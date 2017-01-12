Decision for the Summa board

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGJvYXJkIG9mIGRpcmVjdG9ycyBvZiBTdW1tYSBIZWFsdGggYXJlIHBsZWFzZWQgd2l0
aCB0aGUgcHJvZ3Jlc3Mgb2YgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiB0aGUgcGFzdCB0d28geWVhcnMuIFRo
YXQgY29uY2x1c2lvbiByaW5ncyBjbGVhciBpbiB0aGUgc3RhdGVtZW50IGl0IGlzc3VlZCBvbiBX
ZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLiBUaGUgZGlyZWN0b3JzIGhpZ2hsaWdodGVkIGFtb25nIHRoZSAm
IzgyMjA7YmlnZ2VzdCBhY2hpZXZlbWVudHMmIzgyMjE7IHRoZSAkMzUwIG1pbGxpb24gbWFrZW92
ZXIgb2YgZmFjaWxpdGllcywgYW4gaW1wcm92ZWQgZmluYW5jaWFsIHBvc2l0aW9uIGFuZCBoaWdo
IG1hcmtzIGZvciBOZXdIZWFsdGggQ29sbGFib3JhdGl2ZSwgdGhlIFN1bW1hIGFjY291bnRhYmxl
IGNhcmUgb3JnYW5pemF0aW9uLjwvcD48cD5UaGVzZSBhZHZhbmNlcyBhcmUgcmVhbCBhbmQgZGVz
ZXJ2ZSBwcmFpc2UuPC9wPjxwPk9uZSBpdGVtIHRoYXQgcHJvYmFibHkgZGlkIG5vdCBhcHBlYXIg
b24gdGhlIHRvLWRvIGxpc3QgZm9yIFRob21hcyBNYWxvbmUgd2hlbiBoZSBiZWNhbWUgcHJlc2lk
ZW50IGFuZCBjaGllZiBleGVjdXRpdmUgdHdvIHllYXJzIGFnbyBpczogRnVlbCBhIHJldm9sdCBh
bW9uZyBodW5kcmVkcyBvZiBwaHlzaWNpYW5zIHdpdGggdGllcyB0byB0aGUgU3VtbWEgc3lzdGVt
LiBZZXQgdGhhdCByZXN1bHQgdGhyZWF0ZW5zIHRvIGVyb2RlIHNpZ25pZmljYW50bHkgd2hhdCBT
dW1tYSBoYXMgYWNjb21wbGlzaGVkLjwvcD48cD5Gb3IgYWxsIHRoZSBkaXNjdXNzaW9uIG9mIHRo
ZSBmYWlsZWQgbmVnb3RpYXRpb25zIHRoYXQgdHJpZ2dlcmVkIHRoZSBhYnJ1cHQgY2hhbmdlIGlu
IGVtZXJnZW5jeSBwaHlzaWNpYW5zLCB0aGUgbGFyZ2VyIGNvbmNlcm4gZm9yIHRob3NlIHdobyBz
ZWUgU3VtbWEgYXMgc3VjaCBhIHZhbHVhYmxlIGNvbnRyaWJ1dG9yIHRvIHRoZSBsYXJnZXIgY29t
bXVuaXR5IGlzIHRoZSBicm9hZGVyIHJlYWN0aW9uIGFtb25nIHBoeXNpY2lhbnMuIFRoZXkgaGF2
ZSBpc3N1ZWQgbXVsdGlwbGUgc3RhdGVtZW50cyBvZiBuby1jb25maWRlbmNlIGluIE1hbG9uZSYj
ODIxNztzIGxlYWRlcnNoaXAuIFRoZXkgaGF2ZSB0YWxrZWQgYWJvdXQgdGhlIGVtZXJnZW5jeSBw
aHlzaWNpYW5zIGVwaXNvZGUgYXMgJiM4MjIwO3RoZSBsYXN0IHN0cmF3LiYjODIyMTs8L3A+PHA+
VGhlIGN1bHR1cmUgYXQgU3VtbWEgaGFzIGJlZW4gZGVzY3JpYmVkIGFzIHR5cmFubmljYWwgYW5k
IGFmZmxpY3RlZCB3aXRoIGZlYXIuIE9uZSB0ZW1wdGF0aW9uIGlzIHRvIHZpZXcgdGhlIGNsYXNo
IGFzIHNpbXBseSBhYm91dCBidXNpbmVzcywgb3IganVzdCBwYXJ0IG9mIHRoZSB0dXJtb2lsIGlu
IGhlYWx0aCBjYXJlLCBvciBkcml2ZW4gYnkgbG9jYWwgY29uZmxpY3RzIG9mIGludGVyZXN0LiBZ
ZXQgbXVjaCBvZiBoZWFsdGggY2FyZSBmYWNlcyBzaW1pbGFyIGNoYWxsZW5nZXMuIEZldyBzeXN0
ZW1zIGhhdmUgcmVhY2hlZCB0aGUgaGFyZCBmZWVsaW5ncyBleHByZXNzZWQgd2l0aGluIFN1bW1h
LjwvcD48cD5UaGUgcmlzayBpcyB0aGF0IGlmIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgYXJlIG5vdCByZXBhaXJl
