Anthem takes leave of Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UmVjYWxsIHdoYXQgZXhlY3V0aXZlcyBvZiBBbnRoZW0gQmx1ZSBDcm9zcyBhbmQgQmx1ZSBl
eHBsYWluZWQgaW4gbGF0ZSBBcHJpbC4gVGhleSBzdHJlc3NlZCB0aGF0IHRoZSBtYXJrZXRwbGFj
ZSBleGNoYW5nZSBmb3IgcHVyY2hhc2luZyBpbmRpdmlkdWFsIGhlYWx0aCBpbnN1cmFuY2UgcG9s
aWNpZXMgd2FzIGltcHJvdmluZywgc29tZXRoaW5nIGVjaG9lZCBieSBTdGFuZGFyZCAmYW1wOyBQ
b29yJiM4MjE3O3MgYW5kIHRoZSBDb25ncmVzc2lvbmFsIEJ1ZGdldCBPZmZpY2UuIFRoZSBleGVj
dXRpdmVzIG1hZGUgY2xlYXIgdG8gc3RhdGVzIHRoYXQgaWYgaW5zdXJlcnMgZGlkIG5vdCByZWNl
aXZlIHNvbWUgY2VydGFpbnR5IGFib3V0IHRoZSBmdW5kaW5nIG9mIGNvc3Qtc2hhcmluZyByZWR1
Y3Rpb24gcGF5bWVudHMsIGtleSBzdWJzaWRpZXMgZm9yIHRoZSBjb21wYW5pZXMgYW5kIGxvdy1p
bmNvbWUgY3VzdG9tZXJzLCB0aGV5IHdvdWxkIHdlaWdoIHdoZXRoZXIgdG8gaW5jcmVhc2UgZHJh
bWF0aWNhbGx5IHRoZSBwcmVtaXVtcyBBbnRoZW0gY2hhcmdlcyBvciBjZWFzZSBvcGVyYXRpbmcg
aW4gdGhlIGV4Y2hhbmdlLjwvcD48cD5PbiBUdWVzZGF5LCBPaGlvIHJlY2VpdmVkIGl0cyBub3Rp
Y2UuIEZhY2luZyBhIGRlYWRsaW5lIHRvIHByb3Bvc2UgaXRzIHJhdGVzIGZvciBuZXh0IHllYXIs
IEFudGhlbSBhbm5vdW5jZWQgdGhhdCBpdCB3aWxsIGV4aXQgdGhlIHN0YXRlLiBUaGF0IGxlYXZl
cyByb3VnaGx5IDEwLDAwMCBwZW9wbGUgaW4gMTggY291bnRpZXMgd2l0aG91dCBhbiBpbnN1cmFu
Y2UgcGxhbi4gQW5vdGhlciA1NiwwMDAgYWNyb3NzIHRoZSBzdGF0ZSBtdXN0IGZpbmQgYW4gYWx0
ZXJuYXRpdmUgZm9yIGhlYWx0aCBjb3ZlcmFnZS48L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlIERlcGFydG1lbnQg
b2YgSW5zdXJhbmNlIGZpbmdlcmVkIHRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0IGFzIHRoZSBjdWxw
cml0LCBjaXRpbmcgYSAmIzgyMjA7d2Vha2VuaW5nJiM4MjIxOyBvZiB0aGUgaW5zdXJhbmNlIGV4
Y2hhbmdlICYjODIyMDt0aGUgcGFzdCBmZXcgeWVhcnMuJiM4MjIxOyBVLlMuIFJlcC4gUGF0IFRp
YmVyaSwgYSBDb2x1bWJ1cyBSZXB1YmxpY2FuLCBlY2hvZWQgdGhlIGFyZ3VtZW50IG9mIFByZXNp
ZGVudCBUcnVtcCBhYm91dCBob3cgdGhlIGFjdCBpcyAmIzgyMjA7Y29sbGFwc2luZyB1bmRlciBp
dHMgb3duIHdlaWdodC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFjdHVhbGx5LCBhcyB0aGUgQW50aGVtIGV4ZWN1
dGl2ZXMgaW5kaWNhdGVkLCB0aGUgcHJvYmxlbXMgY291bGQgYmUgZml4ZWQsIHJlc3RvcmluZyB0
aGUgJiM4MjIwO3N0YWJpbGl0eSYjODIyMTsgdGhlIEluc3VyYW5jZSBEZXBhcnRtZW50IHJpZ2h0
bHkgc2VlcyBhcyBuZWVkZWQuIFRob3NlIHdobyBlbmdpbmVlcmVkIHRoZSBleGNoYW5nZXMgcmVj
b2duaXplZCB0aGF0IGFkanVzdG1lbnRzIGFuZCByZXBhaXJzIHdvdWxkIGJlIHJlcXVpcmVkLCBz
b21ldGhpbmcgc28gY29tcGxpY2F0ZWQgbm90IGxpa2VseSB0byBvcGVyYXRlIGZsYXdsZXNzbHku
IFRoZXkgY3JlYXRlZCBmaW5hbmNpYWwgY3VzaGlvbnMgZm9yIGluc3VyZXJzLCBhbGVydCB0byB0
aGUgbGVhcCB0aGUgY29tcGFuaWVzIHdlcmUgdGFraW5nLjwvcD48cD5PbmUgaW1wb3J0YW50IGN1
