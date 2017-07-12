Downtown at a ‘tipping point’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S3lsZSBLdXR1Y2hpZWYgc2VlcyBkb3dudG93biBBa3JvbiBhdCBhICYjODIyMDt0aXBwaW5n
IHBvaW50LiYjODIyMTsgVGhlIHByb2dyYW0gZGlyZWN0b3IgaGVyZSBmb3IgdGhlIEpvaG4gUy4g
YW5kIEphbWVzIEwuIEtuaWdodCBGb3VuZGF0aW9uIHdhbnRzIHRvIGhlbHAgcHVzaCB0aGluZ3Mg
aW4gdGhlIHJpZ2h0IGRpcmVjdGlvbiwgdGh1cywgdGhlIGFubm91bmNlbWVudCB0aGlzIHdlZWsg
dGhhdCB0aGUgZm91bmRhdGlvbiB3aWxsIGNvbnRyaWJ1dGUgJDEuNSBtaWxsaW9uIHRvIHRoZSBE
b3dudG93biBBa3JvbiBQYXJ0bmVyc2hpcCB3aXRoIHRoZSBpZGVhIG9mIGVuaGFuY2luZyBwdWJs
aWMgc3BhY2VzIGFuZCBudXJ0dXJpbmcgc21hbGwgYnVzaW5lc3Nlcy48L3A+PHA+VGhlIHRoaW5r
aW5nIGlzIGNvcnJlY3QuIE1hbnkgcGllY2VzIG9mIGFuIGltcHJvdmVkIGRvd250b3duIGFyZSBp
biBtb3Rpb24uIFRoZXkgcmFuZ2UgZnJvbSB0aGUgcmVub3ZhdGlvbiBvZiB0aGUgQ2l0eSBDZW50
ZXIgSG90ZWwgdG8gdGhlIGludmVzdG1lbnQgaW4gdGhlIGxvbmctdHJvdWJsZWQgYmxvY2sgYmV0
d2VlbiB0aGUgQ2l2aWMgVGhlYXRyZSBhbmQgQm93ZXJ5IFN0cmVldCB0byB0aGUgZmVkZXJhbCBU
SUdFUiBncmFudCBmb3IgYmlrZSBsYW5lcywgc2lkZXdhbGtzIGFuZCBhIHJvdW5kYWJvdXQgYXQg
TWlsbCBhbmQgU291dGggTWFpbi48L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIGVub3VnaCBwcm9taXNpbmcgcGll
Y2VzIGluIHBsYXkgdG8gY29uc2lkZXIgaG93IGRpZmZlcmVudCBkb3dudG93biBtYXkgbG9vayBp
biBhIHllYXIgb3IgdHdvIG9yIHRocmVlLiBDb25zaWRlciB0aGUgcHJvc3BlY3Qgb2YgbW9yZSBy
ZXNpZGVuY2VzLCB0aGUgY3VycmVudCA0NzUgb3Igc28gYXBhcnRtZW50cyBpbmNyZWFzaW5nIGJ5
IHRoZSByb3VnaGx5IDI3MCBub3cgaW4gcGxhbnMuIEFrcm9uIGhhcyBiZWVuIGJlaGluZCB0aGUg
Y3VydmUgb2YgeW91bmcgcHJvZmVzc2lvbmFscyBsb2NhdGluZyBhdCB0aGUgY2l0eSBjb3JlLCBQ
aXR0c2J1cmdoIGFuZCBDbGV2ZWxhbmQgbWFraW5nIHN1YnN0YW50aWFsIGdhaW5zIHRoZSBwYXN0
IGRlY2FkZS48L3A+PHA+VGhlIHB1cnBvc2Ugb2YgdGhpcyBsYXRlc3QgS25pZ2h0IEZvdW5kYXRp
b24gZ3JhbnQgaXMgdG8gYnVpbGQgb24gYXJlYXMgb2YgYWN0aXZpdHksIGRyYXdpbmcgcGVvcGxl
IGludG8gdGhlIHN0cmVldHMsIGNyZWF0aW5nIHNvbWV0aGluZyBtb3JlIHZpYnJhbnQgYW5kIGF0
dHJhY3RpdmUgdGhyb3VnaCBjb25uZWN0aW9ucy48L3A+PHA+U3V6aWUgR3JhaGFtLCB0aGUgY2hp
ZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mIHRoZSBEb3dudG93biBBa3JvbiBQYXJ0bmVyc2hpcCwgcG9pbnRzIHRv
IHR3byBhcmVhcywgdGhlIHBvcnRpb24gb2YgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gY2FtcHVz
IG9uIEJyb2Fkd2F5IGFuZCB0aGUgQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbCBjYW1wdXMsIGJh
