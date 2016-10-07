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For Summit common pleas judge: Scot Stevenson and Todd McKenney

By the Beacon Journal editorial board

Published: October 7, 2016 - 08:56 PM

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