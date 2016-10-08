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For the Ohio Supreme Court: Pat Fischer and Cynthia Rice

By the Beacon Journal editorial board

Published: October 8, 2016 - 07:49 PM

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