZW0gaXMgbGFyZ2VseSByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgdGhlIGZhaWx1cmUgb2YgU3VtbWl0IENvdW50
eSBFbmdpbmVlciBBbGFuIEJydWJha2VyJiM4MjE3O3MgcGxhbiB0byBjcmVhdGUgYSBjb3VudHl3
aWRlIHN0b3JtLXdhdGVyIHV0aWxpdHkgd2hlbiBtYW55IGNpdGllcyBhbHJlYWR5IGhhdmUgdGhl
aXIgb3duIHN0b3JtLXdhdGVyIGZlZXMuPC9wPjxwPlRvIGF2b2lkIGFuIG92ZXJsYXAsIHRoZSBN
dXNraW5ndW0gZGlzdHJpY3QgY291bGQgcmVsaW5xdWlzaCB0aGUgcGFydHMgb2YgaXRzIHNvdXRo
ZXJuIFN1bW1pdCBDb3VudHkgdGVycml0b3J5IGluIEJhcmJlcnRvbiBhbmQgTm9ydG9uIHRvIHRo
ZSBuZXcgV29sZiBDcmVlayBkaXN0cmljdC4gV2hpbGUgdGhhdCBwb3NzaWJpbGl0eSBoYXNuJiM4
MjE3O3QgYmVlbiBydWxlZCBvdXQgYnkgZWl0aGVyIHBhcnR5LCBsb2NhbCBvZmZpY2lhbHMgdmll
dyBpdCBhcyB1bmxpa2VseSBnaXZlbiBNdXNraW5ndW0mIzgyMTc7cyBsb25nZXIgaGlzdG9yeS4g
T3RoZXJ3aXNlLCB0aGUgYm91bmRhcmllcyBvZiB0aGUgbmV3IFdvbGYgQ3JlZWsgZGlzdHJpY3Qg
Y291bGQgYmUgYWx0ZXJlZCwgb3IgaXQgY291bGQgYmVjb21lIGFub3RoZXIgc3ViZGlzdHJpY3Qg
KHRoZXJlIGFscmVhZHkgYXJlIGZpdmUpIG9mIHRoZSBNdXNraW5ndW0gZGlzdHJpY3QuPC9wPjxw
PkFueSBvZiB0aGUgdGhyZWUgb3V0Y29tZXMgd291bGQgYmUgcHJlZmVyYWJsZSB0byB0aGUgcHJh
Y3RpY2Ugb2YgaW5kaXZpZHVhbCBjb21tdW5pdGllcyBzZWVraW5nIHRvIGRlYWwgd2l0aCB0aGVp
ciBzdG9ybS13YXRlciBwcm9ibGVtcyBvbiB0aGVpciBvd24uIEZsb29kaW5nIGRlZmllcyBwb2xp
dGljYWwgYm91bmRhcmllcy4gTm8gb25lIHdhbnRzIGEgcmVwZWF0IG9mIDIwMTMsIHdoZW4gc3Rv
cm0gcnVub2ZmIG1hZGUgcGFydHMgb2YgQmFyYmVydG9uLCBOb3J0b24gYW5kIENvcGxleSBUb3du
c2hpcCBpbXBhc3NhYmxlLjwvcD48cD5BcyBwbGFubmVycyBpbnZvbHZlZCBpbiB0aGUgTXVza2lu
Z3VtIGRpc3RyaWN0IHJlY29nbml6ZWQgbG9uZyBhZ28sIHRoZSBiZXN0IHdheSB0byBkZWFsIHdp
dGggZmxvb2RpbmcgaXMgdG8gZm9sbG93IHdhdGVyc2hlZCwgbm90IHBvbGl0aWNhbCwgYm91bmRh
cmllcy48L3A+PHA+QWZ0ZXIgYSBtZWV0aW5nIHdpdGggdGhlIE11c2tpbmd1bSBkaXN0cmljdCBz
aGVkIGxpZ2h0IG9uIHRoZSBvdmVybGFwLCBCYXJiZXJ0b24sIE5vcnRvbiBhbmQgQ29wbGV5IFRv
d25zaGlwIGFyZSBjb25zaWRlcmluZyB3aGF0IHRvIGRvIG5leHQsIHdoaWNoIGNvdWxkIGludm9s
dmUgZnVydGhlciBuZWdvdGlhdGlvbnMgd2l0aCB0aGUgbGFyZ2VyLCBlc3RhYmxpc2hlZCBjb25z
ZXJ2YW5jeSBkaXN0cmljdCBvciBhbHRlcmluZyB0aGUgZm9vdHByaW50IG9mIHRoZSBwcm9wb3Nl
ZCBXb2xmIENyZWVrIGRpc3RyaWN0LCBwZXJoYXBzIGluY2x1ZGluZyBtb3JlIG9mIHRoZSBXb2xm
IENyZWVrIHdhdGVyc2hlZCwgc3VjaCBhcyBkcmFpbmFnZSBhcmVhcyBpbiBTaGFyb24gVG93bnNo
aXAuPC9wPjxwPldoYXQgbXVzdCBiZSByZWNvZ25pemVkIGlzIHRoZSBwb3dlciBvZiBzdWNoIGRp
c3RyaWN0cyB0byBkZWxpdmVyIGVmZmVjdGl2ZSByZXN1bHRzLiBUaGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5t
ZW50IGVzdGltYXRlcyB0aGF0IHRoZSBNdXNraW5ndW0gZGlzdHJpY3QgaGFzIGF2b2lkZWQgJDEw
LjcgYmlsbGlvbiBpbiBmbG9vZCBkYW1hZ2UgdGhyb3VnaCBpdHMgc3lzdGVtIG9mIGRhbXMgYW5k
IHJlc2Vydm9pcnMuPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiwgTm9ydG9uIGFuZCBDb3BsZXkgVG93bnNoaXAg
YXJlIG9uIHRoZSByaWdodCB0cmFjayBpbiBwdXJzdWluZyBhIHJlZ2lvbmFsIGFwcHJvYWNoLiBX
aGF0ZXZlciB0aGUgc29sdXRpb24gdG8gdGhlIG92ZXJsYXAsIHRoZSB0aHJlZSBjb21tdW5pdGll
cyBzdGFuZCB0byBiZW5lZml0IGluIHRoZSBsb25nIHRlcm0gZnJvbSB3b3JraW5nIHRvZ2V0aGVy
IHRvIGNvbnRyb2wgdGhlaXIgbXV0dWFsIGZsb29kaW5nIHByb2JsZW0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.