c2hpb24gY29tZXMgaW4gdGhlIGZvcm0gb2YgdGhlIGNvc3Qtc2hhcmluZyByZWR1Y3Rpb24gcGF5
bWVudHMuIFRoZSBhY3QgcmVxdWlyZXMgaW5zdXJlcnMgdG8gb2ZmZXIgdGhvc2Ugd2l0aCBsb3cg
aW5jb21lcyBwb2xpY2llcyB0aGF0IGhhdmUgbG93ZXIgZGVkdWN0aWJsZXMgYW5kIGNvLXBheW1l
bnRzLiBUaGF0IGhlbHBzIG1ha2UgdGhlIHBvbGljaWVzIG1vcmUgYWZmb3JkYWJsZS4gVGhlIGZl
ZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCB0aGVuIHJlaW1idXJzZXMgdGhlIGluc3VyZXJzIGZvciB0aGUgY29z
dCwgYW1vdW50aW5nIHRvICQ3IGJpbGxpb24gYSB5ZWFyLiBBbnRoZW0gYW5kIG90aGVycyB3YW50
ZWQgYXNzdXJhbmNlIHRoZSBwYXltZW50cyB3b3VsZCBiZSB0aGVyZS48L3A+PHA+VW5mb3J0dW5h
dGVseSwgbmVpdGhlciB0aGUgVHJ1bXAgV2hpdGUgSG91c2Ugbm9yIHRoZSBSZXB1YmxpY2FuLWxl
ZCBDb25ncmVzcyBoYXMgYmVlbiBoZWxwZnVsLiBBcyBKdW5lIGFwcHJvYWNoZWQsIHRoZSBhZG1p
bmlzdHJhdGlvbiBhZ2FpbiBwbGF5ZWQgY295LCBhbmQgaXQgc3RpbGwgaXMgZG9pbmcgc28uIElu
IDIwMTQsIEhvdXNlIFJlcHVibGljYW5zIGZpbGVkIGEgbGF3c3VpdCBzZWVraW5nIHRvIGhhbHQg
dGhlIHBheW1lbnRzLCB0aG91Z2ggdGhlIGp1ZGdlIHJ1bGVkIHRoZSBwYXltZW50cyBjb3VsZCBj
b250aW51ZSB3aGlsZSB0aGUgY2FzZSBpcyBwZW5kaW5nLjwvcD48cD5FdmVuIGEgc2ltcGxlIGRl
Y2xhcmF0aW9uIGZyb20gdGhlIHByZXNpZGVudCB0aGF0IGhlIHdpbGwgc3RpY2sgd2l0aCB0aGUg
cGF5bWVudHMgdW50aWwgdGhlIG1hdHRlciBpcyByZXNvbHZlZCBpbiB0aGUgY291cnRzIG9yIHRo
ZSBlbmFjdG1lbnQgb2YgYSByZXBsYWNlbWVudCB3b3VsZCBsaWtlbHkgaGF2ZSBoZWxwZWQgdG8g
a2VlcCBBbnRoZW0gaW4gdGhlIGV4Y2hhbmdlLiBUaGUgQ2VudGVyIG9uIEJ1ZGdldCBhbmQgUG9s
aWN5IFByaW9yaXRpZXMgbm90ZXMgdGhhdCBpbnN1cmVycyBpbiBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBhbmQg
UGVubnN5bHZhbmlhIHNhaWQgdGhlaXIgcmF0ZSBpbmNyZWFzZXMgd291bGQgYmUgb25lLXRoaXJk
IG9yIGxlc3Mgb2YgbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgJiM4MjEyOyB3aXRoIGEgY29tbWl0bWVudCB0
byB0aGUgY29zdC1zaGFyaW5nIHJlZHVjdGlvbiBwYXltZW50cyBhbmQgc3Ryb25nZXIgZW5mb3Jj
ZW1lbnQgb2YgdGhlIGluZGl2aWR1YWwgbWFuZGF0ZS48L3A+PHA+QXMgaXQgaXMsIHRoZSB1bmNl
cnRhaW50eSBpcyB0b28gbXVjaCBmb3IgY29tcGFuaWVzIGRlcGVuZGVudCBvbiBmb3JlY2FzdHMg
Zm9yIHRoZSBsb25nIHRlcm0uIFNvIHRoZSBkZXBhcnR1cmUgb2YgQW50aGVtIGZyb20gdGhlIGV4
Y2hhbmdlIGlzIGxlc3MgYWJvdXQgdGhlIGZsYXdzIGluIG9mIHRoZSBsYXcgYW5kIG1vcmUgYWJv
dXQgYSBmb3JtIG9mIGRlbGliZXJhdGUgZGVzdHJ1Y3Rpb24uIFRoZSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIFJl
cHVibGljYW4gYWxsaWVzLCBzdGlsbCB3aXRob3V0IGEgcmVzcG9uc2libGUgcmVwbGFjZW1lbnQs
IGFwcGVhciBkZXRlcm1pbmVkIG5vdCB0byBzZWUgdGhlIEFmZm9yZGFibGUgQ2FyZSBBY3Qgd29y
ayBidXQgdG8gYnJhbmQgdGhlIGxhdyBhIGZhaWx1cmUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.