cmVseSBhIDE1IG1pbnV0ZSB3YWxrIGF3YXkuIERldmVsb3AgYSBsaW5rIGJldHdlZW4gdGhlIHR3
bywgdGhyb3VnaCBsaWdodGluZywgc2lnbmFnZSwgZWF0ZXJpZXMgYW5kIG90aGVyIGFtZW5pdGll
cywgYW5kIGEgbW9zdGx5IG5vcnRoLXNvdXRoIGRvd250b3duIGhhcyBhIG5ldyBlYXN0LXdlc3Qg
Y29ycmlkb3IuPC9wPjxwPkNvbnNpZGVyIENhc2NhZGUgUGxhemEsIHdoZXJlICQ0LjUgbWlsbGlv
biBoYXMgYmVlbiBpbnZlc3RlZCBpbiB0aGUgc3RydWN0dXJlIHdpdGggdG9vIGxpdHRsZSBpbXBy
b3ZlbWVudCBpbiBpdHMgbG9vayBhbmQgZmVlbC4gR3JhaGFtIGFuZCBoZXIgcGFydG5lcnNoaXAg
Y29sbGVhZ3VlcyB3aWxsIGJlIGxvb2tpbmcgdG8gbWFrZSB0aGUgcGxhY2UgZ3JlZW4gYW5kIG1v
cmUgaW52aXRpbmcsIHNlZWtpbmcgdG8gbGV2ZXJhZ2UgdGhlIGNvbWluZyByZXNpZGVuY2VzIGFu
ZCB0aGUgb2ZmaWNlcyBhbHJlYWR5IHRoZXJlLiBUaGUgTm9ydGggSGlnaCBjbHVzdGVyIG9mIGJ1
c2luZXNzZXMgYWxzbyB3aWxsIGJlIGEgZm9jdXMsIHB1cnN1aW5nIHdheXMsIHNheSwgdG8gc3Bp
bGwgb250byB0aGUgc2lkZXdhbGssIHRodXMsIGx1cmluZyBhbmQgZW5nYWdpbmcgcGVvcGxlIG9u
IGZvb3QuPC9wPjxwPldoYXQgYm9sc3RlcnMgdGhlIGNvbmNlcHQgb2YgdGhlIGdyYW50IGlzIHRo
YXQgdGhlIERvd250b3duIEFrcm9uIFBhcnRuZXJzaGlwIGhhcyBiZWVuIGRyaXZlbiBieSBkYXRh
LiBXaXRoIGhlbHAgZnJvbSBleHBlcnRzLCBpdCBoYXMgaWRlbnRpZmllZCB0aGUgYXJlYXMgb2Yg
c3RyZW5ndGggdXBvbiB3aGljaCB0byBidWlsZCwgZm9yIGluc3RhbmNlLCB0aGUgMSwwMDAgc3R1
ZGVudHMgcGVyIGhvdXIgYXQgVW5pdmVyc2l0eSBBdmVudWUgYW5kIEJyb2Fkd2F5LiBJdCBrbm93
cyB0aGUgdHJ1ZSBtZWFzdXJlIG9mIGFuIGltcHJvdmluZyBkb3dudG93biBpcyBhZGRpdGlvbmFs
IHN0b3JlZnJvbnRzIGFuZCBwZW9wbGUgY29taW5nIHRocm91Z2ggdGhlIGRvb3IuPC9wPjxwPlRo
ZXJlIGlzIHJlYXNzdXJhbmNlLCB0b28sIGluIG90aGVyIGNpdGllcyBhZHZhbmNpbmcgdGhlaXIg
ZG93bnRvd25zLiBUaGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWVhbiBBa3JvbiB3aWxsIHN1Y2NlZWQgd2l0
aCBsaXR0bGUgc3dlYXQuIFRoaXMgaXMgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgdGFrZXMgc3VzdGFpbmVkIGF0
dGVudGlvbiwgY29sbGVjdGl2ZSB3b3JrLCB0aGUgcHJvY2VzcyBzdGVwIGJ5IHN0ZXAuPC9wPjxw
PkZvciBBa3JvbiwgdGhlIDIwMjAgY2Vuc3VzIHdpbGwgYmUgYSBtaWxlcG9zdCwgYW4gZWFybHkg
bWVhc3VyZSBvZiBwcm9ncmVzcywgb3Igbm90LCBpbiBoYWx0aW5nIHRoZSBwb3B1bGF0aW9uIGRl
Y2xpbmUsIHRoZSBsZWFkaW5nIHByaW9yaXR5IG9mIE1heW9yIERhbiBIb3JyaWdhbi4gQSBrZXkg
ZWxlbWVudCB3aWxsIGJlIHdoZXRoZXIgZG93bnRvd24gdGlwcyBpbiB0aGUgcmlnaHQgZGlyZWN0
aW9uLiBXaXRoICQxLjUgbWlsbGlvbiwgdGhlIERvd250b3duIEFrcm9uIFBhcnRuZXJzaGlwIGlz
IHNlZWtpbmcgdG8gaW1wcm92ZSB0aGUgb2Rkcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.