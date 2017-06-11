ECOT owes. Start the payback

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFN0YXRlIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiBtZWV0cyB0b2RheSwgYW5kIHRoZSBtZW1i
ZXJzIGhhdmUgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gc3RyaWtlIGEgYmxvdyBmb3IgYWNjb3VudGFiaWxp
dHkgYW5kIHF1YWxpdHkgaW4gdGhlIGZ1bmRpbmcgb2YgcHVibGljIHNjaG9vbHMuIEEgbW9udGgg
YWdvLCBhIHN0YXRlIGhlYXJpbmcgb2ZmaWNlciBydWxlZCB0aGF0IHRoZSBFbGVjdHJvbmljIENs
YXNzcm9vbSBvZiBUb21vcnJvdyBmYWlsZWQgdG8ganVzdGlmeSByb3VnaGx5IDYwIHBlcmNlbnQg
b2YgaXRzIGVucm9sbG1lbnQuIE5vdyBpcyB0aGUgbW9tZW50IGZvciB0aGUgYm9hcmQgdG8gb3Jk
ZXIgdGhhdCB0aGUgb25saW5lIHNjaG9vbCBwYXkgYmFjayB0aGUgbW9uZXkgaXQgY2xhaW1lZCB1
bmRlciBmYWxzZSBwcmV0ZW5zZXMuPC9wPjxwPkVDT1QgdHJpZWQgdG8ga2VlcCB0aGUgbWF0dGVy
IGZyb20gdGhlIGJvYXJkIGFnZW5kYS4gRm9ydHVuYXRlbHksIG9uIFdlZG5lc2RheSwgdGhlIEZy
YW5rbGluIENvdW50eSBDb3VydCBvZiBBcHBlYWxzIHVuYW5pbW91c2x5IGRlbmllZCBpdHMgcmVx
dWVzdC48L3A+PHA+VGhlIG9ubGluZSBzY2hvb2wgaGFzIGJlZW4gbm90aGluZyBpZiBub3QgYnJh
emVuLiBJdCBoYXMgYXJndWVkIGZvciBtb250aHMsIHRocm91Z2ggaXRzIGxvYmJ5aXN0cyBhbmQg
aW4gY291cnQsIHRoYXQgaXQgZG9lcyBub3QgaGF2ZSBhbiBvYmxpZ2F0aW9uIHRvIGVuc3VyZSB0
aGF0IHN0dWRlbnRzIGFjdHVhbGx5IHBhcnRpY2lwYXRlIGluIGxlYXJuaW5nLiBJdCBmaW5kcyBz
YXRpc2ZhY3RvcnkgdGhlIG1lcmUgZW5yb2xsbWVudCwgb3IgcHJlc2VudGluZyB0aGUgb3Bwb3J0
dW5pdHkuIEl0IGFyZ3VlcyB0aGUgc3RhdGUgYWdyZWVkIHdpdGggc3VjaCB0aGlua2luZy48L3A+
PHA+VGh1cywgYXMgdGhlIGNvdXJ0cywgdGhlIHN0YXRlIERlcGFydG1lbnQgb2YgRWR1Y2F0aW9u
IGFuZCBhIGhlYXJpbmcgb2ZmaWNlciBoYXZlIGZvdW5kLCBFQ09UIHJlcG9ydGVkIDE1LDMyMiBm
dWxsLXRpbWUgc3R1ZGVudHMgaW4gdGhlIDIwMTUtMTYgc2Nob29sIHllYXIsIHlldCBpdHMgZG9j
dW1lbnRzIHZlcmlmeSBqdXN0IDYsMzEzIGVuZ2FnZWQgaW4gdGhlIHJlcXVpcmVkIGhvdXJzIG9m
IGxlYXJuaW5nIHBlciB3ZWVrLiBQdXQgYW5vdGhlciB3YXksIHRoZSBzY2hvb2wgZGlkIG5vdCBk
ZXNlcnZlIHRoZSAkMTA4IG1pbGxpb24gaW4gcHVibGljIG1vbmV5IGl0IHJlY2VpdmVkIGFuZCBu
b3cgbXVzdCByZXR1cm4gYXJvdW5kICQ2MCBtaWxsaW9uIHRvIHRoZSBzdGF0ZS48L3A+PHA+V29y
dGggYmVhcmluZyBpbiBtaW5kIGlzIHRoaXMgYWNjb3VudHMgZm9yIG9uZSBhY2FkZW1pYyB5ZWFy
LiBJZiwgYXMgcmVwb3J0cyBzdWdnZXN0LCBFQ09UIGhhcyBvcGVyYXRlZCBzaW1pbGFybHkgaW4g
dGhlIHBhc3QsIHRoZW4gdGhlIHNjaG9vbCBoYXMgYmlsa2VkIHRoZSBzdGF0ZSBmb3IgbWFueSBt
aWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzIG1vcmUuIFRoYXQgaXMgc2NhbmRhbG91cywgdG8gc2F5IHRoZSBs