ZCwgdGhlIHJlcHV0YXRpb24gb2YgdGhlIGluc3RpdHV0aW9uIHN1ZmZlcnMsIHRoZSBxdWFsaXR5
IG9mIGxlYWRlcnNoaXAgamVvcGFyZGl6aW5nIHRoZSBxdWFsaXR5IG9mIGNhcmUuPC9wPjxwPlRo
ZSBib2FyZCBvZiBkaXJlY3RvcnMgYWxsdWRlZCB0byBhbGwgb2YgdGhpcyBpbiBpdHMgc3RhdGVt
ZW50LCBub3RpbmcgdGhhdCB0aGUgcmVjZW50IGZhbGxvdXQgJiM4MjIwO2hhcyBicm91Z2h0IHRv
IGxpZ2h0IHRoZSBuZWVkIGZvciBncmVhdGVyIGVuZ2FnZW1lbnQgd2l0aCBvdXIgZW1wbG95ZWVz
IGFuZCBwaHlzaWNpYW5zLiYjODIyMTsgUHV0IGFzaWRlIGV4YW1pbmluZyBob3cgdGhpbmdzIGdv
dCB0byB0aGlzIHBvaW50LiBUaGUgYm9hcmQgaGFzIGNvbW1pdHRlZCB0byBlbWJyYWNpbmcgJiM4
MjIwO3RoaXMgZW5nYWdlbWVudCBhcyBhIGNyaXRpY2FsIGdvYWwgZm9yIHRoZSBjb21pbmcgeWVh
ci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkV2ZW4gdGhlIGFsb29mIE1hbG9uZSwgd2hvIGlnbm9yZWQgdGhlIGFk
dmljZSBzbyBtYW55IHBhcmVudHMgZ2l2ZSB0aGVpciBjaGlsZHJlbiBhYm91dCBob3cgZm9vbGlz
aCBhY3RzIG9uIEZhY2Vib29rIGVhc2lseSBjYXRjaCB1cCB3aXRoIHlvdSwgYWNrbm93bGVkZ2Vk
IGluIGhpcyBvd24gbWVtbyB0aGlzIHdlZWsgdGhlICYjODIyMDtuZWVkIHRvIG1ha2Ugc29tZSBj
aGFuZ2VzIGluIG91ciBsZWFkZXJzaGlwIGN1bHR1cmUuJiM4MjIxOyBIZSBjb21taXR0ZWQgdG8g
ZG9pbmcgJiM4MjIwO2EgYmV0dGVyIGpvYiBvZiBsaXN0ZW5pbmcgdG8gdGhlIHZhbHVhYmxlIGlu
cHV0IHRoYXQgb3VyIHBoeXNpY2lhbnMgYW5kIG90aGVyIGVtcGxveWVlcyBoYXZlIHRvIG9mZmVy
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3VjaCB3b3JkcyBhcmUgZXhwZWN0ZWQgaW4gdGhlc2UgY2lyY3Vtc3Rh
bmNlcy4gVGhlIGFwcGFyZW50IHRlc3QgZm9yIHRoZSBTdW1tYSBib2FyZCBpcyBkZWNpZGluZyB3
aGV0aGVyIE1hbG9uZSBoYXMgdGhlIGxlYWRlcnNoaXAgc2tpbGxzIHRvIGFjaGlldmUgdGhpcyAm
IzgyMjA7Y3JpdGljYWwgZ29hbC4mIzgyMjE7IElmIHBoeXNpY2lhbnMgaGF2ZSB0aGVpciBvd24g
YWdlbmRhcywgdGhhdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGxlYXZlIG1hbmFnZW1lbnQgb2ZmIHRoZSBob29r
IGZvciB0aGUgY3VsdHVyZSBvZiB0aGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbS4gVGhlIHJlbWluZGVyIHNob3Vs
ZG4mIzgyMTc7dCBiZSBuZWNlc3NhcnkgdGhhdCBzbyBtYW55IHBoeXNpY2lhbnMgYXJlIGtleSB0
byB0aGUgYWNoaWV2ZW1lbnRzIG9mIFN1bW1hLjwvcD48cD5ObyBvbmUgd2l0aCB0aGUgaW50ZXJl
c3RzIG9mIHRoZSBBa3JvbiBjb21tdW5pdHkgZm9yZW1vc3QgaW4gbWluZCBsaWtlcyB3aGF0IGlz
IGhhcHBlbmluZyB0byB0aGlzIGFuY2hvciBpbnN0aXR1dGlvbi4gSXQgbWF5IGJlIFRob21hcyBN
YWxvbmUgaGFzIGFjaGlldmVkIGFsbCB0aGF0IGhlIGNhbi4gSWYgdGhlIFN1bW1hIGJvYXJkIGRl
Y2lkZXMgb3RoZXJ3aXNlLCBpdCBoYXMgYW4gb2JsaWdhdGlvbiB0byBlbnN1cmUgdGhhdCBoZSBr
ZWVwcyBoaXMgY29tbWl0bWVudCB0byByYWlzZSBoaXMgZ2FtZS4gVG9vIG11Y2ggaXMgYXQgc3Rh
a2UgZm9yIFN1bW1hIGFuZCB0aGUgcmVzdCBvZiB1cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.