ZWFzdC48L3A+PHA+U3RhdGUgbGF3IGlzIGNsZWFyLCBhcyBKdWRnZSBKZW5pZmVyIEZyZW5jaCBl
eHBsYWluZWQgaW4gYSBydWxpbmcgbGFzdCBEZWNlbWJlci4gVGhlIHN0YXRlIGVkdWNhdGlvbiBk
ZXBhcnRtZW50IGhhcyB0aGUgYXV0aG9yaXR5IHRvIHNldCByZXF1aXJlbWVudHMgZm9yIHN0dWRl
bnQgcGFydGljaXBhdGlvbi4gVGhlIHNjaG9vbCBtdXN0IGNvbXBseS4gSWYgdGhlIGRlcGFydG1l
bnQgZWFybGllciB3YXMgbm90IHZpZ29yb3VzIGVub3VnaCwgdGhhdCBoYXJkbHkgYmFycyB0b3Vn
aGVuaW5nIGl0cyBvdmVyc2lnaHQsIG9yIHBlcm1pdHRpbmcgRUNPVCB0byBjb2xsZWN0IHB1Ymxp
YyBtb25leSBmb3IgdmFjYW50IGNsYXNzcm9vbXMuPC9wPjxwPk1vcmUsIHRoZSBoZWFyaW5nIG9m
ZmljZXIgc3RyZXNzZWQ6ICYjODIyMDtFQ09UJiM4MjE3O3Mgb3duIGF0dGVuZGFuY2UgcG9saWNp
ZXMgZW1waGFzaXplIHRoZSBuZWVkIGZvciBzdHVkZW50IHBhcnRpY2lwYXRpb24gYXQgYW4gYXZl
cmFnZSBmaXZlIGhvdXJzIHBlciBkYXksIDI1IGhvdXJzIHBlciB3ZWVrLiYjODIyMTsgTG9naWMg
Zm9sbG93cyB0aGF0IHRoZSBzY2hvb2wgc2hvdWxkIGhhdmUgdGhlIGRvY3VtZW50YXRpb24gdG8g
cHJvdmUgY29tcGxpYW5jZS48L3A+PHA+VGhlIHNjaG9vbCB3b24mIzgyMTc7dCBlbmQgaXRzIHJl
c2lzdGFuY2Ugc29vbi4gVGhlIHN0YXRlIGFwcGVhbHMgY291cnQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcnVs
ZSB0aGlzIHN1bW1lciwgdGhlIHNjaG9vbCBjaGFsbGVuZ2luZyB0aGUgcnVsaW5nIG9mIEp1ZGdl
IEZyZW5jaC4gRXhwZWN0IEVDT1QgdG8gcHVyc3VlIHRoZSBtYXR0ZXIgdG8gdGhlIE9oaW8gU3Vw
cmVtZSBDb3VydC4gTm8gZG91YnQsIHRoZSBzY2hvb2wgd2lsbCBrZWVwIGNvbnRlbmRpbmcgdGhh
dCBjcml0aWNzIHdhbnQgdG8gd3JlY2sgc2Nob29sIGNob2ljZSwgb3Igb25saW5lIHNjaG9vbHMs
IG9yIHRoZSBwb2xpdGljYWxseSBjb25uZWN0ZWQgRUNPVC48L3A+PHA+QWxsIG9mIHRoYXQgbWlz
c2VzIHRoZSBtYXJrLiBTY2hvb2wgY2hvaWNlIGhhcyBwcm92ZWQgaXRzIHZhbHVlICYjODIxMjsg
aWYgZG9uZSBjb3JyZWN0bHkuIE9ubGluZSBzY2hvb2xzIGhhdmUgYW4gaW1wb3J0YW50IHJvbGUu
IEVDT1Qgd291bGRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhIHByb2JsZW0gaWYgaXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGlu
dml0ZSBzbyBtYW55IHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCBpdHMgcGVyZm9ybWFuY2UsIGluY2x1ZGluZyBh
IGRpc21hbCA0MCBwZXJjZW50IGdyYWR1YXRpb24gcmF0ZS48L3A+PHA+VGhlIFN0YXRlIEJvYXJk
IG9mIEVkdWNhdGlvbiBoYXMgZ29vZCByZWFzb24gdG8gYWNjZXB0IHRoZSBmaW5kaW5ncyBhbmQg
cmVjb21tZW5kYXRpb24gb2YgdGhlIGhlYXJpbmcgb2ZmaWNlci4gQ29sbGVjdGluZyB0aGUgbW9u
ZXkgdGhlIHN0YXRlIG92ZXJwYWlkIGlzbiYjODIxNzt0IGFib3V0IHNodXR0aW5nIGRvd24gRUNP
VC4gSXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCBhY2NvdW50YWJpbGl0eSBhbmQgcXVhbGl0eSwgZW5zdXJpbmcg
dGhhdCBwdWJsaWMgZG9sbGFycyBzZXJ2ZSB0aGUgaW50ZW5kZWQgaGlnaCBwdXJwb3NlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.